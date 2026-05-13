உயரமான இடத்திற்கு சென்றால் கால்கள் நடுங்குவது ஏன்? பயம் காரணம் இல்லை! உண்மை இதோ!
Published : May 13, 2026 at 11:09 AM IST
உயரமான ஒரு கட்டிடத்தின் நுனியிலோ அல்லது மலைப்பாதையின் ஓரத்திலோ நிற்கும் போது, நம்மில் பலருக்கு கால்களில் ஒருவித விசித்திரமான உணர்வு தோன்றும். சிலருக்கு அங்கிருந்து கீழே பார்க்கும் போது உற்சாகமாக இருக்கும், சிலருக்கு லேசான நடுக்கம் வரலாம். இது பயம் என்று சொல்லிவிட முடியாது. தலைசுற்றல் அல்லது மயக்கம் போன்ற உணர்வுகளிலிருந்து இது முற்றிலும் மாறுபட்டது.
சட்டென்று நம் பாதங்களின் அடிப்பகுதியில் ஒருவித விசித்திரமான மாற்றம் தோன்றும். சிலருக்கு கால்கள் லேசாக அதிர்வது போன்றும், சிலருக்கு பாதங்களில் எறும்புகள் ஊர்வது போன்றும், இன்னும் சிலருக்கு கால்கள் தரையோடு அப்படியே ஒட்டிக்கொண்டு நகர மறுப்பது போன்றும் தோன்றும்.
இதை யாரிடமாவது விளக்க முயன்றால், "உனக்கு உயரத்தைக் கண்டு பயம்" என்று ஒற்றை வார்த்தையில் சொல்லிவிடுவார்கள். ஆனால் உண்மை அதுவல்ல. உங்களுக்கு உயரத்தின் மீது பயம் இல்லாவிட்டாலும் கூட, உங்கள் உடல் காட்டும் ஒரு விசித்திரமான எதிர்வினை இது.
இது ஏன் நடக்கிறது என்பது பலருக்கும் புரியாத ஒரு புதிராகவே இருந்து வருகிறது. இது ஏதோ ஒரு தனிப்பட்ட மனப்பிரமை கிடையாது, ஆனால் உண்மையில் இது நம் உடல் தன்னை தற்காத்து கொள்ள மேற்கொள்ளும் ஒரு மிகச்சிறந்த நரம்பியல் மாற்றமாகும். இந்த உணர்வு எதனால் ஏற்படுகிறது என்பதையும், நம் மூளை அந்த நேரத்தில் எப்படி செயல்படுகிறது என்பதையும் இங்கே விரிவாக காண்போம்.
கால்களில் தோன்றும் அந்த ரகசிய சிக்னல்
சாதாரணமாக சமதளத்தில் நடக்கும் போது நாம் நம் கால்களை பற்றி பெரிய அளவில் சிந்திப்பதில்லை. ஆனால் ஒரு பள்ளத்தின் அருகில் நிற்கும் போது, நம் மூளை உடனடியாக 'அலர்ட்' மோடுக்கு மாறிவிடுகிறது. அந்த விநாடியில், நம் கால்களில் உள்ள உணர்வேற்பிகளின் (Sensory Receptors) கவனிக்கும் திறனை மூளை பலமடங்கு அதிகரிக்கிறது.
ஒரு மங்கலான ஒளியில் கண்களை சுருக்கிப் பார்ப்பது போல, அந்த அபாயகரமான சூழலில் நம் உடல் சமநிலையை துல்லியமாக கணிக்க பாதங்களில் இருந்து வரும் செய்திகளை மூளை மிகத் தீவிரமாக உள்வாங்குகிறது.
வழக்கமாக பின்னணியில் சத்தமில்லாமல் இயங்கி கொண்டிருக்கும் இந்த செயல்பாடு, சட்டென்று முன்னிலைக்கு வருவதால் தான் நமக்கு அந்த விசித்திரமான உணர்வு அல்லது ' buzzing' சத்தம் போன்ற ஒரு உணர்வு கால்களில் ஏற்படுகிறது.
மூளையின் சமநிலை தந்திரம்
நமது உடல் சமநிலையை நிலைநிறுத்த கண்கள், காதுகளின் உட்பகுதி மற்றும் தசை உணர்வுகள் (Proprioception) ஆகிய மூன்றும் இணைந்து செயல்படுகின்றன. உயரமான இடத்தில் நிற்கும் போது, கண்கள் பார்க்கும் காட்சிக்கும் கால்கள் உணரும் அழுத்தத்திற்கும் இடையே ஒரு முரண்பாடு ஏற்படுகிறது.
தூரத்தில் இருக்கும் பொருட்கள் அசையாமல் தெரிவதால், உடல் லேசாக அசைவதை கண்கள் சரியாக கணிக்க முடியாமல் போகலாம். இந்த சூழலில் மூளை கண்களை நம்புவதை விட, கால்களை அதிகம் நம்ப தொடங்குகிறது. கால்களில் இருக்கும் ஒவ்வொரு சிறிய அழுத்த மாற்றத்தையும் மூளை பெரிதுபடுத்தி காட்டுவதால், நம் உடல் ஒரு மில்லிமீட்டர் அசைந்தால் கூட அதை ஒரு பெரிய மாற்றமாக நம் நரம்புகள் உணர்த்துகின்றன. இதுவே கால்களில் ஒருவித கனத்தையோ அல்லது இழுப்பையோ ஏற்படுத்துகிறது.
பாதங்களின் நுட்பமான உணர்வுகள்
நமது பாதங்கள் வெறும் நடப்பதற்கான கருவி மட்டுமல்ல, அவை அதிநவீன உணரிகளைக் கொண்ட ஒரு தளம். பாதத்தின் அடிப்பகுதியில் மெர்க்கெல் செல்கள் (Merkel cells), மீஸ்னர் செல்கள் (Meissner corpuscles) மற்றும் பாசினியன் செல்கள் (Pacinian corpuscles) எனப் பல்வேறு நுட்பமான செல்கள் உள்ளன.
- மெர்க்கெல் செல்கள் நம் உடல் எடை பாதத்தின் எந்தப் பகுதியில் அதிகமாக விழுகிறது என்பதைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்கும்.
- மீஸ்னர் செல்கள் மிக மெல்லிய தொடுதலையும் உணரும்.
- பாசினியன் செல்கள் அதிர்வுகளைக் கண்டறியும்.
ஒரு உயரமான இடத்தின் விளிம்பில் நிற்கும் போது, ஒரு சிறிய தவறு நடந்தால் கூட ஆபத்து என்பதால், இந்த செல்கள் அனைத்தும் உச்சக்கட்ட விழிப்புணர்வுடன் செயல்படுகின்றன. இந்த அதீத விழிப்புணர்வையே நாம் ஒரு விசித்திரமான உணர்வாகப் புரிந்துகொள்கிறோம்.
அனைவருக்கும் ஏற்படாது!
இந்த நரம்பியல் மாற்றம் உலகில் உள்ள பெரும்பாலான மனிதர்களுக்கு நடக்கும் ஒன்றுதான். ஆனால், எல்லோரும் இதை உணர்வதில்லை. சிலருடைய மூளை இந்த அதீத தகவல்களைத் தானாகவே கையாண்டுவிடும், அதனால் அவர்கள் பாதங்களில் எந்த மாற்றத்தையும் உணரமாட்டார்கள்.
ஆனால் சிலருக்கு, மூளையின் அந்த தகவல் பரிமாற்றம் உணர்வுப்பூர்வமாகத் தெரியும். ஒருமுறை இதை கவனித்துவிட்டாலே போதும், அடுத்தமுறை உயரத்திற்கு செல்லும் போது நம் கவனம் தானாகவே கால்களுக்கு சென்றுவிடும்.
கவனிக்கக் கவனிக்க அந்த உணர்வு இன்னும் ஆழமாகப் பதியும். இது ஒரு வகையில் ஒரு பாதுகாப்பு வளையம் போன்றது. உங்கள் உடல் உங்களை விழாமல் தடுத்து, பாதுகாப்பாக ஒரு இடத்தில் நிலைநிறுத்த எடுக்கும் அந்த சிறு முயற்சியே அந்த விசித்திரமான உணர்வின் ரகசியம்.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4711981/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11045920/
