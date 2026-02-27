ETV Bharat / lifestyle

மாதவிடாய்: முதல் நாளில் வலி அதிகமாக இருப்பது ஏன்? சமாளிக்க என்ன செய்வது?

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
மாதவிடாய் என்றாலே அது ஒரு பெரும் போராட்டம்தான். உடல் சோர்வு, மனநிலை மாற்றம் எனப் பல சவால்கள் இருந்தாலும், அந்த முதல் நாளில் ஏற்படும் வயிற்று வலி என்பது விவரிக்க முடியாத ஒன்று. "இந்த ஒரு நாளைக் கடந்துவிட்டால் போதும், மற்ற நாட்களைச் சமாளித்துவிடலாம்" என்று பல பெண்கள் சொல்லக் கேட்டிருப்போம்.

சிலருக்கு அடிவயிற்றில் பிடிப்பு எடுக்கும், சிலருக்கு முதுகு வலிக்கும், இன்னும் சிலருக்கு வாந்தி, மயக்கம் என அன்றாட வேலைகளே முடங்கிப்போகும். பள்ளிக்குச் செல்லும் சிறுமிகள் முதல் அலுவலகம் செல்லும் பெண்கள் வரை பலரும் இந்த முதல் நாள் வலியால் அவதிப்படுகிறார்கள்.

ஏன் மற்ற நாட்களை விட முதல் நாளில் மட்டும் வலி இவ்வளவு தீவிரமாக இருக்கிறது? நம் உடலுக்குள் அப்படி என்னதான் நடக்கிறது? இது வெறும் மனப்பிரமையா அல்லது இதற்குப் பின்னால் அறிவியல் காரணங்கள் இருக்கின்றனவா? என்று நீங்கள் யோசித்தது உண்டா? இந்த செய்தி தொகுப்பில் அதற்கான காரணங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

முதல் நாளில் வலி அதிகமாக இருக்க 4 முக்கிய காரணங்கள்: மாதவிடாய் வலி (Dysmenorrhea) என்பது உலகளவில் பாதிக்கும் மேற்பட்ட பெண்களுக்கு இருக்கும் ஒரு பொதுவான பிரச்சனை. இந்த வலி முதல் நாளில் உச்சகட்டத்தை எட்டுவதற்குப் பின்னால் இருக்கும் நான்கு முக்கிய உயிரியல் காரணங்கள் இருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

புரோஸ்டாக்லாண்டின் (Prostaglandins) ஹார்மோன் அதிகரிப்பு: மாதவிடாய் தொடங்குவதற்கு சற்று முன்பாக, கருப்பையின் உள்படலத்திலிருந்து 'புரோஸ்டாக்லாண்டின்' என்ற வேதிப்பொருள் அதிக அளவில் சுரக்கிறது. இதுதான் கருப்பைத் தசைகளைச் சுருங்கச் செய்து, உள்படலத்தை வெளியேற்ற உதவுகிறது.

ஆய்வு முடிவுகளின்படி, கடுமையான வலி கொண்ட பெண்களுக்கு இந்த வேதிப்பொருள் மற்றவர்களை விட அதிகமாகச் சுரக்கிறது. முதல் 24 மணிநேரத்தில் இதன் அளவு உச்சத்தில் இருப்பதால், முதல் நாளில் வலி மிகக் கடுமையாக இருக்கிறது.

கருப்பை தசைகளின் சுருக்கமும் ரத்த ஓட்டக் குறைவும்: மாதவிடாய் நேரத்தில் கருப்பை தசைகள் மீண்டும் மீண்டும் சுருங்கி விரியும். இப்படி தீவிரமாக சுருங்கும்போது, கருப்பையை சுற்றியுள்ள ரத்த நாளங்கள் தற்காலிகமாக அழுத்தப்படுகின்றன.

இதனால் கருப்பை தசைகளுக்கு செல்லும் ஆக்சிஜன் அளவு குறைகிறது. நம் உடலில் மற்ற தசைகளில் பிடிப்பு (Muscle Cramp) ஏற்படும்போது எப்படி வலிக்குமோ, அதே போன்ற வலிதான் இங்கேயும் ஏற்படுகிறது. இரண்டாம், மூன்றாம் நாட்களில் ஹார்மோன் அளவு குறைவதால் வலி தானாகவே குறையத் தொடங்குகிறது.

முதல் நாளின் அதிகப்படியான ரத்தப்போக்கு: பெரும்பாலான பெண்களுக்கு முதல் நாளில் ரத்தப்போக்கு அதிகமாக இருக்கும். கருப்பை தனது உள்படலத்தை வெளியேற்ற மிகக் கடுமையாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும் என்பதால், கருப்பைக்குள் அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது. இந்த அழுத்தம் மற்றும் வேலையினால் தசைப்பிடிப்பு தீவிரமடைந்து வலி அதிகமாகத் தெரிகிறது.

உடலில் ஏற்படும் ஒட்டுமொத்த அழற்சி: மாதவிடாய் என்பது கருப்பை சார்ந்தது மட்டுமல்ல, அது உடல் முழுவதையும் பாதிக்கும் ஒரு செயல்முறை. முதல் நாளில் உடலில் அழற்சியைத் தூண்டும் காரணிகள் (Inflammatory mediators) அதிகரிப்பதால், வயிற்று வலியுடன் சேர்த்துத் தலைவலி, குமட்டல், உடல் சோர்வு போன்ற 'ஃப்ளூ' காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறிகளும் சிலருக்குத் தோன்றும்.

வலியை குறைக்க என்ன செய்வது? முதல் நாள் வலியை சமாளிக்க சில எளிய மற்றும் பயனுள்ள வழிமுறைகளை மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்:

  • அடிவயிற்றில் வெந்நீர் பை அல்லது சூடான ஒத்தடம் கொடுப்பது கருப்பைத் தசைகளைத் தளர்த்தி, ரத்த ஓட்டத்தைச் சீராக்கும். இது தசைப்பிடிப்பை உடனடியாகக் குறைக்க உதவும்.
  • புரோஸ்டாக்லாண்டின் சுரப்பைக் கட்டுப்படுத்தும் 'NSAID' ரக வலி நிவாரணிகளை (உதாரணமாக Ibuprofen), வலி தொடங்கும் முன்பே அல்லது தொடங்கிய உடனே எடுத்துக்கொள்வது வலியைப் பெருமளவு குறைக்கும். (குறிப்பு: மருத்துவர் ஆலோசனையின்றி மருந்துகளை எடுக்க வேண்டாம்).
  • வலி எடுக்கும்போது ஓய்வு எடுக்கத் தோன்றினாலும், மெதுவான நடைப்பயிற்சி அல்லது யோகா செய்வது உடலில் 'எண்டோர்பின்' (Endorphins) எனும் இயற்கை வலி நிவாரணிகளைச் சுரக்கச் செய்யும்.
  • வைட்டமின் இ (Vitamin E), ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள், மெக்னீசியம் நிறைந்த உணவுகளை எடுத்துக் கொள்வது தசைப் பிடிப்புகளைக் குறைக்க உதவும். போதிய அளவு தண்ணீர் குடிப்பதும் அவசியம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

