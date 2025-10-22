ETV Bharat / lifestyle

ஹார்மோன் தான் எங்க ஹீரோ! பெண்கள் பொறாமைப்படும் ஆண்களின் ஸ்கின் கேர் ரகசியம் இதோ!

ஆண்களுக்கு ஏன் பெண்களை விட சருமம் மற்றும் முடி நன்றாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைத்தது உண்டா? அதற்கான பதிலை இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 22, 2025 at 3:05 PM IST

3 Min Read
ஒரு புறம் பெண்கள் பளபளப்பான சருமம் மற்றும் அடர்த்தியான முடியை பெற பலவிதமான பொருட்கள் பயன்படுத்த, மறுபுறம் ஆண்கள் சாதாரண சோப் மட்டும் பயன்படுத்தி முடி மற்றும் சருமத்தை அழகாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருப்பார்கள். இது சம்பந்தமான மீம்ஸ்கள் சமூக வலைதளங்களில் உலவுவதை பார்த்திருப்போம். ஏன், அவற்றை பார்த்து சிரித்து லைக் கூட செய்திருப்போம். நினைவிருக்கா?

பொதுவாக, பெண்கள் விதவிதமான க்ரீம்கள் மற்றும் அழகு சாதனப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தி தங்கள் சருமத்தை பராமரிக்க முயன்றாலும், பல நேரங்களில் பருக்கள், கரும்புள்ளிகள்மற்றும் சீரற்ற சரும நிறம் போன்ற பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். ஆனால், ஆண்களின் சருமம் இயற்கையாகவே பளபளப்பாகவும், பருக்கள் அற்றதாகவும் இருப்பது போன்ற ஒரு பொதுவான கருத்து நிலவுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

இப்படியிருக்க, ஆண்களின் சருமம் இயற்கையாகவே அழகாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் இருக்க என்ன காரணம்? இது வெறும் மீம்ஸ்களில் உள்ள கருத்து மட்டுமா, அல்லது அறிவியல் பின்னணி ஏதும் இருக்கிறதா? இந்தக் கேள்விக்கான விடையை அறிவியல் ரீதியாக, குறிப்பாக ஹார்மோன்களின் பங்கு மற்றும் சரும பராமரிப்புப் பழக்கங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் விரிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ஆண்களின் சருமம் இயற்கையாகவே ஆரோக்கியமாக இருக்கக் காரணம் என்ன?

ஆண்கள் மற்றும் பெண்களின் சரும அமைப்பில் காணப்படும் முக்கிய வேறுபாடுகளுக்கு அடிப்படை காரணம் ஹார்மோன்களின் தாக்கம் தான் என்கிறது NCBI ஆய்வு. குறிப்பாக, ஆண்களின் உடலில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் டெஸ்டோஸ்டிரோன் (Testosterone) என்ற ஹார்மோன், அவர்களது சருமத்தில் சில தனித்துவமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது.

அடர்த்தியான மற்றும் கடினமான சருமம்: டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஹார்மோன் அதிகமாக இருப்பதால், ஆண்களின் சருமம் பெண்களின் சருமத்தை விடச் சுமார் 20 முதல் 25 சதவீதம் வரை தடிமனாக (Thicker) இருக்கும் என Physiology of the skin—Differences between women and men என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சருமத்தின் தடிமன் காரணமாக, ஆண்களின் சருமம் வெளிப்புறத் தாக்கங்கள் மற்றும் சேதங்களை எதிர்த்துப் போராடும் திறன் அதிகமாக கொண்டுள்ளது. இது சுருக்கங்கள் மற்றும் கோடுகள் போன்ற வயதான அறிகுறிகள் தோன்றுவதைத் தாமதப்படுத்துகிறது.

அதிக கொலாஜன் அளவு: கொலாஜன் என்பது சருமத்தின் நெகிழ்ச்சித்தன்மை (Elasticity) மற்றும் உறுதிக்கான முக்கிய புரதமாகும். ஆண்களுக்கு இயற்கையாகவே பெண்களை விட அதிக கொலாஜன் அடர்த்தி இருக்கும் என்கிறது Male Skin Needs Love, Too என்ற ஆய்வுக்கட்டுரை. கொலாஜன் இழப்புகள் மெதுவாகவே நிகழும் என்பதால், அவர்களது சருமம் நீண்ட காலத்திற்கு உறுதியாகவும், இளமையாகவும் தோன்றுகிறது. பெண்களின் கொலாஜன் அளவு மாதவிடாய் நின்ற பிறகு (Menopause) வேகமாக குறையத் தொடங்குகிறது.

எண்ணெய் சுரப்பு மற்றும் பளபளப்பு: டெஸ்டோஸ்டிரோன், சருமத்தில் உள்ள செபாஷியஸ் சுரப்பிகளை (Sebaceous Glands) பெரிதாக்கி, அதிகப்படியான எண்ணெய் சுரக்கத் தூண்டுகிறது. இந்த அதிகப்படியான எண்ணெய் சுரப்பு தான் ஆண்களின் சருமம் இயல்பாகவே பளபளப்பாகவும், ஈரப்பதமாகவும் தோன்றக் காரணம். மேலும், இந்த எண்ணெய், சருமத்தை நீரிழப்பிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது. இருப்பினும், இந்த அதிக எண்ணெய் சுரப்பு சில சமயங்களில் அதிகப்படியான பருக்களுக்கும் வழிவகுக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

கண்களின் அமைப்பு மற்றும் அடர்த்தியான இமைகள்: ஆண்களின் கண் இமைகள் பெண்களை விட அடர்த்தியாகத் தெரிவதற்கும் டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஹார்மோன் ஒரு முக்கிய காரணமாகும் என்கிறார் லாஷ் டெக்னீஷியன் ஃபென்னி. இந்த ஹார்மோன் பொதுவாக உடலில் உள்ள முடிகளின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுகிறது. ஆண்களுக்கு தாடி, மீசை வளருவது போல, இமைகளின் மயிர்க்கால்களும் தடிமனாகவும், அடர்த்தியாகவும் வளரத் தூண்டப்படுகிறது.

பெண்கள் ஏன் அதிக சருமப் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கிறார்கள்? பெண்கள் பல பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதைத் தாண்டி, ஹார்மோன் மற்றும் வாழ்வியல் காரணிகளால் தான் அதிக சருமப் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கின்றனர்.

  • ஹார்மோன் ஏற்ற இறக்கங்கள்: பெண்களின் உடலில் மாதவிடாய் சுழற்சி, கர்ப்பம் மற்றும் மாதவிடாய் நிறுத்தம் ஆகியவற்றின் போது ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்ட்டிரோன் ஹார்மோன்களில் தீவிர ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன. இந்த ஏற்ற இறக்கங்கள் நேரடியாக பருக்கள், கரும்புள்ளிகள் மற்றும் சரும வறட்சிக்கு வழிவகுக்கின்றன.
  • அழகுசாதனப் பொருட்களின் தாக்கம்: பெண்கள் பயன்படுத்தும் பலவிதமான மேக்கப் (Makeup) மற்றும் அழகுசாதனப் பொருட்கள் சருமத்தின் துளைகளை அடைத்து அல்லது ரசாயனங்களால் ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தி பருக்கள் மற்றும் தடிப்புகளை உருவாக்கலாம். ஆண்கள் பொதுவாக இந்த அளவிலான பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதில்லை.
  • சருமத்தின் மென்மை: பெண்களின் சருமம் இயற்கையாகவே மெல்லியதாகவும், உணர்திறன் மிக்கதாகவும் இருப்பதால், சூரிய ஒளி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டினால் எளிதில் பாதிக்கப்படுகிறது, இது கரும்புள்ளிகளை விரைவாகத் தூண்டுகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

