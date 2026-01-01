ETV Bharat / lifestyle

குளிர்காலமும் தலைவலி சவால்களும்! உடனடி நிவாரணம் தரும் வீட்டு வைத்தியம்!

அதிகப்படியான குளிரை தாங்கும் போது, உடல் வெப்பத்தை தக்கவைக்க ரத்த நாளங்கள் சுருங்குகின்றன. இதனால் தலைப்பகுதிக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் தலைவலியை விளைவிக்கின்றன.

Published : January 1, 2026 at 1:03 PM IST

குளிர்காலத்தில் பலருக்கும் விடாத தலைவலி பெரிய சவாலாக அமைகிறது. வெயில் காலத்தில் ஏற்படும் தலைவலியை விட, குளிர்காலத்தில் ஏற்படும் தலைவலி சற்றே மாறுபட்டது. இதற்கு பின்னால் உள்ள அறிவியல் காரணங்கள், சுற்றுச்சூழல் மாற்றங்கள் மற்றும் நமது வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் ஆகியவை மிக முக்கியமானவை.

வெப்பநிலை குறையும் போது நமது உடல் தன்னை தேவைக்கு ஏற்ற மாற்ற எடுக்கும் முயற்சிகள், சில நேரங்களில் நரம்பியல் மற்றும் ரத்த ஓட்ட மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி தலைவலியை தூண்டுகின்றன. குறிப்பாக மைக்ரேன் (Migraine) மற்றும் சைனஸ் (Sinus) பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு இந்த காலம் சற்று கடினமானதாகவே அமைகிறது. அந்த வகையில், குளிர்காலத் தலைவலிக்கான காரணங்கள், அறிகுறிகள் மற்றும் வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய எளிய தீர்வுகள் என்னென்ன என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.

வளிமண்டல அழுத்த மாற்றம்: குளிர்ச்சியான காற்று வீசும்போது வளிமண்டல அழுத்தத்தில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இந்த அழுத்தம் நமது சைனஸ் அறைகளில் உள்ள காற்றழுத்தத்தோடு மாறுபடும்போது, அது நரம்புகளில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி கடுமையான தலைவலியை உண்டாக்குகிறது.

நீர்ச்சத்து குறைபாடு (Dehydration): கோடைக்காலத்தை போல தாகம் எடுக்காததால், குளிர்காலத்தில் நாம் தண்ணீர் குடிப்பதை வெகுவாக குறைத்துவிடுகிறோம். உடல் உறுப்புகள் சீராகச் செயல்பட தேவையான நீர்ச்சத்து குறையும்போது, மூளை திசுக்கள் தற்காலிகமாக சுருங்கி நரம்புகளை தூண்டுவதால் தலைவலி ஏற்படுகிறது.

வைட்டமின் டி குறைபாடு: குளிர்காலத்தில் சூரிய ஒளி குறைவாக இருப்பதனால், உடலில் வைட்டமின் டி அளவு குறைகிறது. இது செரோடோனின் எனப்படும் 'மகிழ்ச்சி ஹார்மோன்' அளவைப் பாதித்து, தலைவலியைத் தூண்டும் காரணியாக மாறுகிறது.

ரத்த நாளங்களின் சுருக்கம்: அதிகப்படியான குளிரைத் தாங்கும் போது, உடல் வெப்பத்தை தக்கவைக்க ரத்த நாளங்கள் சுருங்குகின்றன. இதனால் தலைப்பகுதிக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் தலைவலியை விளைவிக்கின்றன.

அறிகுறிகள்:

  • நெற்றி மற்றும் கண்களைச் சுற்றி அழுத்தம் போன்ற உணர்வு.
  • குளிர்ந்த காற்று படும்போது திடீரென ஏற்படும் சுருக் என்ற வலி.
  • சைனஸ் பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு மூக்கடைப்புடன் கூடிய தலைவலி.
  • மைக்ரேன் நோயாளிகளுக்கு ஒற்றைத் தலைவலி தீவிரம் அடைதல்.

வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் தடுப்பு முறைகள்: இந்த குளிர்காலத் தலைவலியைச் சில எளிய வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம்:

  • தலைவலி இருக்கும்போது சூடான துணியால் நெற்றி மற்றும் கழுத்துப் பகுதியில் ஒத்தடம் கொடுப்பது ரத்த ஓட்டத்தைச் சீராக்கி வலியை போக்கும்.
  • இஞ்சி மற்றும் புதினா சேர்த்த தேநீர் குடிப்பது நரம்புகளைத் தளர்த்தி, தலைவலியைக் குறைக்கும். இஞ்சியில் உள்ள அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் மருந்தை போலவே செயல்படும்.
  • பாதாம், கீரைகள் மற்றும் முழு தானியங்களை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது நரம்பு மண்டலத்திற்கு தேவையான வலுவைத் தரும்.
  • தாகம் எடுக்காவிட்டாலும் இடைவெளி விட்டு வெதுவெதுப்பான நீரை குடிப்பது நீர்ச்சத்து குறைபாட்டை தடுக்கும்.
  • வெளியே செல்லும்போது காதுகளையும் தலையையும் மறைக்கும் வகையில் ஸ்கார்ஃப் அல்லது குல்லாய் அணிவது குளிர்ந்த காற்று நேரடியாகப் படுவதைத் தடுக்கும்.

குளிர்கால தலைவலி என்பது தற்காலிகமானது என்றாலும், அது உங்கள் அன்றாடப் பணிகளைப் பாதிக்காதவாறு பார்த்துக் கொள்வது அவசியம். முறையான உணவு, போதிய நீர்ச்சத்து மற்றும் போதிய உறக்கம் இருந்தால் இந்தப் பருவத்தை நாம் மகிழ்ச்சியாகக் கடக்கலாம். வலி தொடர்ந்து நீடித்தால் அல்லது கடுமையாக இருந்தால் மருத்துவரை அணுகுவது நல்லது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

