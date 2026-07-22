புத்தகம் வாங்குறீங்க ஆனா படிக்க மாட்டேங்குறீங்களா? தப்பு உங்க மேல இல்ல, இதுதான் காரணம்!
அம்மாக்கள் டப்பாக்களை அடுக்கி வைப்பது போல, நாமும் படிக்காத புத்தகங்களை அலமாரியிலும் மேஜையிலும் அழகாக அடுக்கி வைத்துக்கொண்டே இருப்போம். "என்றாவது ஒருநாள் நிம்மதியாக உட்கார்ந்து வாசிப்போம்" என்ற ஒரே நம்பிக்கைதான் அதற்கு காரணம்.
Published : July 22, 2026 at 8:00 AM IST
நம் வீடுகளில் ஒரு விஷயத்தை நிச்சயம் பார்க்க முடியும். அம்மாக்களுக்கு பிளாஸ்டிக் டப்பாக்களையும், பாத்திரங்களையும் வாங்கி அடுக்கி கொண்டே இருக்கும் ஒரு பழக்கம் இருக்கும். சமையலறை கப்போர்டுகளை திறந்து பார்த்தால், அந்த டப்பாக்களை எப்போது பயன்படுத்துவார்கள், அதில் என்ன வைப்பார்கள் என்றே தெரியாது. ஆனால், வீட்டில் டப்பாக்களுக்கு மட்டும் பஞ்சமே இருக்காது! "எதுக்குமா இதையெல்லாம் வாங்கி அடுக்கிக்கிட்டே இருக்கே?" என்று நாம்கூட பலமுறை அம்மாவை கிண்டல் செய்திருப்போம்.
ஆனால், அப்படியே நம்ம பக்கம் கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தால்... நாமும் வேறொரு வடிவில் அதைத்தான் செய்துகொண்டிருப்போம்!
ஆம், புத்தகப் பிரியர்கள் பலருக்கு இந்த அனுபவம் கண்டிப்பாக இருக்கும். கடைகளில் புதுப் புத்தகங்களை பார்த்தாலோ, நண்பர்கள் யாராவது ஒரு நல்ல புத்தகத்தை பரிந்துரைத்தாலோ அல்லது இன்ஸ்டாகிராமில் புத்தக குறிப்புகளை பார்த்தாலோ உடனே அந்த புத்தகத்தை வாங்கிவிடுவோம். பிறந்தநாளுக்கு என்ன கிப்ட் வேண்டும் என்று கேட்டால் கூட, யோசிக்காமல் "நல்ல புத்தகமா பார்த்து வாங்கிக் கொடுங்க" என்றுதான் கேட்போம்.
சரி, இப்படி ஆசையாசையாக வாங்கி சேர்க்கும் அவ்வளவு புத்தகங்களையும் நாம் உடனடியாகப் படித்து முடித்துவிடுகிறோமா என்றால்... அதுதான் இல்லை!
அம்மாக்கள் டப்பாக்களை அடுக்கி வைப்பது போல, நாமும் படிக்காத புத்தகங்களை அலமாரியிலும் மேஜையிலும் அழகாக அடுக்கி வைத்துக்கொண்டே இருப்போம். "என்றாவது ஒருநாள் நிம்மதியாக உட்கார்ந்து வாசிப்போம்" என்ற ஒரே நம்பிக்கைதான் அதற்கு காரணம்.
"எதுக்கு அம்புட்டு புத்தகத்தை வாங்கி சும்மா அடுக்கி வைக்கிறாய்? படிக்கத்தான் நேரமில்லையே!" என்று வீட்டில் யாராவது கேட்கும்போது, நமக்கே ஒரு சிறிய குற்ற உணர்ச்சி எட்டிப் பார்க்கும். ஆனால், படிக்காத புத்தகங்களை வாங்கிச் சேமிப்பது உங்களுடைய பலவீனமோ அல்லது சோம்பேறித்தனமோ இல்லை. அதற்கு பின்னால் நமது மூளை செய்யும் ஒரு அழகான மாயாஜாலம் ஒளிந்திருக்கிறது! அதைப்பற்றி விரிவாக பார்ப்போம் வாங்க.
ஜப்பானியர்கள் சொல்லும் 'சுண்டோகு'
புத்தகங்களை ஆசையாக வாங்கி வந்து, ஆனால் படிக்காமல் அப்படியே அடுக்கி வைக்கும் இந்த பழக்கத்திற்கு ஜப்பானிய மொழியில் 'சுண்டோகு' (Tsundoku) என்று பெயர்.
'சுண்டே' என்றால் பொருட்களை ஒன்றன் மீது ஒன்றாக அடுக்குவது, 'ஒகு' என்றால் பிறகு பார்த்துக்கொள்ளலாம் என விட்டுவைப்பது, 'டோகு' என்றால் வாசிப்பது. இந்த மூன்று சொற்களையும் இணைத்துதான் 'சுண்டோகு' என்ற சொல்லை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். "எப்போதாவது ஒருநாள் இந்த புத்தகத்தை அமைதியாக உட்கார்ந்து படித்து முடிப்பேன்" என்ற ஒரு மனிதனின் நேர்மறை எண்ணத்தையும் ஆர்வத்தையுமே இந்த வார்த்தை குறிக்கிறது.
படிக்க தொடங்கும் முன்பே மூளைக்கு கிடைக்கும் மகிழ்ச்சி
ஒரு புத்தகத்தை வாங்கும்போதே நமக்கு ஏன் அவ்வளவு சந்தோஷம் கிடைக்கிறது தெரியுமா?
பொதுவாக, ஒரு செயலை செய்து முடித்த பிறகுதான் நமக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் என்று நாம் நினைக்கிறோம். ஆனால், நமது மூளை அப்படி செயல்படுவதில்லை. ஒரு விஷயம் நமக்கு நன்மையையோ அல்லது மகிழ்ச்சியையோ தரப்போகிறது என்று தெரிந்தவுடனேயே, மூளையில் 'டோபமைன்' எனும் வேதிப்பொருள் சுரக்கத் தொடங்கிவிடும்.
அதாவது, ஒரு வேலையை செய்து முடித்த பிறகு தரும் இன்பத்தை விட, "அடுத்து ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கப்போகிறது" என்ற எதிர்பார்ப்பிலேயே மூளை முன்கூட்டியே மகிழ்ச்சியடையத் தொடங்கிவிடும்.
பரிணாம வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் பார்த்தால், நமது முன்னோர்கள் பசி எடுப்பதற்கு முன்பே உணவை தேடி சேமித்து வைத்ததும், மழை வருவதற்கு முன்பே பாதுகாப்பான இடத்தை தேடியதும் இந்த எதிர்பார்ப்பு குணத்தினால் தான். அதேபோல்தான், ஒரு புத்தகத்தை கையிலெடுக்கும் போதே, "இதை நாம் படிக்கப் போகிறோம், புதிய விஷயங்களை தெரிந்துகொள்ளப் போகிறோம்" என்ற எதிர்பார்ப்பில் மூளை அந்தப் புத்தகத்தை ஒரு மிகப்பெரிய பரிசாகக் கருதி ரசிக்கத் தொடங்கிவிடுகிறது.
இன்னும் நடக்காத அழகான தருணங்களை முன்கூட்டியே கற்பனை செய்தல்
நமது மூளையில் 'ஹிப்போகாம்பஸ்' எனும் ஒரு பகுதி உள்ளது. இது பழைய நினைவுகளை சேமித்து வைக்கும் இடம் என்றுதான் நாம் நினைக்கிறோம். ஆனால், அந்த நினைவுகளை வைத்து எதிர்காலத்தில் நடக்கப்போகும் ஒரு சம்பவத்தை மனதிற்குள் கற்பனை செய்து பார்க்கவும் இந்தப் பகுதியே நமக்கு உதவுகிறது.
உதாரணத்திற்கு, புத்தகக் கடையில் ஒரு புத்தகத்தைப் பார்க்கும்போதே உங்கள் மூளை என்ன செய்கிறது தெரியுமா?
"அடுத்த மாதம் வரப்போகும் விடுமுறையில் இதை நிம்மதியாகப் படிக்கலாம்..."
"ஒரு மழை நாளில், ஜன்னலோரம் உட்கார்ந்து ஒரு கப் சூடான டீ குடித்துக்கொண்டே இந்த புத்தகத்தை புரட்டலாம்..."
என்று இன்னும் நடக்காத ஒரு எதிர்கால காட்சியை உடனடியாக உங்கள் மனக்கண்ணில் கொண்டு வந்து நிறுத்திவிடும். முன்பெல்லாம் நீங்கள் அனுபவித்த டீயின் வாசனை, மழைக்காலக் காற்று, புத்தகப் பக்கங்களின் சத்தம் என பழைய நினைவுகளை எல்லாம் ஒன்றாக இணைத்து, ஒரு புதிய அழகான அனுபவத்தை மூளை முன்கூட்டியே ரசிக்க ஆரம்பித்துவிடும்.
மின்னஞ்சல்களும்... படிக்காத புத்தகங்களும்!
மன நல வல்லுநர்களின் கூற்றுப்படி, "எதிர்காலத்தில் ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கப்போகிறது" என்று காத்திருப்பதே மனிதனின் மன அழுத்தத்தைப் பெருமளவு குறைக்கிறதாம்"
நம் அலுவலக மின்னஞ்சலில் (Emails) படிக்காமல் ஆயிரக்கணக்கான மெயில்கள் கிடக்கின்றன. வீட்டிலோ படிக்காத புத்தகங்கள் அடுக்கப்பட்டு கிடக்கின்றன. இரண்டுமே நாம் இன்னும் செய்து முடிக்காத வேலைகள்தான். ஆனால், மின்னஞ்சல்களை பார்க்கும்போது மூளைக்கு அலுப்பும் சலிப்பும் உருவாகிறது. அதே நேரத்தில், படிக்காத புத்தகங்களைப் பார்க்கும்போது மட்டும் மூளைக்கு ஒரு அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கிறது.
காரணம், மின்னஞ்சல்கள் என்பவை நமக்கு வரக்கூடிய 'கடமைகள்'. ஆனால் படிக்காத புத்தகங்கள் என்பவை எதிர்காலத்தில் நமக்குக் கிடைக்கப்போகும் 'சந்தோஷங்கள்'.
மேலும், கணினியிலோ அல்லது கைபேசியிலோ புத்தகம் வாங்குவதை விட, நேரடியாகப் புத்தகக் கடைக்குச் சென்று தொட்டுப் பார்த்து வாங்குவது மூளைக்கு அதிக புத்துணர்ச்சியைத் தருகிறது. புதிய காகிதம் மற்றும் மையின் லேசான வாசனை, மூளையில் உள்ள உணர்ச்சி மண்டலங்களை உடனடியாக தூண்டி, மனதிற்குள் ஒரு இனிய அமைதியைக் கொண்டுவருகிறது.
எனவே, இனி உங்கள் வீட்டில் படிக்கப்படாத புத்தகங்கள் குவிந்து கிடந்தால் அதை பார்த்துத் தயவுசெய்து வருத்தப்படாதீர்கள்! அது உங்கள் நேரமின்மையையோ அல்லது சோம்பேறித்தனத்தையோ காட்டவில்லை. மாறாக, "என் வாழ்க்கையில் நான் கற்றுக்கொள்ளவும், ரசிக்கவும் இன்னும் எவ்வளவோ அழகான விஷயங்கள் காத்திருக்கின்றன" என்ற உங்கள் மூளையின் நேர்மறையான நம்பிக்கையையே காட்டுகிறது.
ஆய்வு:
https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2017.02199/full
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17395575/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165017307000756?via%3Dihub