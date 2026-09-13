பசி எடுத்தால் கோபம் வருவது ஏன்? காரணமான 'ஹேங்ரி' நிலை பற்றி தெரியுமா?
வயிறு கடுமையாக பசித்து அலைபாயும் வரை காத்திருக்க கூடாது. லேசான பசி உணர்வு தோன்றும் போதே அதை உணர்ந்து ஏதேனும் சாப்பிட்டுவிட வேண்டும். இதற்காக எப்போதுமே கைவசம் சில ஆரோக்கியமான ஸ்நாக்ஸ்களை வைத்துக்கொள்வது நல்லது.
Published : September 13, 2026 at 5:15 PM IST
நம்மில் பலருக்கு பசி எடுக்கும் போது, இயல்பாகவே மனதில் ஒருவித எரிச்சலும் கோபமும் தோன்றும். பசியில் இருக்கும் போது சிறிய விஷயங்களுக்கு கூட சட்டென்று கோபப்பட்டு கத்துவது அல்லது எரிந்து விழுவது நடக்கும். ஆங்கிலத்தில் இந்த நிலையை 'ஹேங்ரி' (Hangry - Hunger + Anger) அதாவது "பசி கோபம்" என்று அழைக்கிறார்கள்.
பசி எடுக்கும் போது ஏன் நமக்கு சட்டென்று கோபம் வருகிறது? மனநிலை ஏன் மாறுகிறது என்பதற்கு பின்னால் பல சுவாரசியமான உடல்நல மற்றும் உளவியல் காரணங்கள் ஒளிந்துள்ளன. பசி என்பது வெறும் வயிற்றோடு மட்டும் முடிந்துவிடும் விஷயம் இல்லை. அது நம் நரம்பு மண்டலம், ஹார்மோன்கள் மற்றும் மூளையின் சிந்தனை திறனையும் சேர்த்து பாதிக்கக்கூடிய ஒன்றாகும்.
இந்நிலையில், பசியால் ஏற்படும் கோபம் என்றால் என்ன, அதற்கான முக்கிய காரணங்கள் யாவை, அதை எவ்வாறு எளிதாக தவிர்க்கலாம் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.
பசி எடுக்கும் போது நம் உடலில் ரத்த சர்க்கரை அளவு குறைய தொடங்குகிறது. ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு குறையும் போது, மூளைக்கு தேவையான ஆற்றல் கிடைப்பது தடைபடுகிறது. இதனால் உடல் தன்னை தற்காத்து கொள்ளவும், ஆற்றலை மீட்டெடுக்கவும் சில ஹார்மோன்களை அவசரமாக சுரக்கிறது.
குறிப்பாக, மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கும் கார்டிசால் மற்றும் அட்ரினலின் ஆகிய ஹார்மோன்கள் அதிக அளவில் ரத்தத்தில் கலக்கின்றன. இந்த ஹார்மோன்கள் உடலில் சுரக்கும் போது, நமக்கு அறியாமலேயே பதற்றமும், அசௌகரியமும், கோபமும் மேலோங்க தொடங்குகின்றன. எனவே பசி நேரத்து கோபத்திற்கு நம் உடலில் ஏற்படும் இந்த ஹார்மோன் மாற்றங்களே முதன்மை காரணமாகும்.
சூழலும் பசி கோபமும்:
பசி கோபம் என்பது வெறும் உடல் சார்ந்த மாற்றம் மட்டுமே அல்ல, நாம் இருக்கும் சூழலும் இதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. உளவியல் வல்லுநர்கள் இது குறித்து பல ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு சில சுவாரசியமான உண்மைகளை கண்டறிந்துள்ளனர்.
நாம் பசியோடு இருக்கும் போது, இயல்பாகவே நம் மனதில் எதிர்மறையான எண்ணங்கள் தோன்றும். அந்த நேரத்தில் நம்மை சுற்றி நடக்கும் சிறிய விஷயங்கள் கூட நமக்கு மிகப்பெரிய எரிச்சலை தரும். உதாரணமாக, நீங்கள் கடுமையான பசியோடு வீட்டை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கும் போது, வழியில் யாராவது தவறுதலாக உங்களிடம் குறுக்கிட்டாலோ அல்லது ஏதேனும் பேசினாலோ, அவர்கள் மீது உங்களுக்கு கடுமையான கோபம் வரும்.
உண்மையில் அவர்கள் மீது உங்களுக்கு கோபம் இல்லை. உங்கள் வயிற்றில் இருக்கும் பசியே அந்த மனிதர் மீது கோபமாக வெளிப்படுகிறது. இந்த நிலையை உளவியலில் 'ஹேங்ரி பயாஸ்' என்று அழைக்கிறார்கள்.
பசி கோபத்தை தவிர்க்கும் எளிய வழிகள்
பசியினால் ஏற்படும் கோபமும் எரிச்சலும் நம் அன்றாட உறவுகளையும் வேலையையும் பாதிக்காமல் இருக்க சில எளிய வழிகளை பின்பற்றலாம்.
- சத்தான மற்றும் மெதுவாக செரிக்கும் உணவுகள்: ஆரோக்கியமான மற்றும் புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உண்பது சிறந்தது. இவை செரிமானம் ஆக அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்வதால், ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை சீராக வைத்து, திடீர் பசி மற்றும் கோபம் வராமல் தடுக்கும்.
- பசியின் அறிகுறிகளைக் கவனித்தல்: வயிறு கடுமையாக பசித்து அலைபாயும் வரை காத்திருக்க கூடாது. லேசான பசி உணர்வு தோன்றும் போதே அதை உணர்ந்து ஏதேனும் சாப்பிட்டுவிட வேண்டும். இதற்காக எப்போதுமே கைவசம் சில ஆரோக்கியமான ஸ்நாக்ஸ்களை வைத்துக்கொள்வது நல்லது.
- சரியான நேரத்திற்கு சாப்பிடுதல்: வேலைப்பளு காரணமாக உணவை தள்ளிப்போடுவததை தவிர்க்க வேண்டும். சரியான நேரத்திற்கு சாப்பிடும் பழக்கத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும்.
உடனே சாப்பிட முடியாத சூழலில் என்ன செய்வது?
சில நேரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசலில் மாட்டிக்கொள்ளும் போதோ அல்லது முக்கியமான வேலைகளில் இருக்கும் போதோ நம்மால் உடனடியாக சாப்பிட முடியாமல் போகலாம். அத்தகைய சூழல்களில் மனதை அமைதிப்படுத்த சில முயற்சிகளை செய்யலாம்.
வாகனத்தை ஓட்டும்போது உங்களுக்கு பிடித்தமான பாடல்களை கேட்கலாம். வேலையில் இருக்கும் போது மனதை அமைதிப்படுத்தும் மெல்லிய இசையை கேட்கலாம். நம் கோபத்திற்கும் எரிச்சலுக்கும் காரணம் எதிரில் இருக்கும் நபரோ அல்லது வேலையோ அல்ல, வயிற்றில் இருக்கும் பசிதான் என்பதை மனதிற்கு உணர்த்தினாலே கோபம் பெருமளவு குறைந்துவிடும்.
பசி என்பது நம் உடல் நமக்கு தரும் ஒரு முக்கியமான சமிக்ஞை. அந்த நேரத்தில் கோபத்தை கட்டுப்படுத்தி, உடலுக்கு தேவையான ஆரோக்கியமான உணவை சரியான நேரத்தில் வழங்கி, உடலையும் மனதையும் நலமாக வைத்துக்கொள்வது அவசியமாகும்.
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