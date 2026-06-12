மனிதர்களுக்கு உடல் வாசனை மீது ஏன் இவ்வளவு அக்கறை? இந்த சுவாரஸ்யமான விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க!
ஒரு மனிதனின் உடல் ஆரோக்கியத்தை அவனது வாசனை காட்டி கொடுத்துவிடுகிறது. உடலில் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் தற்காலிகமாக தூண்டப்பட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே, அவர்களின் உடல் வாசனை லேசாக மாறுவதை ஆய்வுகள் நிரூபித்துள்ளன.
Published : June 12, 2026 at 12:27 PM IST
காலையில் எழுந்ததும் குளிப்பது, விதவிதமான பெர்ஃபியூம் (Perfumes), டியோடரண்ட் (Deodorants) என நாமும், நம்மை சுற்றியுள்ளவர்களும் தங்களை எப்போதும் நறுமணத்தோடு வைத்திருக்கப் பெரும் பாடுபடுகிறோம். "அச்சச்சோ... நம்மகிட்ட இருந்து மத்தவங்களுக்கு எந்த கெட்ட வாடையும் போயிடக் கூடாது" என்பதில் நாம் அனைவரும் ரொம்பவே கவனமாக இருக்கிறோம்.
ஆனால், விலங்குகளைப் போல மனிதர்களுக்கும் இந்த உடல் வாசனை என்பது வெறும் ஈர்ப்புக்காகவோ அல்லது எச்சரிக்கைக்காகவோ மட்டும்தானா? இந்த கேள்விக்கு அறிவியல் உலகம் தரும் பதில்கள் நம்மை ஆச்சரியப்பட வைக்கின்றன!
உடல் வாசனை என்பது வெறும் சமூக நாகரிகம் சார்ந்தது மட்டுமல்ல, அது நம் மனநிலை, பயம், மகிழ்ச்சி, ஏன்... நம் உடலுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் நோய்களைக் கூட காட்டித் தரும் ஒரு ரகசியக் குறியீடு என்பதை சமீபத்திய ஆய்வுகள் நிரூபித்துள்ளன.
உடல் வாசனை எப்படி உருவாகிறது?
விலங்குலகில் வாசனை என்பது ஒரு தனி மொழி. தங்கள் எல்லையைத் தீர்மானிக்க, துணையை ஈர்க்க, ஆபத்துகளை முன்கூட்டியே அறிவிக்க என எல்லாவற்றுக்கும் விலங்குகள் வாசனையைத்தான் நம்பியிருக்கின்றன. மனித உடலிலும் வியர்வை மற்றும் தோலில் உள்ள அப்போகிரைன் சுரப்பிகள் (Apocrine glands) வழியாக ஒருவித எண்ணெய் பசையுள்ள திரவம் சுரக்கிறது.
உண்மையில், இந்த திரவத்திற்கு எந்த வாசனையும் கிடையாது. ஆனால், நம் தோலில் வாழும் பாக்டீரியாக்கள் இந்த திரவத்தை சிதைக்கும் போதுதான், நமக்கு என்று ஒரு தனித்துவமான உடல் வாசனை உருவாகிறது. நாகரிக உலகில் நாம் பயன்படுத்தும் சோப்புகளும், சென்ட்டுகளும் இந்த இயற்கையான வாசனையை மறைத்துவிடுவதால், மனிதர்களின் இந்த 'வாசனை மொழியை' ஆராய்ச்சி செய்வது விஞ்ஞானிகளுக்குப் பெரும் சவாலாகவே இருந்து வருகிறது.
காதலும்... உடல் வாசனையும்!
"ஒருவருடைய உடல் வாசனை காதலுக்கு அல்லது ஈர்ப்புக்குக் காரணமாக இருக்கிறதா?" என்ற கேள்விக்கு இன்னும் நேரடியான பதில் கிடைக்கவில்லை. ஆரம்பத்தில், நம்முடைய நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி மரபணுக்களிலிருந்து (Genes) முற்றிலும் மாறுபட்ட மரபணு கொண்ட ஒருவரின் உடல் வாசனை நமக்கு பிடிக்கும் என்று சொல்லப்பட்டது. ஆரோக்கியமான அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்குவதற்காக இயற்கை கொடுத்த தற்காப்பு நெறிமுறை இது என நம்பப்பட்டது.
ஆனால், அடுத்தடுத்த ஆய்வுகள் இதை முழுமையாக உறுதிப்படுத்தவில்லை. விலங்குகளைப் போல மனிதர்களிடம் துணையை ஈர்க்கும் ‘பெரமோன்கள்’ (Pheromones) எனப்படும் வேதிப்பொருள் சமிக்ஞைகளும், அதை மூளைக்குக் கடத்தும் பிரத்யேக உறுப்பும் (Vomeronasal organ) மனிதர்களுக்குச் செயல்பாட்டில் இல்லை என்கிறது தற்போதைய ஆய்வுகள்.
உணர்ச்சிகளைக் கடத்தும் வியர்வை!
துணையை ஈர்க்கிறதோ இல்லையோ, நம்முடைய உணர்ச்சிகளை மற்றவர்களுக்குக் கடத்துவதில் வியர்வைக்கு முக்கியப் பங்கு உண்டு என்பது ஆய்வில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு சுவாரசியமான சோதனையில், மக்கள் பயமுறுத்தும் படங்களைப் பார்க்கும் போதும், மகிழ்ச்சியான படங்களைப் பார்க்கும் போதும் அவர்களின் அக்குள் பகுதியிலிருந்து வியர்வை மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டன.
இந்த வியர்வையின் வாசனையை மற்றவர்கள் நுகரச் செய்தபோது, வியப்பூட்டும் வகையில் அவர்களின் முகத் தசைகளும் அதே பயத்தையோ அல்லது மகிழ்ச்சியையோ பிரதிபலித்தன. அதாவது, உங்களுக்குள் இருக்கும் பயமும் மகிழ்ச்சியும், உங்கள் வியர்வை வாசனையின் வழியே உங்களை அறியாமலேயே மற்றவர்களுக்கும் தொற்றிக் கொள்கிறது.
நோய்களை முன்கூட்டியே காட்டித்தரும் 'அலாரம்'!
எல்லாவற்றையும் விட மிக முக்கியமாக, ஒரு மனிதனின் ஆரோக்கியத்தை அவனது உடல் வாசனை அப்பட்டமாக காட்டிவிடுகிறது. நம் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் (Immune system) தூண்டப்பட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே, நம் உடல் வாசனை லேசாக மாறத் தொடங்கிவிடுகிறது. அந்த வாசனை மற்றவர்களுக்கு சற்று 'ஆரோக்கியமற்ற ஒன்றாக'த் தோன்றும்.
இதன் மூலம், ஒருவருக்கு நோயின் அறிகுறிகள் வெளியே தெரிவதற்கு முன்பே, அவரது உடல் வாசனை மாறிவிடுவதை நம் மூக்கு நுட்பமாக கண்டுபிடித்துவிடுகிறது. முற்காலத்தில் கிருமிகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பு, நோய்களைக் 'கெட்ட காற்று' அல்லது 'துர்நாற்றம்' மூலமே மக்கள் அடையாளம் கண்டனர் என்ற வரலாற்று உண்மையும் இதோடு பொருந்திப் போகிறது.
மருத்துவ உலகில் நுழையும் 'மின்னணு மூக்கு' (Electronic Nose)
இன்று புற்றுநோய் மற்றும் சில கடுமையான தொற்றுகளை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிய, நன்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட மோப்ப நாய்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதே தொழில்நுட்பத்தை மனித மருத்துவத்திற்குள் கொண்டு வர ஆய்வுகள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன.
மனிதர்களின் மூச்சுக்காற்று, வியர்வை மற்றும் தோலிலிருந்து வெளிப்படும் நூற்றுக்கணக்கான மூலக்கூறுகளை ஆராய்ந்து, அதில் உள்ள நோய்க்கான குறிப்பிட்ட வேதிப் புள்ளிகளைத் துல்லியமாகக் கண்டறியும் 'மின்னணு மூக்கு' (Electronic Nose) என்ற கருவியை உருவாக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் முயன்று வருகின்றனர்.
ஆய்வு:
https://academic.oup.com/beheco/article-abstract/14/5/668/186534?redirectedFrom=fulltext&login=false
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031938418310710