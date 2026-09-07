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தூக்கத்தில் உளறுவது ஏன்? பயப்பட வேண்டுமா?

அதிகப்படியான வேலை பளு, மனக்கவலை மற்றும் சரியாக தூங்காத நிலை போன்றவை மூளையின் தூக்க சுழற்சியை பாதித்து, தூக்கத்தில் பேசுவதை அதிகப்படுத்துகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 7, 2026 at 7:01 AM IST

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இரவில் நிம்மதியாக தூங்கி கொண்டிருக்கும் போது, திடீரென பக்கத்தில் இருப்பவர் ஏதோ தெளிவில்லாமல் முணுமுணுப்பதையோ அல்லது சத்தமாக பேசுவதையோ நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம். பல நேரங்களில் இது பயத்தையோ அல்லது சிரிப்பையோ வரவழைக்கும்.

'தூக்கத்தில் பேசுவது' என்பது நம்மிடையே மிகவும் சாதாரணமான ஒன்றாக தெரிந்தாலும், அதற்கு பின்னால் மனித மூளையின் மிகச் சிக்கலான செயல்பாடுகள் ஒளிந்திருக்கின்றன. சிலர் இதை ஏதோ கெட்ட கனவு அல்லது மன அழுத்தம் என்று நினைத்து கொள்கிறார்கள்.

ஆனால், நாம் விழித்திருக்கும் போது செயல்படும் மூளையின் பகுதிகள், தூங்கும் போது பகுதி நேரமாக விழித்து கொள்வதே இதற்கு முதன்மை காரணம். இது பயப்பட வேண்டிய விஷயமா, அல்லது உடலின் இயல்பான மாற்றமா என்பதை பற்றி விரிவாக இந்த தொகுப்பில் காண்போம்.

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நமது தூக்கம் ஒரே சீராக இருப்பதில்லை. லேசான தூக்கம், ஆழ்ந்த தூக்கம் மற்றும் கனவுகள் வரும் தூக்கம் (REM Sleep) என பல நிலைகளாக மாறுபட்டுக்கொண்டே இருக்கும். ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மூளை மாறும்போது, அதில் ஏற்படும் சிறிய இடைவெளிகளில்தான் தூக்கத்தில் பேச்சு வெளிவருகிறது.

பொதுவாக, தூங்கும்போது உடலின் பெரும்பாலான தசைகள் மூளையின் கட்டுப்பாட்டால் தற்காலிகமாக செயலிழந்துவிடும் (பக்கவாதம் போன்ற நிலை). ஆனால், தொண்டை, நாக்கு மற்றும் குரல்வளையை கட்டுப்படுத்தும் தசைகள் முழுமையாக செயலிழப்பதில்லை.

அதனால், மூளையில் பேச்சுக்கு காரணமான பகுதிகள் தூக்கத்தின் இடைவெளியில் சிறிது விழித்து கொள்ளும்போது, நாம் அறியாமலேயே வார்த்தைகள் வெளியேறுகின்றன. இதை ஒரு ரேடியோவின் அதிர்வெண் மாறும்போது நடுவில் வரும் சிறிய சத்தம் போலக் கருதலாம்.

இரவின் எந்த பகுதியில் பேச்சு அதிகம் வரும்?

இரவின் முதல் பாதியிலும் இரண்டாம் பாதியிலும் நாம் தூங்கும் விதம் மாறுபடும். அதற்கேற்ப பேசும் விதமும் மாறுபடுகிறது:

  • இரவின் முதல் பாதி: இதில் ஆழ்ந்த தூக்கம் அதிகமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் ஒருவர் பேசினால், அது புரியாத முணுமுணுப்பாகவோ அல்லது அரைகுறை வார்த்தைகளாகவோ மட்டுமே இருக்கும்.
  • இரவின் இரண்டாம் பாதி: இதில் கனவுகள் வரும் தூக்க நிலை அதிகமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் பேசும்போது தெளிவான வாக்கியங்கள், உணர்ச்சிப்பூர்வமான வார்த்தைகள் வரக்கூடும். சிலர் யாரோ ஒரு நபருடன் பேசுவது போல உரையாடலாகவே பேசுவார்கள்.

சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால், விழித்திருக்கும் போது மனதைக்கட்டுப்படுத்தும் மூளையின் பகுதி தூக்கத்தின் போது அமைதியாகிவிடும். அதனால் தூக்கத்தில் பேசும்போது கோபம், பயம் அல்லது சிரிப்பு போன்ற உணர்ச்சிகள் வெளிப்படையாக வெளியேறும்.

தூக்கத்தில் பேசுவதற்கு முக்கிய காரணங்கள்

எல்லாரும் தினமும் தூக்கத்தில் பேசுவதில்லை, சிலர் மட்டுமே அதிகமாக பேசுகிறார்கள். இதற்கு சில முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன:

  • பரம்பரைத் தன்மை: குடும்பத்தில் பெற்றோருக்கு இந்த பழக்கம் இருந்தால், குழந்தைகளுக்கும் வர அதிக வாய்ப்புள்ளது.
  • மன அழுத்தமும் தூக்கமின்மையும்: அதிகப்படியான வேலைப் பளு, மனக்கவலை மற்றும் சரியாக தூங்காத நிலை போன்றவை மூளையின் தூக்க சுழற்சியைப் பாதித்து, தூக்கத்தில் பேசுவதை அதிகப்படுத்துகின்றன.
  • உடல்நலக் குறைபாடு மற்றும் மதுப்பழக்கம்: காய்ச்சல் இருக்கும்போது உடல் சூடாவதாலும், இரவில் மது அருந்துவதாலும் தூக்கத்தின் நிலைகள் சீர்குலைந்து பேச்சு வெளிப்படலாம்.
  • வயது காரணி: குழந்தைகள் (3 முதல் 10 வயது வரை) தூக்கத்தில் பேசுவது மிகவும் இயல்பானது. வயது வளர வளர மூளையின் வளர்ச்சி சீரடைந்து இது தானாகவே நின்றுவிடும்.

தூக்கத்தில் பேசுவது ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துமா?

பலரும் நினைப்பது போல, தூக்கத்தில் பேசுபவர்கள் தங்கள் மனதில் உள்ள உண்மையான ரகசியங்களை உடைத்துவிட மாட்டார்கள். தூக்கத்தில் வரும் வார்த்தைகள் மூளையில் தோன்றும் சீரற்ற நரம்பு சமிக்ஞைகளின் வெளிப்பாடு மட்டுமே. அதற்கு எந்தவிதமான தெளிவான அர்த்தமும் இருக்காது.

இதனை தவிர்க்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

தூக்கத்தில் பேசுவது என்பது ஒரு நோயோ அல்லது ஆபத்தான விஷயமோ அல்ல. அது ஒரு இயல்பான நிகழ்வுதான். எனினும், இதனை குறைக்க சில எளிய வழிகளைப் பின்பற்றலாம்.

  • சீரான தூக்க நேரம்: தினமும் ஒரே நேரத்தில் தூங்கி, ஒரே நேரத்தில் எழுவதை வழக்கமாக்கி கொள்ள வேண்டும்.
  • மனதை அமைதிப்படுத்துதல்: தூங்குவதற்கு முன் போன், டிவி போன்ற திரைகளை பார்ப்பதை தவிர்த்து, ஆழமான மூச்சு பயிற்சி அல்லது புத்தகங்கள் வாசிப்பதன் மூலம் மனதை அமைதிப்படுத்தலாம்.
  • பழக்கவழக்க மாற்றம்: மாலையில் காபி, டீ குடிப்பதை தவிர்ப்பதும், இரவில் மது அருந்தாமல் இருப்பதும் தூக்கத்தின் தரத்தை உயர்த்தும்.

ஒருவருக்கு திடீரென 25 வயதிற்கு மேல் இந்த பழக்கம் புதிதாக தொடங்கினாலோ, அல்லது தூக்கத்தில் பேசும்போது அதிகமாக அலறுவது, கை கால்களை வேகமாக ஆட்டுவது போன்ற செயல்கள் நடந்தாலோ மட்டும் மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறுவது நல்லது. மற்றபடி, தூக்கத்தில் பேசுவது என்பது நமது மூளை ஓய்வெடுக்கும் போது செய்யும் ஒரு சிறிய சுவாரஸ்யமான வித்தை மட்டுமே.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9658338/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11924020/

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தூக்கத்தில் பேசுவது
WHAT CAUSES SLEEP TALKING
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WHY DO PEOPLE TALK IN SLEEP

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