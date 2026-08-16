சாப்பாட்டை பற்றி யோசித்தாலே நாக்கில் எச்சில் ஊறுவது ஏன்?
நம் மூளை பிடித்த உணவின் நினைவுக்கு எச்சிலை சுரக்க வைப்பது போல, பிடிக்காத அல்லது ஆபத்தான உணவின் நினைவுக்கு முற்றிலும் எதிரான ஒரு எதிர்வினையை உருவாக்குகிறது.
Published : August 16, 2026 at 10:57 AM IST
பஸ்ஸில் பயணம் செய்யும் போதோ அல்லது தெருவில் நடந்து போகும் போதோ, திடீரென பக்கத்து கடையில் இருந்து கமகமவென தாளிக்கும் வாசனையோ அல்லது பிரியாணி வாசனையோ மூக்கை தொடும். அந்த ஒரு நொடியில் மனசு புத்துணர்ச்சியாகி, நாக்கில் தானாக எச்சில் ஊற தொடங்கிவிடும். சரி அதையெல்லாம் கூட விடுங்கள்! இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப்களில் வரும் உணவு ரீல்களை பார்த்து இரவு முழுவதும் எச்சில் ஊறித் தவிப்பவர்கள் இன்று அதிகம்.
உண்மையில், நாம் ஒரு உணவை உண்பதற்கு முன்பாகவோ, அல்லது அதை பார்த்த உடனே மட்டுமன்றி, சும்மா நினைத்து பார்த்தாலே கூட நம் நாக்கில் எச்சில் ஊற தொடங்குகிறது. நாம் உணவை சுவைக்கும் முன்பே உடலுக்குள் என்ன நடக்கிறது? இதற்குப் பின்னால் இருக்கும் காரணம் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியுமா?
மூளை உணவை முன்கூட்டியே கணிப்பது எப்படி?
நம் கண் முன்னால் உணவு இல்லாவிட்டாலும் கூட, பிடித்தமான உணவை பற்றி யோசிக்கும் போதே நம் மூளை மிகவும் விழிப்புடன் செயல்பட தொடங்குகிறது. நாம் ஒரு உணவை பார்க்கும் போதோ, அதன் வாசனையை நுகரும் போதோ அல்லது மனதால் நினைத்து பார்க்கும் போதோ, மூளை அந்த பிம்பத்தையும் நினைவையும் உடனே அடையாளம் கண்டுகொள்கிறது.
"அடுத்து உடலுக்குள் உணவு வரப்போகிறது" என்பதை மூளை உணர்ந்து, உடனடியாக நரம்பு மண்டலத்திற்கு செய்திகளை அனுப்புகிறது. இந்த செய்தியை பெற்றவுடன், செரிமான மண்டலம் உணவை வரவேற்பதற்கு தயாராகிறது. இதன் விளைவாகவே வாயில் எச்சிலும், வயிற்றில் செரிமானத்திற்கு தேவையான சாறுகளும் சுரக்க தொடங்குகின்றன.
அறிவியல் ரீதியாக, இந்த ஆரம்ப கட்ட தயாரிப்பை 'செரிமானத்தின் முதல் நிலை' (Cephalic phase of digestion) என்று அழைக்கிறார்கள். அதாவது, உணவு வயிற்றுக்குள் செல்வதற்கு முன்பே, மூளையானது செரிமான வேலையைத் தொடங்கிவிடுகிறது.
எச்சில் சுரப்பது வெறும் பசியினால் மட்டும்தானா?
வாயில் எச்சில் ஊறுவது என்பது ஏதோ தன்னிச்சையாக நடக்கும் சாதாரண விஷயம் அல்ல. நாம் உணவை மெல்லுவதற்கும், எளிதாக விழுங்குவதற்கும் எச்சில் மிகவும் அவசியமான ஒன்று. எனவே, பிடித்த உணவின் நினைவே உடலை அந்த உணவை ஏற்றுக்கொள்ளத் தயார்படுத்துகிறது.
இங்கே கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், இதற்கு வயிறு காலியாக இருக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை. நாம் நன்றாக சாப்பிட்டு வயிறு நிறைந்த பிறகு கூட, நமக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு இனிப்பையோ அல்லது நொறுக்கு தீனியையோ பற்றி நினைத்தால் மீண்டும் எச்சில் ஊற தொடங்கும்.
ஏனெனில், பசி என்பது வெறும் வயிற்றின் தேவையை மட்டும் பொறுத்தது அல்ல. அது நம் ஐம்புலன்கள், நினைவுகள் மற்றும் உணர்வுகளோடும் ஆழமாக தொடர்புடையது. சிறுவயதில் நாம் ஆசையாக சாப்பிட்ட ஒரு உணவின் நினைவோ, அல்லது வீட்டின் சமையல் வாசனையோ நம் பழைய நினைவுகளை தூண்டி, உடனே எச்சில் ஊற வைத்துவிடும்.
பிடிச்ச உணவுக்கு எச்சில்... பிடிக்காத உணவுக்கு குமட்டல்!
நம் மூளை பிடித்த உணவின் நினைவுக்கு எச்சிலை சுரக்க வைப்பது போல, பிடிக்காத அல்லது ஆபத்தான உணவின் நினைவுக்கு முற்றிலும் எதிரான ஒரு எதிர்வினையை உருவாக்குகிறது.
கெட்டுப்போன உணவு, அருவருப்பான காட்சியமைப்பு அல்லது அசிங்கமான நாற்றம் ஆகியவற்றை நாம் நினைத்தாலோ அல்லது பார்த்தாலோ, மூளை உடனே விழித்துக் கொள்ளும். "இது உடலுக்குக் கேடு விளைவிக்கக்கூடிய பொருள், இதை உள்ளே அனுப்பக் கூடாது" என்று எச்சரித்து, நமக்குக் குமட்டல், வாந்தி எடுப்பது போன்ற உணர்வு மற்றும் பசியின்மையை ஏற்படுத்துகிறது.
உடலுக்குள் தேவையற்ற பொருள்கள் சென்றுவிடக் கூடாது என்பதற்காக நம் உடலே அமைத்து கொண்ட ஒரு பாதுகாப்புத் தற்காப்பு முறைதான் இது.
கசப்பான அனுபவங்களும் மூளையின் நினைவாற்றலும்
சில சமயங்களில், ஒரு குறிப்பிட்ட உணவின் பெயரை சொன்னாலே அல்லது நினைத்தாலே சிலருக்கு உடனே தலைசுற்றலும் குமட்டலும் வந்துவிடும். இதற்கு காரணம் நமது கசப்பான பழைய அனுபவங்கள் தான்.
முன்பு எப்பொழுதாவது ஒரு உணவை சாப்பிட்டு நமக்கு உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டிருந்தாலோ அல்லது வயிற்று போக்கு உண்டாகியிருந்தாலோ, அந்த கசப்பான அனுபவத்தை மூளை தன் நினைவில் ஆழமாக பதிவேற்றி வைத்துக்கொள்ளும். பின்னாட்களில் எப்போதெல்லாம் அந்த உணவை பற்றிய பேச்சு வருகிறதோ அல்லது நினைப்பு வருகிறதோ, அப்போதெல்லாம் "இந்த உணவு உடலுக்கு ஆகாது" என்று மூளை நம்மை எச்சரிக்கிறது.
தன்னிச்சையாக நடக்கும் உடல் இயக்கம்
நாம் "இந்த உணவை சாப்பிட வேண்டும்" என்றோ அல்லது "வேண்டாம்" என்றோ சிந்தித்து ஒரு முடிவை எடுப்பதற்கு முன்பாகவே, நம் நரம்பு மண்டலம் மிக அதிவேகமாக செயல்பட தொடங்கிவிடுகிறது. பிடித்த உணவின் நினைவில் எச்சில் ஊறுவதும், பிடிக்காத உணவின் நினைவில் குமட்டல் ஏற்படுவதும் நொடிப் பொழுதில் தானாகவே நடக்கும் இயற்கையான நிகழ்வுகள்.
எனவே, இனி எப்போதாவது உங்களுக்குப் பிடித்த பிரியாணியையோ அல்லது இனிப்பையோ பற்றி நினைக்கும் போது வாயில் எச்சில் ஊறினால் ஒன்று மட்டும் நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்... நீங்கள் அந்த உணவைக் கையில் தொடுவதற்கு முன்பாகவே, உங்கள் மூளை அதை மனதில் சுவைக்க தொடங்கிவிட்டது என்று!
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5098730/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996925006386