தங்கத்தை 'பிங்க்' பேப்பரில் மடித்து கொடுப்பது ஏன்? சுவாரஸ்ய தகவல் இதோ!
நகைக்கடைக்காரர்கள் அந்த இளஞ்சிவப்பு காகிதத்தை பயன்படுத்தியது வெறும் அழகுக்காகவோ அல்லது சென்டிமென்ட்டிற்காகவோ கிடையாது. அதற்கு பின்னால் மிக முக்கியமான ஒரு பாதுகாப்பு நோக்கம் இருந்தது.
Published : March 23, 2026 at 4:20 PM IST
ஒரு குட்டி ஃபிளாஷ்பேக் சென்று வரலாமா? அப்படியே ஒரு 10 - 15 வருடங்களுக்கு முன்னால் மனக்கண்ணோட்டத்தில் பின்னோக்கி செல்லுங்கள். அம்மாவின் கையை பிடித்துக்கொண்டு, அந்த நகை கடைக்கு சென்ற நாள் நினைவிருக்கிறதா?
சிறுக சிறுக சேர்த்து வைத்த காசில், அம்மாவின் நீண்ட நாள் கனவான கம்மலோ, கொலுசோ அல்லது ஒரு மெல்லிய செயினோ வாங்கிய பின், பில் போடும் இடத்தில் கடை உரிமையாளர் ஒரு அழகான பையைக் கொடுப்பார்.
ஆசையாக அந்த பையை திறந்து பார்த்தால், முதலில் கண்ணில் படுவது அந்த 'வாடாமல்லி' நிறத்திலான பிங்க் பேப்பர் தான். அந்த பேப்பரை மெதுவாக பிரித்தால், உள்ளே மின்னும் தங்கம் ஜொலிக்கும். வீட்டுக்கு வந்ததும், அந்த பேப்பரை மடித்து பீரோவின் ரகசிய இடத்தில் வைக்கும் போது ஒரு தனி சந்தோஷம் கிடைக்கும்.
நீங்கள் எப்போதாவது இதை யோசித்திருக்கிறீர்களா? ஏன் எப்போதும் எல்லா நகை கடைகளிலும் அதே பிங்க் நிறப் பேப்பரை தான் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று? நீலமோ, பச்சையோ அல்லது மஞ்சளோ இல்லாமல் ஏன் அந்த நிறம் மட்டும் பல தசாப்தங்களாக தொடர்ந்தது? இப்போதும் சில கடைகளில் இந்த வழக்கம் இருந்தாலும், நவீன ஷோரூம்களில் இது மறைந்து வருகிறது. இப்படியிருக்கும் சூழலில், அந்த பிங்க் பேப்பருக்கு பின்னால் இருக்கும் சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க..
அலங்காரம் மட்டுமல்ல, பாதுகாப்பு!
நகைக்கடைக்காரர்கள் அந்த இளஞ்சிவப்பு காகிதத்தை பயன்படுத்தியது வெறும் அழகுக்காகவோ அல்லது சென்டிமென்ட்டிற்காகவோ கிடையாது. அதற்கு பின்னால் மிக முக்கியமான ஒரு பாதுகாப்பு நோக்கம் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகள் நீண்ட காலம் அதன் ஜொலிப்பு மாறாமல் இருப்பதற்காகவே இந்த முறை பின்பற்றப்பட்டது.
தங்க நகைகள் பொதுவாக 22 கேரட் அல்லது 18 கேரட்டில் தான் செய்யப்படுகின்றன. அதாவது, சுத்தமான தங்கத்துடன் செம்பு (Copper) அல்லது வெள்ளி போன்ற பிற உலோகங்கள் கலக்கப்படுகின்றன. இந்த உலோகக் கலவைகள் காற்றில் இருக்கும் ஈரப்பதம் மற்றும் ஆக்சிஜனுடன் வினைபுரியும் போது, காலப்போக்கில் நகையின் நிறம் சற்று மங்க தொடங்கும்.
குறிப்பாக வெள்ளி நகைகள் காற்றில் பட்டாலே விரைவில் கருத்து போய்விடும். இந்த தார்னிஷிங் (Tarnish) எனப்படும் நிறமாற்றத்தை தடுக்க அந்த பிங்க் பேப்பர் ஒரு கவசமாக செயல்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
ஏன் பிங்க் நிறம்? அறிவியல் காரணம்
இந்த காகிதத்தின் நிறம் சும்மா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதல்ல. நகை தொழில்துறையில் பயன்படுத்தப்படும் அந்த பிரத்யேக பிங்க் பேப்பர்களில் ஒரு மெல்லிய பாதுகாப்புப் பூச்சு (Acid-free coating) இருக்கும். இது காற்றில் இருக்கும் ஈரப்பதம் நகைகளை தாக்காமல் தடுக்கும் ஒரு தடுப்பு சுவராக இருந்தது.
மற்ற நிறக் காகிதங்களில் சில சமயம் அமிலத் தன்மையோ அல்லது ரசாயனங்களோ இருக்கலாம், அவை நகையின் மெருகை கெடுத்துவிடும். ஆனால், இந்த இளஞ்சிவப்பு காகிதம் நகையை பாதுகாப்பதற்கென்றே பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்டது. இது தூசு, ஈரப்பதம் மற்றும் காற்றில் உள்ள மாசுகள் நகையின் மீது படிவதை தடுத்து, பல ஆண்டுகள் கழித்துப் பார்த்தாலும் நகை புதிது போலவே மின்ன உதவியது.
இன்றைய மாற்றமும், பிராண்டிங் முறையும்
இன்று காலம் மாறிவிட்டது. பெரிய நகைக் கடைகள் இப்போது பிராண்டிங் (Branding) மற்றும் கவர்ச்சியான பேக்கேஜிங்கிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றன. பிங்க் பேப்பருக்கு பதிலாக இப்போது வெல்வெட் பெட்டிகள் (Velvet Boxes), டிசைனர் பைகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கவர்கள் புழக்கத்திற்கு வந்துவிட்டன. இவை பார்ப்பதற்கு நவீனமாக இருந்தாலும், பழைய பிங்க் பேப்பர் கொடுத்த அந்த ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வும், பாரம்பரிய அடையாளமும் இவற்றுக்கு இல்லை என்றே சொல்ல வேண்டும்.
வெல்வெட் பெட்டிகளில் உள்ள சில ரசாயனங்கள் சில நேரங்களில் வெள்ளி நகைகளை கருக்க செய்யலாம். ஆனால், அந்தப் பழைய பிங்க் பேப்பர் எப்போதும் நம்பகமான ஒன்றாக இருந்தது. இப்போதும் சில பழைய நகைகளைப் பிரித்து பார்த்தால், அந்த மங்கலான பிங்க் பேப்பருக்குள் தங்கம் அப்படியே மின்னுவதைக் காணலாம்.