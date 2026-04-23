வெயில் காலத்தில் வயிறு மந்தமாக இருக்கிறதா? சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள் இதோ!
Published : April 23, 2026 at 1:38 PM IST
தமிழகத்தில் தற்போது காலை 8 மணிக்கெல்லாம் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரிக்க தொடங்கிவிடுகிறது. வெளியில் சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பும்போது உடல் கடும் சோர்வை சந்திப்பதோடு, வெப்பத்தின் காரணமாக பசி உணர்வு குறைவதையும் அல்லது சாப்பிட்ட உணவு செரிமானம் ஆகாமல் வயிறு பாரமாக இருப்பதையும் நாம் உணர முடியும்.
வெயில் காலத்தில் தாகம் எடுப்பதும், வியர்ப்பதும் இயல்பானது என்று நாம் நினைத்தாலும், இந்த வெப்பம் நமது செரிமான மண்டலத்தை எவ்வளவு பாதிக்கிறது என்பதை பலரும் கவனிப்பதில்லை. கோடை வெயிலால் ஏற்படும் உடல் சூடு, நமது ஜீரண சக்தியை குறைத்து நெஞ்செரிச்சல், வயிறு உப்பசம் மற்றும் மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சனைகளை தொடர்ச்சியாக ஏற்படுத்துகிறது.
இந்த சூழலில், நாம் அன்றாடம் உட்கொள்ளும் உணவில் சிறு மாற்றங்களை செய்வதன் மூலம் வெயிலின் தாக்கத்திலிருந்து நமது வயிற்றை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க முடியும். அந்த வகையில், கோடை வெப்பத்தை சமாளித்து செரிமானத்தை எளிதாக்க உதவும் எளிய உணவு முறைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.
கோடையில் செரிமான பிரச்சனைகள் ஏற்பட காரணம்
வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது நமது உடல் தன்னை தானே குளிர்வித்து கொள்ள அதிக முயற்சி எடுக்கிறது. இதனால் ரத்த ஓட்டம் சருமத்தை நோக்கி திரும்புகிறது, இதன் விளைவாக செரிமான மண்டலத்திற்கு செல்ல வேண்டிய ஆற்றல் குறைகிறது. இது ஜீரணத்தை மந்தமாக்குகிறது என NIH ஆய்வுதளத்தில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், அதிக வெப்பம் காரணமாக உடலில் நீர்ச்சத்து குறைந்து மலச்சிக்கல் உண்டாகிறது. வெயில் காலத்தில் உணவுகள் விரைவில் கெட்டுப்போவதால், கிருமிகள் மூலம் உணவு நச்சுத்தன்மை (Food Poisoning) ஏற்படவும் வாய்ப்புகள் அதிகம். இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் சேர்ந்து வயிறு தொடர்பான உபாதைகளை அதிகரிக்கின்றன.
நீர்ச்சத்து நிறைந்த காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள்
செரிமானம் சீராக இருக்க உடலில் போதிய அளவு நீர்ச்சத்து இருப்பது அவசியம். இதற்கு முலாம்பழம் மற்றும் தர்பூசணி போன்ற பழங்கள் சிறந்த தேர்வுகள். இவற்றில் நீர்ச்சத்து மட்டுமின்றி அத்தியாவசிய வைட்டமின்களும் நிறைந்துள்ளன. காய்கறிகளில் வெள்ளரிக்காய் கோடை காலத்தின் மிகச்சிறந்த உணவு. இது உடலில் இழந்த நீர்ச்சத்தை மீட்டுத் தருவதோடு, ஜீரணத்தை எளிதாக்குகிறது.
அதேபோல் சுரைக்காய் போன்ற நீர்ச்சத்துள்ள காய்கறிகள் வயிற்றுக்கு குளிர்ச்சியை தரும். கீரை வகைகள், குறிப்பாக பசலைக்கீரை மற்றும் லெட்யூஸ் போன்றவை எளிதில் ஜீரணமாகக்கூடியவை மற்றும் குடல் இயக்கத்தை சீராக்க தேவையான நார்ச்சத்தை வழங்குகின்றன.
குளிர்ச்சியை தரும் இயற்கை உணவுகள்
நமது ஊர்களில் காலம் காலமாக பயன்படுத்தப்படும் சில உணவுகள் கோடைக்கு ஏற்ற சிறந்த மருந்தாக செயல்படுகின்றன. தயிர் அல்லது மோர் குடிப்பது குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்து அமிலத்தன்மையை குறைக்கிறது.
புதினா இலைகளை உணவில் சேர்த்து கொள்வது செரிமான நொதிகளை தூண்டி, உடலுக்கு குளிர்ச்சியான உணர்வை தரும். இரவு நேரத்தில் தண்ணீரில் ஊறவைத்த சப்ஜா விதைகள் மற்றும் பாதாம் பிசின் போன்றவை உடல் சூட்டை தணிப்பதோடு, மலச்சிக்கலிலிருந்தும் விடுபட உதவுகின்றன.
தாகத்தை தணிக்கும் ஆரோக்கியமான பானங்கள்
வெயில் நேரத்தில் காபி, டீ போன்றவற்றை தவிர்த்துவிட்டு இயற்கையான பானங்களை தேர்ந்தெடுப்பது நல்லது.
- இளநீர்: வியர்வை மூலம் நாம் இழக்கும் தாதுக்களை ஈடுசெய்ய இளநீர் ஒரு சிறந்த இயற்கை பானம்.
- மோர்: இதில் உள்ள புரோபயாடிக்குகள் வயிற்று பகுதியை மென்மையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்கும்.
- எலுமிச்சை சாறு: இது உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி அளிப்பதோடு, வைட்டமின் சி சத்தை வழங்கி செரிமானத்திற்கு துணைபுரிகிறது.
- நன்னாரி சர்பத் மற்றும் வில்வப்பழம் சாறு போன்ற பாரம்பரிய பானங்களும் கோடை வெப்பத்தை சமாளிக்க உதவும்.
கூடுதல் டிப்ஸ்:
- வெயில் உச்சத்தில் இருக்கும் நேரங்களில் அதிக காரமான, எண்ணெய் கலந்த மற்றும் வறுத்த உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. இத்தகைய உணவுகளை செரிமானம் செய்ய உடல் அதிக ஆற்றலை செலவிட வேண்டியிருக்கும், இது உடல் சூட்டை மேலும் அதிகரிக்கும்.
- தினமும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பதை உறுதி செய்ய ஒரு தண்ணீர் பாட்டிலை எப்போதும் உடன் வைத்திருக்கலாம். ஐஸ் வாட்டருக்கு பதிலாக மண்பானை தண்ணீரை பயன்படுத்துவது உடலுக்கு அதிக நன்மை பயக்கும்.
- ப்ரஷ்ஷாக சமைத்த உணவுகளை மட்டுமே உட்கொள்வது ஃபுட் பாய்சன் ஏற்படுவதில் இருந்து உங்களை காக்கும். கடைகளில் விற்கப்படும் செயற்கை நிறமூட்டப்பட்ட குளிர்பானங்களை தவிர்த்து, வீட்டிலேயே தயாரித்த பானங்களை எடுத்து கொள்வது குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.
- தமிழகத்தின் தற்போதைய தகிக்கும் கோடையில், இத்தகைய எளிமையான உணவு மாற்றங்களைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் செரிமான கோளாறுகளை தவிர்த்து, உடல் ஆரோக்கியத்தை பேண முடியும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.