தயிரை பார்த்தாலே அலர்ஜி? லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் ஏன் ஏற்படுகிறது தெரியுமா?
சிறுகுடலில் ஏற்படும் காயம் அல்லது நோய் உதாரணமாக, செலியாக் நோய், குடல் அழற்சி நோய், தீவிர வயிற்றுப்போக்கு காரணமாக லாக்டேஸ் உற்பத்தி தற்காலிகமாகவோ அல்லது நிரந்தரமாகவோ குறையலாம்.
Published : November 28, 2025 at 9:01 AM IST
டீ, காபி, மில்க்ஷேக் போன்ற பானங்களை விரும்பி குடிக்கும் பலர், ஒரு கப் பால் அல்லது ஒரு கரண்டி தயிரை கண்டால் மட்டும், சிலிர்த்துப் போய் தவிர்ப்பதை பார்க்க முடியும். "டீ, காபி குடிக்கிறாய், வெறும் பால், தயிர் சாப்பிட மாட்டாயா?" என்று பலரும் அவர்களிடம் கேள்வி எழுப்புவதுண்டு.
அது 'லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ்' என்ற உடல்நல சவாலின் வெளிப்பாடு. பாலில் உள்ள இனிப்பான சர்க்கரையை செரிமானம் செய்ய முடியாமல் தடுமாறும் இந்த நிலை தான் பால் பொருட்களுக்கு சகிப்புத்தன்மையை ஏற்படுத்துகிறது. அதை பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம்.
லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் என்றால் என்ன? லாக்டோஸ் இண்டாலரன்ஸ் என்பது ஒரு செரிமான பிரச்சனை. பால் மற்றும் பால் சார்ந்த பொருட்களில் உள்ள லாக்டோஸ் என்ற சர்க்கரையை உடைத்து செரிக்கத் தேவையான லாக்டேஸ் (Lactase) என்ற என்சைம், சிறுகுடலில் போதுமான அளவு சுரக்காமல் இருப்பதே இதற்கு காரணம்.
உடலில் லாக்டேஸ் என்சைம் குறைவாக இருக்கும்போது, உட்கொள்ளப்படும் லாக்டோஸ் செரிக்கப்படாமல் நேரடியாக பெருங்குடலுக்கு சென்றுவிடுகிறது. அங்குள்ள பாக்டீரியாக்கள் இந்த லாக்டோஸை நொதிக்க செய்கின்றன.
இந்த செயல்முறையின் விளைவாகவே கொழுப்பு அமிலங்கள் உருவாகி, வயிற்று உப்புசம், வாயு, வயிற்றுப் பிடிப்பு மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு போன்ற அறிகுறிகளை ஏற்படுத்துகின்றன. பொதுவாக, லாக்டோஸ் அடங்கிய உணவை உண்ட 30 நிமிடங்கள் முதல் 2 மணி நேரத்திற்குள் இந்த அறிகுறிகள் தோன்றும்.
டீ, காபி மட்டும் குடிக்கிறார்கள்? டீ, காபி போன்ற பானங்களில் பொதுவாகப் பாலின் அளவு மிகவும் குறைவாக இருக்கும். உதாரணமாக, ஒரு கப் டீயில் அதிகப்பட்சமாக அரை கப் பாலே சேர்க்கப்படுகிறது. இந்தச் சிறிய அளவிலான பாலில் உள்ள லாக்டோஸை, இண்டாலரன்ஸ் உள்ளவர்களின் குடலில் இருக்கும் குறைவான லாக்டேஸ் என்சைம்கூட ஓரளவு செரிமானம் செய்துவிடும்.
ஆனால், ஒரு கப் பால் அல்லது ஒரு கிண்ணம் தயிர் ஆகியவற்றில் லாக்டோஸின் அளவு மிக அதிகமாக இருக்கும். இந்த அதிக அளவை உடைக்கப் போதுமான லாக்டேஸ் இல்லாததால், செரிமானக் கோளாறு ஏற்பட்டு, வயிற்று உப்புசம், வாய்வு போன்ற அறிகுறிகள் தோன்றும். எனவே, அவர்களுக்குப் பால் மற்றும் தயிர் பிடிக்காமல் போவது அதன் அதிக லாக்டோஸ் உள்ளடக்கத்தால்தான்.
லாக்டேஸ் குறைபாட்டிற்கான காரணம் என்ன? லாக்டோஸ் இண்டாலரன்ஸ் ஏற்படுவதற்குப் பல காரணிகள் உள்ளன. இவற்றுள் சில மரபியல் ரீதியானவை, சில மற்ற உடல்நலப் பிரச்சனைகளால் ஏற்படுகிறது.
முதன்மை லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ்: இதுவே மிகவும் பொதுவான வகையாகும். குழந்தைப் பருவத்தில் பால் மட்டுமே பிரதான உணவாக இருக்கும்போது லாக்டேஸ் என்சைம் போதுமான அளவு சுரக்கும். ஆனால், வயது ஏற ஏற, மற்ற உணவுகளுக்கு மாறுவதால், லாக்டேஸ் உற்பத்தியின் அளவு குறைகிறது. உலகளவில், பெரும்பாலானோருக்கு இந்த பிரச்சனை உள்ளது. இது முற்றிலும் மரபியல் சார்ந்த ஒரு மாற்றமே.
மரபியல் காரணம்: மனித இனங்களில், லாக்டேஸ் உற்பத்தியைத் தொடர்ந்து பராமரிக்க உதவும் ஒரு குறிப்பிட்ட மரபணு (LCT gene) மாற்றம் சிலரிடம் மட்டுமே உள்ளது. ஆப்பிரிக்கா, கிழக்கு ஆசியா, தென் அமெரிக்கா, மத்திய கிழக்கு மற்றும் தெற்காசியப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த 65% முதல் 95% பெரியவர்களுக்கு லாக்டேஸ் உற்பத்திக் குறைவு காணப்படுகிறது என்கிறது NCBI ஆய்வு. இது, பால் பொருட்களை உண்ணும் வரலாற்றுத் தகவமைப்பைப் பொறுத்தது.
இரண்டாம் நிலை லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ்: சிறுகுடலில் ஏற்படும் காயம் அல்லது நோய் உதாரணமாக, செலியாக் நோய், குடல் அழற்சி நோய், தீவிர வயிற்றுப்போக்கு காரணமாக லாக்டேஸ் உற்பத்தி தற்காலிகமாகவோ அல்லது நிரந்தரமாகவோ குறையலாம். குடல் பாதிப்பு சரிசெய்யப்பட்டால், இந்த நிலை பெரும்பாலும் குணமாக வாய்ப்புள்ளது.
பிறப்பிலேயே குறைபாடு: இது மிக அரிதான வகையாகும். இதில், குழந்தைகள் பிறந்ததிலிருந்தே லாக்டேஸ் என்சைமை மிகக் குறைவாகவோ அல்லது முற்றிலும் இல்லாமலோ உற்பத்தி செய்வர்.
எதிர்கொள்வது எப்படி?
- லாக்டோஸ் உள்ள உணவுகளைத் தவிர்ப்பது அல்லது மிகக் குறைந்த அளவில் எடுத்துக்கொள்வது.
- லாக்டோஸ் உள்ள உணவை உண்பதற்கு முன் லாக்டேஸ் என்சைம் மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்வது.
- லாக்டோஸ் நீக்கப்பட்ட பால் மற்றும் பால் பொருட்களைப் பயன்படுத்துவது.
- தயிர் மற்றும் சீஸ் இவற்றில் லாக்டோஸின் அளவு குறைவாக இருப்பதால், சிலரால் இவற்றைச் செரிமானம் செய்ய முடியும்.
- இந்த செரிமான சவால், உலக மக்கள்தொகையில் ஒரு பெரிய பிரிவை பாதிக்கிறது. எனவே, அடுத்த முறை யாராவது பால் பொருட்களைத் தவிர்த்தால், அதை வெறும் உணவு வெறுப்பாகப் பார்க்காமல், அறிவியல் ரீதியான லாக்டோஸ் இண்டாலரன்ஸ் என்ற உண்மையை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.