தாளிப்பில் கடுகு சேர்ப்பதற்கு பின்னால் இவ்வளவு விஷயம் இருக்கா? கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு தெரியாது!

சூடான எண்ணெயில் கடுகு போடும்போது, அந்த வெப்பத்தினால் கடுகின் மேலோடு வெடித்து, உள்ளே இருக்கும் சத்துக்கள் எண்ணெயுடன் கலக்கின்றன

வீட்டில் பெரியவர்கள் பின்பற்றும் சில பழக்க வழக்கங்களை ஏன் எதற்கு என்று தெரியாமல் அப்படியே பின்பற்றுவோம். அப்படிப்பட்ட விஷயங்களில் ஒன்று தான் சமையல். வீட்டில் பெரியவர்கள் சமைக்கும் போது சில நுணுக்கங்களை நாம் கவனித்திருப்போம்.

எதை முதலில் போட வேண்டும், எதை கடைசியில் சேர்க்க வேண்டும் என்பதில் அவர்கள் மிக தெளிவாக இருப்பார்கள். "பெரியவங்க சொன்னா அதுல ஏதோ ஒரு அர்த்தம் இருக்கும்" என நாமும் பல விஷயங்களை அப்படியே பின்பற்றுவோம்.

அவற்றில் மிக முக்கியமானது கடுகு. எந்த உணவாக இருந்தாலும், எண்ணெய் ஊற்றி, அது காய்ந்ததும் கடுகை போட்டு 'சடசட'வென பொரிய விடுவதில் தான் சமையலே தொடங்குகிறது. "ஏன் கடுகு போடறீங்க?" என்று கேட்டால், "வாசனையா இருக்கும்" என்று சுருக்கமாகப் பதில் வரும். ஆனால், இத்தனை சிறிய கடுகுக்குள் இவ்வளவு பெரிய ரகசியங்கள் இருக்கிறதா என வியக்க வைக்கும் தகவல்கள் உள்ளன. அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

தாளிப்பில் கடுகு: சுவையா? சுதாதாரமா? கடுகு அளவில் சிறியதாக இருந்தாலும், அதன் உட்புறத்தில் செறிவூட்டப்பட்ட எண்ணெய்ப் பசையும் (Essential oils), மருத்துவக் குணங்களும் நிறைந்துள்ளன. கடுகை அப்படியே உணவில் சேர்த்தால் அதன் முழுப் பலனும் நமக்குக் கிடைக்காது.

சூடான எண்ணெயில் கடுகு போடும்போது, அந்த வெப்பத்தினால் கடுகின் மேலோடு வெடித்து, உள்ளே இருக்கும் சத்துக்கள் எண்ணெயுடன் கலக்கின்றன. இது உணவின் மணத்தை அதிகரிப்பது மட்டுமின்றி, செரிமானத்திற்கும் பெரும் துணையாக நிற்கிறது என 2022ம் ஆண்டு வெளியான NCBI ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

செரிமானத்தை ஆதரிக்கும்: நமது பாரம்பரிய உணவுகளில் பருப்பு மற்றும் காய்கறிகள் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை சில நேரங்களில் வாயுத் தொல்லையை (Gas) ஏற்படுத்தக்கூடும். கடுகில் உள்ள 'மைரோசினேஸ்' (Myrosinase) எனும் நொதி மற்றும் இதர வேதிப்பொருட்கள் ஜீரண மண்டலத்தைத் தூண்டி, உமிழ்நீர் சுரப்பை அதிகரிக்கின்றன. இதனால் நாம் உண்ணும் உணவு எளிதில் செரிமானமாகிறது. அதனால்தான், வாய்வுத் தொல்லை தரும் உணவுகளுக்குக் கடுகுத் தாளிப்பு மிக அவசியம்.

குறைந்த அளவு... நிறைந்த பலன்! "கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது" என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப, கடுகை நாம் மிகக் குறைந்த அளவிலேயே பயன்படுத்துகிறோம். இதற்குக் காரணம், கடுகில் உள்ள அதிகப்படியான வெப்பத் தன்மை மற்றும் அதன் செறிவான சத்துக்கள். சிறிதளவு கடுகே உடலுக்குத் தேவையான ஆன்டி-ஆக்சிடன்ட்களை (Antioxidants) வழங்கப் போதுமானது.

கடுகினால் கிடைக்கும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்:

  • கடுகில் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் உள்ளன, இவை இதயத் துடிப்பைச் சீராக வைத்திருக்கவும், ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுகின்றன.
  • இதில் உள்ள மெக்னீசியம் மற்றும் செலினியம் சத்துக்கள் உடலில் ஏற்படும் வீக்கங்களைக் குறைக்கவும், ஆஸ்துமா போன்ற சுவாசப் பிரச்சனைகளை சீராக்கவும் உதவுகின்றன.
  • கடுகில் உள்ள 'குளுக்கோசினோலேட்ஸ்' (Glucosinolates) புற்றுநோய் செல்கள் உருவாவதைத் தடுக்கும் ஆற்றல் கொண்டவை என ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
  • கடுகிற்கு இயற்கையிலேயே கிருமிகளை அழிக்கும் பண்பு உள்ளது. இது உணவில் உள்ள நச்சுக்களை நீக்கி, உணவு சீக்கிரம் கெட்டுப் போகாமல் இருக்கவும் உதவுகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

