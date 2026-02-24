உள்ளங்கை வியர்வை..ஏதேனும் பிரச்சனையின் அறிகுறியா? தடுக்க என்ன செய்வது?
நம் உடலில் உள்ள வியர்வை சுரப்பிகள் தேவைக்கு அதிகமாகத் தூண்டப்படும்போது இந்த நிலை ஏற்படுகிறது.
உள்ளங்கைகளில் வியர்ப்பது என்பது பலருக்கும் இயல்பான ஒன்றாக தோன்றலாம். வெயில் காலத்திலோ அல்லது ஒரு நேர்காணலுக்கு செல்லும்போதோ பதற்றத்தில் கைகள் நனைவது சாதாரணமானது தான். ஆனால், சிலருக்கு எந்த காரணமும் இல்லாமல் அடிக்கடி உள்ளங்கை வியர்க்கும்.
மருத்துவ ரீதியாக இதனை 'பாமர் ஹைப்பர்ஹைட்ரோசிஸ்' (Palmar Hyperhidrosis) என்று அழைக்கிறார்கள். இது ஆபத்தான நிலை இல்லை என்றாலும், ஒருவருடைய அன்றாட வாழ்க்கை முறை, தன்னம்பிக்கை மற்றும் சமூகத் தொடர்புகளில் பெரும் சங்கடத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது.
நம் உடலில் உள்ள வியர்வை சுரப்பிகள் தேவைக்கு அதிகமாக தூண்டப்படும்போது இந்த நிலை ஏற்படுகிறது. இதனை வெறும் தோல் சார்ந்த பிரச்சனையாக மட்டும் பார்க்காமல், நரம்பு மண்டலம் அல்லது ஹார்மோன் மாற்றங்களின் வெளிப்பாடாகவும் மருத்துவர்கள் கருதுகின்றனர். எனவே, உள்ளங்கை வியர்ப்பதற்கான காரணங்கள் மற்றும் அதனை சரிசெய்யும் முறைகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
கையில் அதிகப்படியான வியர்வை: பொதுவாக நமது உடலில் வெப்பம் அதிகரிக்கும்போது, அதை தணிக்க மூளை வியர்வை சுரப்பிகளுக்கு கட்டளையிடும். ஆனால், சிலருக்கு இந்தச் சமிக்ஞைகள் எவ்விதத் தூண்டுதலும் இன்றி தவறாக செயல்படும்.
இதற்கு முதன்மையான காரணமாக 'ஹைப்பர்ஹைட்ரோசிஸ்' கருதப்படுகிறது. இது பரம்பரையாக குடும்பத்தில் யாருக்காவது இருந்தாலும் வரக்கூடும். இது தவிர, உடலில் உள்ள நாளமில்லாச் சுரப்பிகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களும் ஒரு முக்கியக் காரணியாகும். குறிப்பாகத் தைராய்டு சுரப்பி அளவுக்கு அதிகமாக வேலை செய்யும் 'ஹைப்பர் தைராய்டிசம்' நிலையில், உடல் வளர்சிதை மாற்றம் அதிகரித்து கைகால்களில் வியர்வை அதிகமாகும்.
மேலும், ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு திடீரெனக் குறையும்போதும் (Hypoglycemia) உடல் குளிர்ந்து கைகளில் வியர்வை அரும்பும். இத்தகைய சூழலில், இது ஒரு தற்காலிகப் பிரச்சனைதானா அல்லது உட்புற நோயின் அறிகுறியா என்பதை உறுதிப்படுத்துவது அவசியமாகிறது.
உளவியல் ரீதியான பாதிப்புகள் மற்றும் நரம்பு மண்டலம்: உடல் ரீதியான காரணங்களைத் தாண்டி, மன அழுத்தமும் பதற்றமும் கை வியர்வைக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக சொல்லப்படுகின்றன. நமது உடலில் உள்ள 'சிம்பதடிக் நரம்பு மண்டலம்' (Sympathetic Nervous System) தான் வியர்வைச் சுரப்பிகளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.
நாம் அதிகப்படியான பயத்திலோ அல்லது மன அழுத்தத்திலோ இருக்கும்போது, இந்த நரம்பு மண்டலம் அதீதமாகச் செயல்பட்டு உள்ளங்கைகளில் வியர்வையைத் தூண்டுகிறது. சிலருக்குப் பொது இடங்களில் மற்றவர்களுடன் கைகுலுக்கவோ அல்லது ஒரு பொருளைத் தொடுவதற்கோ கூட இது தடையாக இருக்கும். இதனால் அவர்கள் சமூக ரீதியாகத் தங்களைத் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள நேரிடும்.
இது ஒரு சுழற்சி போன்றது. வியர்வையைக் கண்டு பதற்றமடைவது, அந்தப் பதற்றத்தினால் மீண்டும் வியர்வை அதிகரிப்பது என இது தொடரும். மனதை அமைதிப்படுத்தும் பயிற்சிகள் மற்றும் முறையான மருத்துவ ஆலோசனைகள் மூலம் இந்த நரம்பு மண்டலத் தூண்டல்களைச் சீரமைக்க முடியும் என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
என்ன தான் தீர்வு? கைகளில் வியர்ப்பதைக் குறைக்கப் பலதரப்பட்ட சிகிச்சை முறைகள் இன்று நடைமுறையில் உள்ளன. ஆரம்பக் கட்டத்தில் இருப்பவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையின் பேரில் 'ஆன்டிபெர்ஸ்பிரண்ட்' (Antiperspirants) எனப்படும் வியர்வை எதிர்ப்பு மருந்துகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
இவை தற்காலிகமாக வியர்வைச் சுரப்பிகளின் துவாரங்களை அடைத்து வியர்வையைக் குறைக்கும். இது பலன் அளிக்காத பட்சத்தில், 'அயன்டோபோரேசிஸ்' என்ற சிகிச்சை முறை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இதில் மிகக் குறைந்த அளவிலான மின்சாரத்தைச் செலுத்தி வியர்வைச் சுரப்பிகளின் செயல்பாட்டைத் தற்காலிகமாக முடக்குவார்கள்.
இன்னும் தீவிரமான பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு 'போடாக்ஸ்' ஊசிகள் போடப்படுகின்றன. இவை வியர்வையைத் தூண்டும் நரம்பு சமிக்ஞைகளைத் தடுக்கின்றன. அறுவை சிகிச்சை என்பது மிக அரிதான சூழல்களில் மட்டுமே பரிந்துரைக்கப்படும் இறுதித் தேர்வாகும். இவை தவிர, அன்றாட உணவில் கஃபைன் மற்றும் காரமான உணவுகளைக் குறைப்பதும் வியர்வையைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் எளிய வழிகளாகக் கருதப்படுகின்றன.
வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்: கை வியர்வை பிரச்சனை உள்ளவர்கள் சில எளிய வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் இதன் தீவிரத்தைக் குறைக்கலாம். எப்போதும் கைகளைச் சுத்தமாகவும் உலர்ந்த நிலையிலும் வைத்திருப்பது அவசியம். பருத்தித் துணிகளால் ஆன கைக்குட்டைகளைப் பயன்படுத்துவது வியர்வையை உடனடியாக உறிஞ்ச உதவும்.
துத்தநாகம் மற்றும் மெக்னீசியம் நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்வது வியர்வை சுரப்பிகளின் செயல்பாட்டை சீராக்க உதவும் என்று சொல்லப்படுகிறது. மிக முக்கியமாக, அதிகப்படியான வியர்வையுடன் உடல் எடை குறைவு, படபடப்பு அல்லது இரவு நேரங்களில் வியர்ப்பது போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால், அதை சாதாரண கை வியர்வையாக கருதாமல் உடனடியாக ஒரு பொது மருத்துவரை அணுகிப் பரிசோதனை செய்துகொள்வது நல்லது.
