புத்தகம் வாசிக்கும் பழக்கத்தால் குழந்தைகளுக்கு இவ்வளவு நன்மைகளா? சர்வதேச ஆய்வில் சூப்பர் தகவல்!
வாசிப்பு பழக்கம் உள்ள குழந்தைகள் மொழியறிவில் மட்டுமின்றி, கணிதம் போன்ற பாடங்களிலும் நல்ல மதிப்பெண்களை பெறுகிறார்கள்.
Published : September 16, 2026 at 12:56 PM IST
புத்தகம் வாசிப்பது என்பது ஏதோ பள்ளிப் பருவத்தோடு அல்லது தேர்வு நேரத்தோடு முடிந்துவிடும் விஷயம் அல்ல. நமக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் விரும்பி படிக்கும் ஒரு சிறிய கதை அல்லது செய்தி கூட, நமது உடலுக்கும் மனதுக்கும் ஏராளமான நன்மைகளை தருகிறது.
இங்கிலாந்தின் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்களும், 'தி குயின்ஸ் ரீடிங் ரூம்' அமைப்பும் இணைந்து நடத்திய ஆய்வில், புத்தகங்களை விரும்பி படிக்கும் பழக்கம் அனைத்து வயதினரின் மனநலனையும், மூளையின் செயல்பாட்டையும் மேம்படுத்துவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
வாசிக்கும் பழக்கம் சிறுவயதிலேயே தொடங்கும்போது அது குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தையும் கல்வியையும் சிறப்பாக மாற்றுகிறது. அதே நேரத்தில், வயதான காலத்தில் ஏற்படுகின்ற ஞாபகமறதி மற்றும் அல்சைமர் போன்ற நோய்களில் இருந்தும் இந்த வாசிப்பு பழக்கம் ஒரு கவசமாக பாதுகாக்கிறது.
சிறுவயது வாசிப்பும் குழந்தைகளின் வளர்ச்சியும்
தற்போதைய காலகட்டத்தில் சிறுவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களிடம் புத்தகங்கள் வாசிக்கும் பழக்கம் குறைந்து வருவதாக பல ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இருப்பினும், சிறுவயதிலேயே விரும்பி படிக்கும் பழக்கம் கொண்ட 10,000க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளை ஆராய்ந்தபோது, அவர்களிடம் பல நேர்மறை மாற்றங்கள் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
- மூளையின் சுறுசுறுப்பு: சிறுவயதில் இருந்தே புத்தகங்களை படிக்கும் குழந்தைகளுக்கு நினைவாற்றல், கவனிப்பு திறன் மற்றும் சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காணும் திறன் ஆகியவை அதிகமாக இருக்கின்றன.
- கல்வியில் முன்னேற்றம்: வாசிப்பு பழக்கம் உள்ள குழந்தைகள் மொழியறிவில் மட்டுமின்றி, கணிதம் போன்ற பாடங்களிலும் நல்ல மதிப்பெண்களை பெறுகிறார்கள்.
- ஆரோக்கியமான பழக்கம்: புத்தகங்களை வாசிக்கும் குழந்தைகள் போதிய நேரம் தூங்குவதோடு, மொபைல் போன் மற்றும் டிவி பார்க்கும் நேரத்தையும் குறைவாகவே செலவிடுகிறார்கள்.
குழந்தைகளுக்கு பாடப்புத்தகங்களை தாண்டி கார்ட்டூன்கள், கதைகள் அல்லது அவர்களுக்கு பிடித்த விளையாட்டு சார்ந்த புத்தகங்களை கொடுத்து வாசிக்க தூண்டுவது நல்ல பலனை தரும்.
மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் வழி
பெரியவர்களுக்கு அன்றாட வாழ்க்கையில் ஏற்படும் வேலைப்பளு மற்றும் மன உளைச்சலுக்குப் புத்தகங்களே சிறந்த தீர்வாக அமைகின்றன.
ஆய்வில் பங்கேற்ற பெரியவர்களில் 38 சதவீதம் பேர், தங்கள் மனதை அமைதிப்படுத்த புத்தகங்களையே முதல் தேர்வாக கொள்கின்றனர். மன அமைதிக்காக மது அருந்துவது அல்லது சூடான நீரில் குளிப்பதை விடப் புத்தகங்களைப் படிப்பதே தங்களுக்கு அதிக ஆறுதல் தருவதாகப் பலர் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஒரு கதைப் புத்தகத்தை வெறும் 5 நிமிடங்கள் வாசித்தாலே போதும், நமது மன அழுத்தம் சுமார் 20 சதவீதம் வரை உடனடியாகக் குறைகிறது. இது மன அழுத்தத்தை குறைப்பது மட்டுமின்றி, கவனத்தை கூட்டவும், மற்றவர்களின் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளும் இரக்க குணத்தை வளர்க்கவும் உதவுகிறது.
மறதி நோயை தடுக்கும் பாதுகாப்பு
வயது முதிர்ந்த காலத்தில் ஏற்படும் முக்கிய பிரச்சனை ஞாபகமறதி மற்றும் அல்சைமர் போன்ற மூளை சார்ந்த நோய்கள்.
- தொடர்ச்சியாக புத்தகங்கள், நாளிதழ்கள் மற்றும் இதழ்களை படித்து வரும் 55 வயதை கடந்தவர்களுக்கு, அறிவாற்றல் குறைபாடு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு மிக குறைவாகவே உள்ளது.
- வாசிக்கும் பழக்கம் உள்ள முதியவர்களுக்கு அல்சைமர் நோய் வருவதற்கான ஆபத்து 33 சதவீதம் வரை குறைவதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
- நண்பர்களோடு சேர்ந்து வாசிக்கும் 'புத்தகக் குழுக்கள்' மூலமாக முதியவர்களுக்குச் சமூகத் தொடர்பும் கிடைக்கிறது; தனிமை உணர்வும் மறைகிறது.
மூளையின் அமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்
நாம் புத்தகங்களை படிக்கும்போது மூளையின் நரம்பு மண்டலம் சுறுசுறுப்படைகிறது. மொழி அறிவை கட்டுப்படுத்தும் மூளையின் பகுதிகள் தடிமனாவதும், கற்றல் மற்றும் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும் பகுதிகள் பலப்படுவதும் எம்.ஆர்.ஐ (MRI) ஸ்கேன் பரிசோதனைகளில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
நாம் படிக்கும் புத்தகம் எதுவாக இருந்தாலும், அதை நாம் எந்த அளவுக்கு விரும்பி படிக்கிறோம் என்பதே முக்கியம். மன அமைதிக்கும், ஆரோக்கியமான மூளை செயல்பாட்டிற்கும் தினமும் சில பக்கங்கள் வாசிப்பதை நாம் வழக்கமாக்கி கொள்வது நல்லது.
ஆய்வு:
https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/reading-and-associations-with-brain-health-cognition-wellbeing-and-mental-health/1A3565FA61831A975813113DE1AB2B09