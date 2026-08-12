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இடம் மாறும்போது தூக்கம் கெடுவது ஏன்? 'முதல் இரவு விளைவு' பற்றி தெரியுமா?

உங்களுக்கு பிடித்தமான தலையணை, மெல்லிய போர்வை அல்லது படுக்கை விரிப்பை உடன் எடுத்து செல்லலாம். அந்த பழகிய வாசனை மூளைக்கு "இது பாதுகாப்பான இடம்தான்" என்ற உணர்வை தரும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By AP (Associated Press)

Published : August 12, 2026 at 10:53 AM IST

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வெளியூர் பயணம் என்றாலே தனி சந்தோஷம்தான். ஆசையாக திட்டமிட்டு, சுற்றிலும் புதுப் புது இடங்களை பார்த்துவிட்டு, இரவு ஹோட்டல் அறைக்கு திரும்பும்போது உடம்பில் அத்தனை கலைப்பு இருக்கும். "அப்பாடா..." என்று கட்டிலில் விழுந்து, விளக்கை அணைத்துவிட்டு கண்ணை மூடினால்...அவ்வளவுதான், தூக்கம் ஓடிப்போய்விடும்!

படுக்கை மெத்தென்று பஞ்சு போல் இருந்தாலும் சரி, அறை ஏசி ஜில்லென்று குளுமையாக இருந்தாலும் சரி, கண்கள் மூடுவதற்கே அடம்பிடிக்கும். புரண்டு புரண்டு படுப்பதும், லேசாக காற்றில் கதவு சத்தம் கேட்டாலும் துள்ளி எழுவதுமாக விடிய விடியப் போராட வேண்டியிருக்கும். காலையில் எழும்போது தலைபாரமும் சோர்வும்தான் மிஞ்சும்.

"வீட்டில் தலை வச்ச உடனே தூங்கிடுவோமே, இங்க வந்ததும் என்ன ஆச்சு? ஒருவேளை இடம் மாறி வந்ததால தூக்கம் வரலையோ?" என்று நமக்குள் நாமே புலம்பிக் கொள்வோம். உண்மையில், இது ஏதோ உங்களுக்கு மட்டுமே நடக்கும் பெரிய பிரச்சனை அல்ல. உலகில் உள்ள பெரும்பாலான மனிதர்களுக்கு புதிய இடத்திற்கு செல்லும்போது இந்த அனுபவம் கட்டாயம் ஏற்படும்.

இதற்கு பின்னணியில் நமது மன அழுத்தம் மட்டும் காரணமல்ல, நமது மூளை நமக்கே தெரியாமல் செய்யும் ஒரு சுவாரசியமான தற்காப்பு விளையாட்டும் இதில் அடங்கியிருக்கிறது. மருத்துவ உலகில் இதனை "முதல் இரவு தாக்கம்" (First-Night Effect) என்று அழைக்கிறார்கள். அதாவது, ஒரு புதிய சூழலுக்கு செல்லும்போது நம்மை ஆபத்துகளில் இருந்து பாதுகாக்க நமது மூளை எடுக்கும் ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைதான் இது.

அதெல்லாம் சரி தான். ஆனால், இதற்கு பின்னால் உள்ள அறிவியல் என்ன? புதிய இடங்களிலும் நிம்மதியாக தூங்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

'முதல் இரவுத் தாக்கம்' என்றால் என்ன?

தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் விற்பனை இயக்குநராக இருக்கும் லியோனி என்பவருக்கு மாதம் ஒருமுறையாவது வேலை விஷயமாக வெளியூர் பயணம் செல்ல வேண்டியிருக்கும். வீட்டில் தினமும் 7 மணி நேரம் நிம்மதியாக தூங்கும் லியோனியால், வெளியூர் ஹோட்டல் அறைகளில் காதில் பஞ்சை வைத்து கொண்டு படுத்தாலும் 5 மணி நேரத்திற்கு மேல் தூங்க முடிவதில்லை. "எனக்கு மன உளைச்சல் எதுவும் இருக்காது, ஆனால் இரவு பூராவும் அடிக்கடி முழிப்பு வந்துகொண்டே இருக்கும்" என்று தன் அனுபவத்தைப் பகிர்ந்துகொள்கிறார்.

லியோனியைப் போலத்தான் நம்மிடம் பலரும் இருக்கிறார்கள். சுவிட்சர்லாந்தின் ஃப்ரீபர்க் பல்கலைக்கழக மூத்த தூக்க ஆராய்ச்சி நிபுணர் அன்னா விக் இது பற்றிக் கூறும்போது, "நமக்கு முன்பின் தெரியாத புதிய இடத்தில் இருக்கும்போது, ஏதாவது ஆபத்து வருகிறதா என்பதை கண்காணிக்க நமது மூளை எப்போதும் விழிப்புடன் இருக்கிறது. இது மனித பரிணாம வளர்ச்சியோடு பிணைக்கப்பட்ட ஒரு தற்காப்பு நடவடிக்கை" என்கிறார்.

நாம் முற்காலத்தில் காட்டில் தூங்கினாலும் சரி, அல்லது இன்று சகல வசதிகளும் கொண்ட சொகுசு ஹோட்டல் அறையில் தூங்கினாலும் சரி, மூளைக்கு அது புதிய இடம்தான்! "இங்கு ஏதேனும் ஆபத்து வரலாம், கவனமாக இரு" என்று அது நமக்குள்ளேயே ஒரு எச்சரிக்கை மணியை அடித்துக்கொண்டே இருக்கிறது.

பாதியும் தூங்கி, பாதியும் விழிக்கும் மூளை

பிட்ஸ்பர்க் பல்கலைக்கழக மனநலப் பேராசிரியரும் தூக்க ஆராய்ச்சி நிபுணருமான அஹமத் மாயேலி நடத்திய ஆய்வில் பல சுவாரசியமான தகவல்கள் தெரியவந்துள்ளன.

புதிய இடத்தில் தூங்கும்போது, வழக்கத்தை விடச் சராசரியாக 20 முதல் 30 நிமிடங்கள் வரை தூக்கம் குறைகிறது. அதுமட்டுமல்ல, ஆழ்ந்த தூக்கத்திற்கு காரணமான மூளையின் முன்பகுதி (Frontal lobe), புதிய சூழலில் தூங்கும்போது அதிக சுறுசுறுப்போடு இயங்குவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

  • டால்பின்களின் பாணி: டால்பின்கள் தூங்கும்போது, அவற்றின் மூளையில் ஒரு பகுதி விழித்திருக்கும், மறுபகுதி மட்டுமே தூங்கும். மனிதர்களுக்கும் அப்படியே முழுமையாக நடக்காவிட்டாலும், புதிய இடத்தில் தூங்கும்போது மூளையின் ஒரு பகுதி எச்சரிக்க உணர்வோடு அரைத் தூக்கத்திலேயே இருக்கிறது.
  • வயது வித்தியாசம்: இந்த தாக்கம் சிறுவர்கள், பதின்ம வயதினர் மற்றும் முதியவர்களிடம் அதிகமாக இருக்கும். 20 முதல் 30 வயதிற்குட்பட்ட இளைஞர்களுக்கு இந்த தொல்லை சற்று குறைவாகவே ஏற்படுகிறது.

மனக்கவலையும் தூக்கமின்மையும்

பரிணாம காரணங்களை தாண்டி, சில நடைமுறை விஷயங்களும் தூக்கத்தை கெடுக்கின்றன. மனநல ஆலோசகர் லிசா ஸ்ட்ராஸ் விவரிப்பது போல, பயண களைப்பு, அறையில் இருக்கும் எலக்ட்ரானி பொருட்களின் சின்ன சின்ன வெளிச்சம், அல்லது கூட வந்தவர்களுடன் ஏற்படும் மன உரசல்கள் கூடத் தூக்கத்தை கெடுத்துவிடும்.

அதே சமயம், வீட்டில் தினமும் தூங்க முடியாமல் கஷ்டப்படுபவர்கள், புதிய இடத்திற்கு செல்லும்போது நிம்மதியாக தூங்கிவிடுவதும் உண்டு. ஆனால், இயல்பாகவே அதிகம் கவலைப்படும் குணம் உள்ளவர்களுக்கு "ஐயோ... இன்றைக்குத் தூக்கம் வருமோ, வராதோ?" என்ற நினைப்பே தூக்கத்தை கெடுத்துவிடும் எதிரியாக மாறிவிடுகிறது.

முதல் இரவிலும் நிம்மதியாக தூங்க எளிய வழிகள்

புதிய இடத்திலும் முதல் நாளிலேயே நன்றாக தூங்குவதற்கு நிபுணர்கள் சில எளிய வழிகளை கூறுகிறார்கள்,

  • பழகிய பொருட்களை கொண்டு செல்லுங்கள்: உங்களுக்கு பிடித்தமான தலையணை, மெல்லிய போர்வை அல்லது படுக்கை விரிப்பை உடன் எடுத்து செல்லலாம். அந்த பழகிய வாசனை மூளைக்கு "இது பாதுகாப்பான இடம்தான்" என்ற உணர்வை தரும்.
  • அறையை சொந்தமாக்குங்கள்: அறைக்கு சென்ற உடனே கட்டிலில் விழுந்து தூங்க முயற்சிக்காதீர்கள். சிறிது நேரம் படுக்கையில் அமர்ந்து புத்தகம் படிப்பது அல்லது மனதிற்கு பிடித்த பாடல்களை கேட்பது அந்த சூழலை மூளைக்கு நெருக்கமானதாக மாற்றும்.
  • வழக்கமான பழக்கங்கள்: குளிர்ந்த அறை, தூங்குவதற்கு 1 மணி நேரத்திற்கு முன்பே மொபைல் போனை தூக்கி எறிவது போன்ற வீட்டில் பின்பற்றும் வழக்கமான பழக்கங்களை வெளியூரிலும் தொடருங்கள்.
  • மனதிற்கு அமைதி தருதல்: "நான் பாதுகாப்பாக இருக்கிறேன், எனக்கு ஒன்றுமில்லை" என்று மனதிற்குள் நேர்மறையாக சொல்லிக்கொள்வது பதற்றத்தை குறைக்கும்.

பெரிதாக கவலைப்பட தேவையில்லை!

புதிய இடத்தில் முதல் நாள் தூக்கம் கெடுவது ரொம்பவே இயல்பான ஒரு விஷயம் தான். இதற்காக பயப்படவோ, தேவையில்லாமல் கவலைப்படவோ தேவையில்லை. அடுத்தடுத்த நாட்களில் மூளை அந்த இடத்தை பழகிக்கொள்ளும் என்பதால் தூக்கம் தானாகவே சரியாகிவிடும்.

இருந்தாலும், மறுநாள் உங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான வேலை, நேர்காணல் அல்லது தொழில்முறை சந்திப்புகள் இருக்கிறது என்றால், ஒரு நாள் முன்னதாகவே போய் தங்குவது நல்லது. அது உங்கள் மூளை புதிய சூழலைப் புரிந்து அமைதியடைய நேரத்தைக் கொடுக்கும்.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11467056/

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TAGGED:

SLEEP DISTURBANCE IN NEW PLACE
SLEEP IN UNFAMILIAR ENVIRONMENT
புது இடத்தில் தூக்கம் வர டிப்ஸ்
WHAT IS FIRST NIGHT EFFECT

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