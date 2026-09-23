உங்களை மட்டும் கொசு குறிவைத்து கடிக்கிறதா? இதோ தப்பிப்பதற்கான சூப்பர் டிப்ஸ்!
உடலில் பயன்படுத்தும் டியோடரண்டுகளில் உள்ள குறிப்பிட்ட வேதிப்பொருள், கொசுக்கள் சருமத்தின் மீது வந்து அமர்வதை தடுக்கும் ஆற்றல் கொண்டது என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : September 23, 2026 at 7:01 AM IST
மழைக்காலம் வந்தாலும் சரி, கோடைக்காலம் வந்தாலும் சரி, மாலை வேளைகளில் நம் நிம்மதியை கெடுக்கும் ஒரு பெரிய தொல்லை கொசுக்கள் மட்டுமே. அதுவும் சிலரை மட்டும் கொசுக்கள் மீண்டும் மீண்டும் மொய்த்து கடிப்பதையும், சிலரை தீண்டாமல் விட்டுவிடுவதையும் நாம் அன்றாடம் பார்த்திருப்போம்.
கொசுக்கள் மனிதர்களை தேடி கண்டுபிடிக்க தங்களது கூர்மையான மோப்ப சக்தியையே பயன்படுத்துகின்றன. ஒவ்வொரு மனிதரின் உடம்பில் இருந்தும் வீசும் தனித்துவமான வாசனை, சிலருக்கு கொசுக்களை ஈர்க்கும் காந்தமாக மாறிவிடுகிறது.
வாசனை திரவியங்கள், குளிக்கும் சோப், நாம் உண்ணும் உணவுகள் மூலம் நமது உடலின் வாசனையை நாம் மாற்றிக்கொள்ள முடியும். ஆனால், இந்த மாற்றங்கள் உண்மையில் நம்மை கொசுக்கடியிலிருந்து காப்பாற்றுமா? அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் இதற்கான பதில்களை இங்கு காண்போம்.
குளிக்கும் சோப்
நாம் பயன்படுத்தும் சோப் நமது உடலின் வாசனையை தீர்மானிக்கிறது. ஆனால், ஒரே சோப்பை பயன்படுத்தும் இருவருக்கு அது வெவ்வேறு விதமான வாசனையை தரக்கூடும். சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்றில், குறிப்பிட்ட வகை சோப்புகளை பயன்படுத்தி குளிக்கும்போது, சிலரது உடலின் வாசனை கொசுக்களை அதிகளவில் ஈர்ப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
அதேவேளையில், இயற்கை சார்ந்த சில சோப்புகளை பயன்படுத்தும்போது கொசுக்கள் விலகி செல்கின்றன. எனினும், இது அனைத்து மனிதர்களுக்கும் ஒரே மாதிரியாக செயல்படுவதில்லை.
வாழைப்பழம் சாப்பிடும் பழக்கம்
கொசுக்கடியை தவிர்க்க விரும்பினால், நீங்கள் சாப்பிடும் பழங்களில் சில மாற்றங்களை செய்ய வேண்டியிருக்கும். ஒரு ஆய்வின்படி, வாழைப்பழம் சாப்பிட்ட பிறகு சிலரின் கை வாசனையானது கொசுக்களை அதிகளவில் ஈர்த்துள்ளது.
அதே நேரத்தில் திராட்சை பழத்தை சாப்பிட்டவர்களிடம் இந்த மாதிரியான வாசனை மாற்றமோ அல்லது கொசுக்களின் ஈர்ப்போ ஏற்படவில்லை. எனவே, கொசுக்கள் அதிகம் உள்ள இடங்களுக்கு செல்லும்போது பழங்களை கவனமாகத் தேர்வு செய்வது நல்லது.
டியோடரண்ட் (Deodorant) பயன்பாடு
உடலில் பயன்படுத்தும் டியோடரண்டுகளில் உள்ள குறிப்பிட்ட வேதிப்பொருள், கொசுக்கள் சருமத்தின் மீது வந்து அமர்வதை தடுக்கும் ஆற்றல் கொண்டது என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. டியோடரண்ட் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கொசுக்கள் வந்து அமர்வது பாதியாக குறைகிறது.
குறிப்பாக, உடற்பயிற்சி செய்யும்போதோ அல்லது வேலை செய்யும்போதோ ஏற்படும் வேர்வை வாசனை கொசுக்களை எளிதில் ஈர்க்கும் என்பதால், அந்நேரங்களில் டியோடரண்டுகளை பயன்படுத்துவது கூடுதல் பாதுகாப்பை தரும்.
பூண்டு மற்றும் வைட்டமின் பி
பூண்டு சாப்பிடுவதோ அல்லது வைட்டமின் பி மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்வதோ கொசுக்களை விரட்டும் என்றொரு நம்பிக்கை மக்களிடையே பரவலாக உள்ளது. ஆனால் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், பூண்டு சாப்பிட்டவர்களுக்கும் சாப்பிடாதவர்களுக்கும் இடையே கொசுக்கடி வாங்குவதில் எந்த பெரிய வித்தியாசமும் இல்லை என்பது நிரூபணமானது. அதேபோல, வைட்டமின் பி மாத்திரைகளும் கொசுக்களை விரட்ட உதவுவதில்லை. எனவே, இந்த வீட்டு வைத்திய முறைகளை நம்பி பலனில்லை.
டீட் (Deet) பூச்சிக்கொல்லி திரவம்
பூச்சிக்கொல்லி திரவங்களில் மிக முக்கியமாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வேதிப்பொருள் 'டீட்' (Deet). இது தோலின் மீது நேரடியாக பயன்படுத்தக்கூடியது. இதன் வாசனை கொசுக்களுக்கு பிடிப்பதில்லை என்பதால், சந்தையில் கிடைக்கும் மற்ற கொசு விரட்டிகளை விட இதுவே நீண்ட நேரம் கொசுக்களிடம் இருந்து சிறந்த பாதுகாப்பைத் தருகிறது. இது எளிதாகவும் மலிவாகவும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த தீர்வாகும்.
ஆடைகளில் தெளிக்கும் மருந்துகள்
தோலில் நேரடியாக ரசாயனங்களைத் தெளிக்க விருப்பம் இல்லாதவர்கள், தங்களது ஆடைகளின் மீது 'பெர்மித்ரின்' போன்ற பூச்சிக்கொல்லி தெளிப்பான்களைப் பயன்படுத்தலாம். வழக்கமாக மெல்லிய ஆடைகளின் வழியே கொசுக்கள் கடிக்க கூடும். ஆனால், இதுபோன்று மருந்திடப்பட்ட ஆடைகளை அணியும்போது கொசுக்கள் ஆடைகளை ஊடுருவி அடிப்பதை தடுக்க முடியும்.
இந்த வழிகள் அனைத்தையும் பின்பற்றிய பிறகும் உங்களுக்கு அதிக அளவில் கொசுக்கடி இருந்தால், ஒரு மனிதரின் உடலிலிருந்து வெளிப்படும் இயற்கை வாசனை மற்றும் கொசுக்களை ஈர்க்கும் தன்மை ஆகியவை அவர்களின் மரபணு (Genetics) சார்ந்த விஷயங்களாலும் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.
ஆய்வு:
https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(23)00744-7
https://www.mdpi.com/2075-4450/9/4/129
https://www.nature.com/articles/srep27141
https://resjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.0269-283X.2005.00544.x?casa_token=B8l3aJEndQkAAAAA%3A07qMmRgPH1VMVuqdjI3tkU2Wsk2LMGoUhJuBJYCXlxK7Ln7Mwof0DkxiCC0B075b81T5IRDeqDps