கோடையில் அதிகரிக்கும் சிறுநீரக கற்கள் பாதிப்பு - தடுப்பது எப்படி? மருத்துவர் விளக்கம்!
Published : April 23, 2026 at 3:47 PM IST
வெயில் காலம் வந்துவிட்டாலே தாகமும் களைப்பும் நம்மை தொற்றிக்கொள்வது வழக்கம். வியர்க்க விறுவிறுக்க வேலை செய்துவிட்டு வந்து ஒரு கிளாஸ் குளிர்ந்த பானத்தை குடித்தால் அது தரும் இதமே தனி. ஆனால், இந்த இதமான உணர்வுக்கு பின்னால் நம் உடலுக்குள் ஒரு சத்தமில்லாத போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.
கோடை காலத்தில் நிலவும் அதிக வெப்பம் நமது சிறுநீரகங்களின் செயல்பாட்டில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. தாகத்தை தணிப்பதாக நாம் நினைக்கும் பல விஷயங்கள் உண்மையில் சிறுநீரக கற்கள் உருவாவதற்கான தூண்டுகோலாக அமைந்துவிடுகின்றன.
சிறுநீரக கற்கள் என்பது ஏதோ ஒரு நாள் திடீரென தோன்றுவது அல்ல, நாம் அன்றாடம் குடிக்கும் தண்ணீரின் அளவு, சாப்பிடும் உணவு மற்றும் வாழ்க்கை முறையில் செய்யும் சிறு தவறுகளின் ஒட்டுமொத்த விளைவே இது. குறிப்பாக, வெயில் காலத்தில் உடலில் இருந்து வெளியேறும் நீர்ச்சத்துக்கும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் நீர்ச்சத்துக்கும் இடையே சமநிலை இல்லையென்றால், பல பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன.
சிறுநீரக கற்கள் உருவாவது ஏன்?
நமது சிறுநீரகம் என்பது ஒரு அதிநவீன வடிகட்டி போன்றது. இது ரத்தத்தை சுத்திகரித்து, அதில் உள்ள கழிவுகளையும் தேவையற்ற தாதுக்களையும் சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்றுகிறது. வழக்கமான காலங்களில், கால்சியம் மற்றும் ஆக்சலேட் போன்ற தாதுக்கள் சிறுநீரில் எளிதாக கரைந்து வெளியேறிவிடும். ஆனால், கோடை காலம் இதனை மாற்றியமைக்கிறது.
புனேவில் உள்ள ரூபி ஹால் கிளினிக்கின் மூத்த சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் க்ஷிதிஜ் ரகுவன்ஷி, “கோடை காலத்தில் மக்கள் அதிகமாக வியர்க்கும்போது, உடலில் உள்ள நீர்ச்சத்தின் அளவு குறைகிறது. இதனால் சிறுநீரின் அளவும் கணிசமாகக் குறைகிறது.
இந்த நிலையில், சிறுநீரில் கால்சியம் மற்றும் ஆக்சலேட் போன்ற தாதுக்களின் அடர்த்தி அதிகரிக்கிறது. ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரில் ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரையை எளிதாக கரைத்துவிடலாம். ஆனால், அதே தண்ணீரின் அளவைப் பாதியாகக் குறைத்துவிட்டு அதிக சர்க்கரையைப் போட்டால் அது கரையாமல் அடியில் தங்கிவிடும் அல்லவா? அதே போன்ற நிலைதான் சிறுநீரகத்திலும் ஏற்படுகிறது. சிறுநீர் அதிக அடர்த்தியாக மாறும்போது, தாதுக்கள் ஒன்றாக ஒட்டிக்கொண்டு சிறு படிகங்களாக மாறுகின்றன. இவை நாளடைவில் வளர்ந்து வலியைக் கொடுக்கும் கற்களாக உருவெடுக்கின்றன” என்கிறார்.
சிறுநீரின் நிறமே அடையாளம்
உடல் நீர்ச்சத்தோடு இருக்கிறதா என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள நாம் தினமும் எத்தனை கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கிறோம் என்று கணக்குப் பார்ப்பதை விட, ஒரு எளிய வழி இருப்பதாக மருத்துவர் கூறுகிறார். அதுதான் 'சிறுநீரின் நிறம்'. ஆரோக்கியமான ஒரு நபரின் சிறுநீர் வெளிர் மஞ்சள் நிறத்திலோ அல்லது தெளிவான நீர் போன்றோ இருக்க வேண்டும். இது உங்கள் உடலில் போதிய அளவு நீர்ச்சத்து இருப்பதையும், தாதுக்கள் சரியாகக் கரைந்து வெளியேறுவதையும் காட்டுகிறது.
மாறாக, சிறுநீர் ஆப்பிள் ஜூஸ் போன்ற அடர் மஞ்சள் நிறத்தில் இருந்தால், உங்கள் உடல் ஆபத்தான கட்டத்தை நோக்கிச் செல்கிறது என்று அர்த்தம். அந்த நிறம் உங்கள் சிறுநீர் அதிக அடர்த்தியாக இருப்பதை உணர்த்துகிறது. இதுதான் கற்கள் உருவாவதற்கான சரியான சூழல்.
கோடை காலத்தில் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 2.5 முதல் 3 லிட்டர் வரை திரவ உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மேலும், இரவு தூங்குவதற்கு முன்னால் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் குடிப்பது மிக அவசியம். இரவு நேரத்தில் நாம் தண்ணீர் குடிக்காதபோது சிறுநீர் அதிக அடர்த்தியாக மாறும், அந்த நேரத்தில் தான் கற்கள் உருவாவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம்.
பாதுகாக்கும் எலுமிச்சை சாறு
சிறுநீரக கற்களை தடுப்பதில் இயற்கையான ஒரு அரணாக எலுமிச்சை விளங்குகிறது. மருத்துவர்கள் இதை 'லெமனேட் தெரபி' என்றே அழைக்கிறார்கள். எலுமிச்சை மற்றும் கிச்சிலி போன்ற சிட்ரஸ் பழங்களில் 'சிட்ரேட்' என்ற பொருள் உள்ளது. இது சிறுநீரக குழாய்க்குள் ஒரு அற்புதமான வேதியியல் மாற்றத்தை செய்கிறது. சிட்ரேட் என்பது சிறுநீரில் உள்ள கால்சியத்துடன் தன்னை இணைத்துக் கொள்ளும். இதனால் கால்சியம் ஆக்சலேட்டுடன் சேர முடியாமல் தடுக்கப்படுகிறது.
சிறுநீரகக் கற்களில் பெரும்பாலானவை கால்சியம் ஆக்சலேட் வகையை சேர்ந்தவை என்பதால், எலுமிச்சை சாறு எடுப்பது கற்கள் உருவாவதை ஆரம்பத்திலேயே தடுத்துவிடும். ஆனால், இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், எலுமிச்சை சாற்றில் சர்க்கரை சேர்க்கக் கூடாது. அதிக சர்க்கரை கற்கள் உருவாவதை தூண்டும் என்பதால், வெறும் எலுமிச்சை சாற்றை நீரில் கலந்து குடிப்பதே சிறந்தது.
கோடை கால உணவு முறை மாற்றங்கள்
வெயில் காலத்தில் நாம் குடிக்கும் தண்ணீர் மட்டுமல்ல, நாம் உண்ணும் உணவும் கற்கள் உருவாவதற்கு முக்கிய காரணமாகிறது. கோடை விடுமுறை மற்றும் கொண்டாட்டங்களின் போது நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் அதிக உப்பு நிறைந்த தின்பண்டங்கள், பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சிகள் மற்றும் குளிர்பானங்கள் உடலில் வளர்சிதை மாற்ற தூண்டுதல்களை உருவாக்குகின்றன.
இது படிகங்கள் உருவாக சாதகமான சூழலை ஏற்படுத்துகிறது. கால்சியம் நிறைந்த உணவுகளை தவிர்த்தால் கற்கள் வராது என்று பலரும் தவறாக நினைக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மை அதற்கு நேர்மாறானது. நாம் கால்சியம் மற்றும் ஆக்சலேட் நிறைந்த உணவுகளை சேர்த்து உண்ணும்போது (உதாரணமாக தயிருடன் பழங்கள் அல்லது கீரையுடன் கால்சியம் நிறைந்த உணவு), அவை செரிமான மண்டலத்திலேயே ஒன்றாக இணைந்துவிடுகின்றன. இதனால் அவை ரத்தத்தில் கலந்து சிறுநீரகத்தை அடைவதற்கு முன்பே மலம் வழியாக வெளியேறிவிடும்.
ஆனால், கால்சியம் இல்லாமல் ஆக்சலேட் உணவுகளை மட்டும் சாப்பிட்டால், அது நேரடியாகச் சிறுநீரகத்தைச் சென்றடைந்து கற்களை உருவாக்குகிறது. எனவே, கால்சியம் என்பது வில்லன் அல்ல, அது சரியான முறையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு சத்து.
கவனிக்க வேண்டிய மற்ற காரணங்கள்
சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்க சில விஷயங்களில் நாம் கட்டுப்பாட்டுடன் இருப்பது அவசியம் என்கிறார் மருத்துவர். அதன் விவரம் பின்வருமாறு..
- அதிகப்படியான உப்பு (சோடியம்) பயன்பாட்டை குறைக்க வேண்டும். உப்பு அதிகம் சேர்த்தால், சிறுநீரகம் அதிகப்படியான கால்சியத்தை சிறுநீரில் வெளியேற்றும், இது கற்களாக மாறும்.
- ஒரு நாளைக்கு 2,300 மில்லிகிராமுக்கு மேல் உப்பு சேர்ப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
- அசைவப் புரதங்களுக்குப் பதிலாக, அவ்வப்போது தாவர வகை புரதங்களை (பருப்பு வகைகள்) உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.
- வெயில் நேரத்தில் வெளியே வேலை செய்பவர்கள் அடிக்கடி தண்ணீர் குடிப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
சிறுநீரக கற்கள் என்பது ஏதோ ஒரு சாதாரண வலி என்று கடந்து போக முடியாது. 40 டிகிரி செல்சியஸைத் தாண்டும் தற்போதைய கோடை வெயிலில், நம்மைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள தண்ணீர் குடிப்பது என்பது ஒரு பழக்கம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு அவசியமான தற்காப்பு முறையாகும். போதுமான நீர் அருந்துதல், சிறுநீரின் நிறத்தைக் கவனித்தல், உப்பைக் குறைத்தல் போன்ற எளிய மாற்றங்களே நம்மைப் பெரிய வலிகளில் இருந்து காப்பாற்றும்.