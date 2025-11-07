ஜப்பானியர்கள் போல் நீண்ட காலம் வாழ நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஆயுளுக்கான ரகசியம்!
ஜப்பானியர்கள் காய்கறிகளை உப்பு தண்ணீரில் ஊறவைத்து ஊறுகாய் செய்து சாப்பிடுகின்றனர். இது குடலில் நல்ல பாக்டீரியாக்களை வளர்க்கிறது. மேலும், செரிமானத்தையும் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வையும் ஊக்குவிக்கிறது.
Published : November 7, 2025 at 11:13 AM IST
இந்த உலகில் ஜப்பானியர்கள் நீண்ட ஆயுளுடன் வாழும் மக்கள் என்று அறியப்படுகிறார்கள். இந்தியாவும் ஜப்பானும் பாரம்பரியம், கலாச்சாரம் மற்றும் எளிமையான வாழ்க்கை முறைகளுக்கு பெயர் பெற்றிருந்தாலும், நம்மை விட ஜப்பானியர்கள் 10 முதல் 15 ஆண்டுகள் கூடுதலாக வாழ்கின்றனர்.
2016ம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் அடிப்படையில், ஜப்பானியர்களின் ஆயுட்காலம் 84.8 ஆண்டுகள் என தெரியவந்துள்ளது. இதுவே, இந்தியர்களின் ஆயுட்காலம் 72.48 முதல் 70.82 ஆண்டுகளாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
இதற்கு என்ன காரணம் என்று யோசித்துள்ளீர்களா? ஜப்பானியர்களின் ஆயுட்காலம் அதிகரிக்க அவர்களது உணவுமுறை தான் காரணம் என்கிறது NCBI ஆய்வு. அந்த வகையில், நமது உணவுமுறைக்கும், ஜப்பானியர்களின் உணவுமுறைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன, ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த அவர்களது உணவுமுறையை எப்படி நாம் பின்பற்றலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
எண்ணெய் - தண்ணீர்: ஜப்பான் உணவுமுறையில் எண்ணெய் பயன்பாட்டை விட தண்ணீர் பயன்பாடு அதிகமாக உள்ளது. இதுவே, இந்தியர்களின் உணவுமுறையில் எண்ணெய் பயன்பாடு அதிகம். வறுத்த, பொரித்த உணவுகள் தான் அதிகம் உட்கொள்ளப்படுகிறது. ஏன், காய்கறிகள் கூட எண்ணெய்யில் நன்கு வறுத்து கொடுத்தால் தான் பலரும் உட்கொள்கின்றனர். ஆனால், ஜப்பானில் வேகவைத்த உணவுகள் தான் அதிகம் உட்கொள்ளப்படுகிறது.
உணவு பொருட்களை எண்ணெயில் வறுக்கும் போது இழக்கப்படும் வைட்டமின் பி, சி போன்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் வேகவைக்கப்படும் உணவுகளில் பாதுகாக்கப்படுகிறது. அதன் கூடவே, வேக வைத்த உணவுகள் இதய நோய்களை உருவாக்கக்கூடிய தீங்கு விளைவிக்கும் சேர்மங்கள் உருவாகாமல் தடுகின்றன.
மேலும், வேக வைத்த உணவுகள் ஜீரணிக்க எளிதாகவும், கலோரிகள் குறைவாகவும் இருக்கும். இந்த சமையல் முறை சிறந்த குடல் ஆரோக்கியம், நீரேற்றம் மற்றும் இருதய ஆரோக்கியத்தை ஊக்குவிக்கிறது.
பகுதி அளவு: ஜப்பான் உணவுமுறையில் 'ஹரா ஹச்சி பு' (Hara Hachi Bu) என்ற கொள்கையை பின்பற்றுகின்றனர். அதாவது, 80% உணவு மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் அர்த்தம். வயிறு நிரம்பும் வரை சாப்பிடுவதற்கு பதிலாக, பசி அடங்கியதும் சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிட வேண்டும்.
இந்த அணுகுமுறை அதிகமாக சாப்பிடுவதைத் தடுக்கிறது. மேலும், உடல் எடையை கட்டுக்குள் வைக்கவும் உதவுகிறது. இந்தியாவிலும் இந்த உணவுமுறை பழங்காலத்தில் பின்பற்றப்பட்ட நிலையில், தற்போது ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கலாச்சாரம் மேலோங்கி, எதை எப்படி எந்த அளவில் சாப்பிடுகிறோம் என்பதில் கவனம் செலுத்தாமல் இருக்கிறோம்.
ஒமேகா 3 நிறைந்த உணவுகள்: இந்தியாவில் தற்போது உள்ள நிலைமையை போல் அல்லாமல், ஒரு காலத்தில், ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், ஃப்ரஸ்ஸான காய்கறிகள் என வீட்டில் சமைக்கும் உணவுகளை மையமாக கொண்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது பாக்கெட் செய்யப்பட்ட உணவுகள் தான் சமைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ஆனால், ஜப்பானில் தற்போதும் மீன், காய்கறிகள், புளித்த உணவுகள் (இட்லி, தோசை போன்ற நொதிக்கவைக்கப்பட்ட உணவுகள்) எண்ணெய் குறைவான உணவுகள் தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்த உணவுமுறை இயற்கையாகவே ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் ஒமேகா 3 அமிலங்களை உடலுக்கு வழங்குகிறது. இவை, வீக்கத்தை குறைக்கவும் இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கவும் உதவுகிறது.
நாம் எண்ணெயில் ஊறுகாய் செய்வது போல், ஜப்பானியர்கள் புளித்த உணவுகள், காய்கறிகளை உப்பு தண்ணீரில் ஊறவைத்து ஊறுகாய் போல் செய்து சாப்பிடுகின்றனர். இது குடலில் நல்ல பாக்டீரியாக்களை வளர்க்கிறது. மேலும், செரிமானத்தையும் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வையும் ஊக்குவிக்கிறது.
இரவு உணவு: "காலையில் ராஜாவைப் போல் சாப்பிடு, மதியம் சேவகனைப் போல் சாப்பிடு, இரவில் யாசகரை போல் சாப்பிடு" என்ற பழமொழி உண்டு. இதற்கு காலையில் அதிக ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், மதியம் அளவை குறைவாகவும், இரவும் மிக குறைந்த அளவில் சாப்பிட வேண்டும் என அர்த்தமாகிறது.
ஜப்பானில் இரவு உணவு குறைவாகவும், சீக்கிரமாகவும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. இதனால் தூங்குவதற்கு முன்பே செரிமானம் நிகழ்கிறது. இதுவே, இந்தியாவில் இரவில் தான் தடல் புடலான உணவுகளை பலரும் உட்கொள்கின்றனர்.
மேலும், சாப்பிடவுடன் படுப்பது தூக்கத்தை சீர்குலைத்து செரிமான பிரச்சனைகளை ஏற்படுததும், உடல் எடை அதிகரிக்கும். உடல் எடை அதிகரித்தால் அனைத்து வகையான பிரச்சனைகளும் போட்டிப்போட்டுக் கொண்டு வரிசையில் வந்து நிற்கும்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.