இந்த செடி உங்க வீட்டில் இருக்கா? மன அழுத்தம் முதல் செரிமான பிரச்சனை எல்லாம் நீங்கும்!

ஒரு சிறிய தொட்டியில் வளர்க்கப்படும் துளசி, அந்த வீட்டின் சூழலையே மாற்றும் வல்லமை கொண்டது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : January 7, 2026 at 12:37 PM IST

இன்றைய பிஸியான உலகில், ஒரு சின்ன தலைவலி என்றால் கூட உடனே மாத்திரையை தேடுவது நமக்கு வழக்கமாகிவிட்டது. ஆனால், முந்தைய தலைமுறையினர் ஆரோக்கியமாக இருந்ததற்கு மிக முக்கியமான காரணம், அவர்கள் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்ததுதான்.

அந்த வரிசையில், நம் ஒவ்வொருவர் வீட்டிலும் இருக்க வேண்டிய மிக அவசியமான ஒரு தாவரம் துளசி. இன்று நாம் பல ஆயிரம் ரூபாய் செலவு செய்து 'ஏர் பியூரிஃபையர்' (Air Purifier) வாங்குகிறோம், மன அழுத்தத்திற்காக யோகா வகுப்புகளுக்கு செல்கிறோம். ஆனால், இவற்றுக்கெல்லாம் ஒரு எளிய தீர்வாக நம் வீட்டு ஜன்னல் ஓரத்திலேயே வளரக்கூடியது துளசி என்பதை மறந்துவிட்டோம்.

வெறும் ஆன்மீக நம்பிக்கையாக மட்டும் பார்க்காமல், ஒரு மருத்துவ மூலிகையாக துளசி நமக்கு செய்யும் நன்மைகள் ஏராளம். அலுவலக வேலைப்பளு, சோர்வு, அடிக்கடி ஏற்படும் சளி, இருமல் என அன்றாட பிரச்சனைகளுக்கு துளசி ஒரு சிறந்த முதலுதவியாக இருக்கும்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஒரு சிறிய தொட்டியில் வளர்க்கப்படும் துளசி, அந்த வீட்டின் சூழலையே மாற்றும் வல்லமை கொண்டது. ஆடம்பரமான விஷயங்களுக்கு பின்னால் ஓடும் நாம், நம் வாசலிலேயே இருக்கும் இந்த எளிய மருத்துவத்தை மீண்டும் கையில் எடுத்தால் நன்மைகள் ஏராளம். அந்த வகையில், துளசி ஏன் நம் வீட்டு அத்தியாவசிய தேவை என்பதற்கான காரணங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும்: துளசி ஒரு சிறந்த 'அடாப்டோஜென்' ஆகும். இது உடலில் மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கும் 'கார்டிசோல்' ஹார்மோன் அளவைச் சீராக்கி, பதற்றத்தை குறைக்கிறது. இதன் இலைகளை மென்று சாப்பிடுவதோ அல்லது துளசி டீ பருகுவதோ நரம்பு மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்தும்.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்தல்: துளசியில் உள்ள 'யூஜெனால்' மற்றும் 'ரோஸ்மரினிக்' அமிலம் உடலில் உள்ள வெள்ளை ரத்த அணுக்களை பலப்படுத்தி, கிருமிகளுக்கு எதிராகப் போராடும் சக்தியைத் தருகிறது. பருவக்கால மாற்றங்களால் ஏற்படும் காய்ச்சல் மற்றும் சளியிலிருந்து இது நம்மை பாதுகாக்கிறது.

இதய ஆரோக்கியம் மற்றும் சர்க்கரை கட்டுப்பாடு: ரத்த அழுத்தத்தை குறைப்பதற்கும், கெட்ட கொழுப்பைக் (LDL) கரைப்பதற்கும் துளசி உதவுகிறது. மேலும், இது ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை நிலைப்படுத்துவதால், நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு இது ஒரு சிறந்த இயற்கை மருந்தாக அமைகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

சுவாசப் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு: ஆஸ்துமா, வறட்டு இருமல் மற்றும் சளி போன்ற சுவாச பிரச்சனைகளுக்கு துளசி ஒரு வரப்பிரசாதம். இதன் இலைகளை நீரில் கொதிக்க வைத்து ஆவி பிடிப்பதன் மூலம் நுரையீரலில் உள்ள அடைப்புகள் நீங்கி சுவாசம் சீராகும்.

செரிமானம் மற்றும் நச்சு நீக்கம்: செரிமான என்சைம்களை தூண்டி, வயிற்றில் ஏற்படும் உப்பசம் மற்றும் அமிலத்தன்மையை (Acidity) குறைக்கிறது. மேலும், கல்லீரலைச் சுத்தப்படுத்தி உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்ற உதவுகிறது.

காற்றை தூய்மைப்படுத்துதல் மற்றும் பூச்சிகளை விரட்டுதல்: துளசி 24 மணிநேரமும் ஆக்சிஜனை வெளியிடுவதோடு, காற்றில் உள்ள நச்சு வாயுக்களை உறிஞ்சுகிறது. இதன் வாசனை கொசுக்கள் மற்றும் பூச்சிகளை வீட்டிற்குள் வராமல் தடுக்கும் இயற்கை அரணாகச் செயல்படுகிறது.

ஆன்மீக மற்றும் நேர்மறை ஆற்றல்: துளசி செடி இருக்கும் இடத்தில் அமைதியும், நேர்மறை அதிர்வுகளும் நிறைந்திருக்கும் என்பது நம்பிக்கை. காலையும் மாலையும் துளசி மாடத்திற்கு அருகில் விளக்கேற்றுவது மனதிற்கு ஒருவித அமைதியையும், ஆன்மீகத் தெளிவையும் தரும்.

சருமப் பாதுகாப்பு மற்றும் வாய் ஆரோக்கியம்: பாக்டீரியா எதிர்ப்புத் திறன் கொண்ட துளசி, முகப்பரு மற்றும் சரும தொற்றுகளை நீக்க உதவுகிறது. இதன் இலைகளை மென்று சாப்பிடுவதால் ஈறுகள் பலப்படுவதோடு, வாய் துர்நாற்றமும் நீங்கும்.

அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள்: துளசியில் வைட்டமின் A, C, கால்சியம், துத்தநாகம் மற்றும் இரும்புச்சத்து போன்ற சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. இது ஒரு சாதாரண மூலிகை மட்டுமல்ல, உடலுக்குத் தேவையான சத்துக்களை வழங்கும் ஒரு சத்துணவுப் பெட்டகமும் கூட.

பாரம்பரியம் என்பதை தாண்டி, இன்றைய வாழ்க்கை முறைக்கு துளசி ஒரு கட்டாய தேவை. உங்கள் வீட்டில் இடவசதி குறைவாக இருந்தாலும், ஒரு சிறிய தொட்டியிலாவது துளசியை வளர்க்க முயற்சியுங்கள்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

