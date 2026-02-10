ஈரத்துணியை வீட்டிற்குள் காய வைக்காதீர்கள்! ஆரோக்கியத்துக்கும் வீட்டுக்கும் கேடு!
ஆரோக்கியம் மட்டுமன்றி, வசிக்கும் வீட்டின் ஆயுளையும் இது பாதிக்கிறது. சுவர்களில் பூஞ்சை படர்வதால் பெயிண்ட் மற்றும் பூச்சுகள் உதிரத் தொடங்கும்.
Published : February 10, 2026 at 12:50 PM IST
மழைக்காலம் அல்லது குளிர்காலம் வந்துவிட்டாலே அனைவருக்கும் இருக்கும் மிகப்பெரிய கவலை துணிகளை எங்கே காயப்போடுவது என்பதுதான். மேகம் மூட்டமாக இருந்தாலோ அல்லது அடைமழை பெய்தாலோ, வேறு வழியின்றி வீட்டின் வரவேற்பு அறையிலோ அல்லது படுக்கை அறையிலோ கயிறு கட்டி துணிகளை தொங்கவிடுவது நம் ஊர்களில் மிக சாதாரணமான ஒரு காட்சி.
இன்னும் சிலரோ, அடுத்த நாள் அலுவலகத்திற்கு போட வேண்டிய சட்டையை அவசரமாக துவைத்து, இரவு முழுவதும் மின்விசிறிக்கு அடியில் காயவைத்துவிட்டு காலையில் அணிந்து செல்வார்கள். வெளியில் வெயில் இல்லை என்ற ஒரே காரணத்திற்காக நாம் செய்யும் இந்த செயல், நம் கண்ணுக்கு தெரியாத பல ஆரோக்கிய சிக்கல்களை வீட்டிற்குள்ளேயே உருவாக்குகிறது என்பதை நாம் பெரும்பாலும் கவனிப்பதில்லை.
ஈரத் துணிகளில் இருக்கும் நீர் ஆவியாகி வீட்டின் காற்றோடு கலக்கும்போது, அது அந்த அறையின் ஈரப்பதத்தை (Humidity) வழக்கத்தை விட பல மடங்கு உயர்த்துகிறது. இது சுவாச கோளாறுகள் முதல் சுவர்களில் பூஞ்சை காளான் வளர்வது வரை பல பாதிப்புகளுக்கு காரணமாகிறது. நாம் சௌகரியம் என்று நினைக்கும் இந்த பழக்கம், உண்மையில் நம்மை மெல்ல மெல்ல நோயாளிகளாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை என்கிறது ஆய்வுகள்.
வீட்டிற்குள் துணிகளை காயப்போடுவது என்பது வெறும் இட நெருக்கடி சார்ந்த விஷயம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு தீவிரமான சுகாதார பிரச்சினை என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். பொதுவாக, காற்றில் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும்போது நம் உடல்நிலை மற்றும் வீட்டின் தரம் எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்வது அவசியம்.
ஈரப்பதம் அதிகரிப்பும் அதன் பாதிப்புகளும்: ஒரு முழு வாளி துணிகளை நாம் வீட்டிற்குள் காயப்போடும்போது, அந்த துணிகள் காய்வதற்காக சுமார் இரண்டு லிட்டர் தண்ணீரை நீராவியாக அறைக்குள் வெளியேற்றுகின்றன. இவை ஈரப்பதத்தை 30 சதவீதம் அதிகரிப்பதாக The University of Manchester ஆய்வுத்தளத்தில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரை கூறுகிறது.
முறையான காற்றோட்டம் இல்லாத வீடுகளில் இந்த நீராவி வெளியேற வழியின்றி சுவர்கள், கூரைகள் மற்றும் மரச்சாமான்களில் தங்கிவிடுகிறது. இது அறையின் காற்றை கனமாகவும், ஈரமானதாகவும் மாற்றுகிறது. அதிகப்படியான இந்த ஈரப்பதம் 'மோல்ட்' (Mould) எனப்படும் பூஞ்சை காளான்கள் வளர சாதகமான சூழலை உருவாக்குகிறது.
சுவாசக் கோளாறுகள் மற்றும் ஒவ்வாமை: வீட்டிற்குள் துணிகளை உலர்த்துவதால் ஏற்படும் மிக முக்கியமான பாதிப்பு சுவாச பாதையில் ஏற்படுகிறது. காற்றில் கலக்கும் பூஞ்சை நம் கண்களையும், மூக்கையும், தொண்டையையும் எரிச்சலடையச் செய்யும்.
குறிப்பாக, ஏற்கனவே ஆஸ்துமா அல்லது நாள்பட்ட சுவாசப் பிரச்சினை உள்ளவர்களுக்கு, இந்த ஈரமான காற்று நோயைத் தீவிரப்படுத்தும். ஆஸ்துமா ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இதனால் அதிகம். காற்றில் உள்ள பூஞ்சை துகள்கள் நுரையீரலில் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தி ஒவ்வாமையை உண்டாக்கும்.
ஆரோக்கியமான மனிதர்களுக்குக் கூட நீண்ட கால அடிப்படையில் இருமல் மற்றும் மூச்சுத் திணறல் போன்ற அசௌகரியங்களை இது ஏற்படுத்தும். ஈரப்பதம் அதிகமுள்ள இடங்களில் தூசிப் பூச்சிகள் மிக வேகமாக இனப்பெருக்கம் செய்யும். இவை ஒவ்வாமை எதிர்விளைவுகளை மேலும் மோசமாக்கும்.
வீட்டின் அமைப்பிற்கு ஏற்படும் சேதங்கள்: ஆரோக்கியம் மட்டுமன்றி, வசிக்கும் வீட்டின் ஆயுளையும் இது பாதிக்கிறது. சுவர்களில் பூஞ்சை படர்வதால் பெயிண்ட் மற்றும் பூச்சுகள் உதிரத் தொடங்கும். மரத்தாலான பீரோக்கள், மேஜைகள் மற்றும் கட்டில்கள் ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சி மெல்ல மெல்ல வீணாகக்கூடும்.
மேலும், அறையை ஒருவிதமான விசித்திரமான வாடை ஆக்கிரமித்துக் கொள்ளும். குளிர்காலங்களில் இவ்வாறு துணிகளைக் காயப்போடுவது அறையை இன்னும் குளிர்ச்சியாகவும், சௌகரியமற்றதாகவும் மாற்றும்.
தவிர்க்க முடியாத சூழலில் என்ன செய்யலாம்? சில நேரங்களில் துணிகளை வீட்டிற்குள் உலர்த்துவதைத் தவிர வேறு வழி இருக்காது. அத்தகைய சூழ்நிலைகளில் பாதிப்புகளைக் குறைக்கப் பின்வரும் நடைமுறைகளைப் பின்பற்றலாம்,
- துணிகளைக் காயப்போடும் அறையின் ஜன்னல்களைத் திறந்து வைக்க வேண்டும். எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன்களை (Exhaust fans) பயன்படுத்துவது ஈரப்பதம் வெளியேற உதவும்.
- நாம் நீண்ட நேரம் உறங்கும் படுக்கையறையில் துணிகளைக் காயப்போடுவதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். வரவேற்பு அறை அல்லது காலியாக இருக்கும் அறைகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
- அறையில் ஈரப்பதத்தைக் குறைக்கும் கருவிகளை (Dehumidifiers) அல்லது காற்று சுத்திகரிப்பான்களை பயன்படுத்தலாம்.
- ஈரப்பதம் ஒரே இடத்தில் தங்காமல் இருக்க அறையின் கதவுகளைத் திறந்து வைத்து காற்றோட்டத்தைச் சீராக வைத்திருக்க வேண்டும்.
- வாஷிங் மெஷினில் துணிகளை நன்றாகப் பிழிந்து (Spin dry), அதிகப்படியான நீரை நீக்கிய பிறகு வீட்டிற்குள் உலர்த்தினால் பாதிப்பு சற்று குறையும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.