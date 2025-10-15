நமது குறட்டை சத்தம் நமக்கே கேட்பது இல்லை ஏன்? குறட்டையை நிறுத்த ஆய்வு சொல்லும் வழி இதோ!
50 வயதுக்குட்பட்டவர்களில் குறட்டை விடுபவர்களுக்கு, ஏட்ரியல் ஃபைப்ரிலேஷன் (Atrial Fibrillation) எனப்படும் இதய நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு ஐந்து மடங்கு அதிகம் உள்ளது என்கிறது ஆய்வு.
Published : October 15, 2025 at 11:14 AM IST
குறட்டை என்பது சில சமயங்களில் நகைச்சுவைக்குரிய விஷயமாகப் பார்க்கப்பட்டாலும், அது பல இல்லற வாழ்க்கையின் நிம்மதியைக் குலைக்கும் தீவிரமான பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது. "இரவெல்லாம் என் கணவரின் குறட்டைச் சத்தத்தால், நான் தூக்கத்தைத் தொலைத்துவிட்டேன்" என்று கூறி, விவாகரத்து கோரி நீதிமன்றத்தை நாடிய பெண்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் மிகையில்லை.
குறட்டை விடுவது மற்றவர்களுக்கு இடையூறாக இருந்தாலும், குறட்டை விடுபவர் பெரும்பாலும் நிம்மதியாகத் தூங்குவார்கள். அப்போது நமக்கு வரும் கோபத்தை தீர்க்க வழியே இல்லாமல் திணறுவோம். இப்படியிருக்க, குறட்டை ஏற்படுவது ஏன் முதல் அதனை எப்படி நிறுத்துவது என்பதை இந்த தொகுப்பின் மூலம் விரிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம்.
குறட்டை வரக் காரணம்?
ஒருவர் தூங்கும்போது காற்றானது நாசி வழியாகச் சீராகப் பயணிக்க முடியாதபோது குறட்டை ஏற்படுகிறது. சுவாசப் பாதைகள் குறுகலாகவோ அல்லது ஓரளவு அடைக்கப்பட்டோ இருந்தால், மூச்சுவிடும்போது மேல் சுவாசப் பாதையில் உள்ள திசுக்கள் அதிர்வுற்று, அதன் விளைவாகக் குறட்டை ஒலி உண்டாகிறது என்கிறது ஸ்லீப் ஃபவுண்டேஷன். தூக்கக் கோளாறுகளைத் தவிர, ஒருவரின் வாழ்க்கை முறை அல்லது பழக்கவழக்கங்களாலும் குறட்டை ஏற்படலாம். இது ஒருவரின் தூக்கத்தைக் கெடுத்து, பிற உடல்நலப் பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
பொதுவாக, பெண்களை விட ஆண்களுக்கே குறட்டை அதிகம் வரும். இதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன என்கிறது Why Are Men More Likely to Snore? ஒரு ஆய்வு. இதற்குக் கட்டமைப்பு வேறுபாடுகள் (Anatomy) மற்றும் ஹார்மோன் வேறுபாடுகள் (Hormones) முக்கியப் பங்களிக்கின்றன. பெண்கள் மாதவிடாய் நின்ற பிறகு (மெனோபாஸ்), ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்டிரோன் அளவு குறையும் போது, ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையே உள்ள குறட்டை விகித வேறுபாடு குறையத் தொடங்குகிறது. இருப்பினும், ஒட்டுமொத்தமாக, இளம் மற்றும் நடுத்தர வயதினரில் ஆண்களுக்குக் குறட்டை அதிகம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.
நமது குறட்டை சத்தம் நமக்கே கேட்ப்பது இல்லை ஏன்?
நாம் தூங்கும்போது, நமது காதுகள் ஒலிகளைப் பெற்றாலும், நமது மூளை குறைந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒலிகளை (low-priority sounds) வடிகட்டுகிறது. இதனால், நமது மூளை நமக்குத் தூக்கம் அவசியம் என்பதாலும், மூச்சுவிடுவதும் அவசியம் என்பதாலும், நமது குறட்டை சத்தத்தால் நாம் முழுமையாக விழிப்பதில்லை. மிகவும் சத்தமான குறட்டை கூட சில சமயங்களில் உறக்கத்தை ஓரளவு கலைக்கலாம், ஆனால் உடனே தூங்கிவிடுவோம். நமது மூளை, நாம் தூங்கும்போது, நமக்குப் பழக்கமான சொந்த குறட்டை சத்தத்தை பொருட்படுத்தாமல் இருக்கலாம் (Habituation).
குறட்டை விடுவது பாதுகாப்பனதா?
லேசான அல்லது எப்போதாவது ஏற்படும் குறட்டை பொதுவாக எந்த பிரச்சனையையும் ஏற்படுத்தாது. ஆனால், சத்தமான, தொடர்ச்சியான குறட்டை தூக்கத்திற்கு இடையூறாக இருந்தால், அது கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு தீவிரமான உடல்நலப் பிரச்சனையின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
குறட்டை அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா (Obstructive Sleep Apnea - OSA) என்ற நிலையின் அறிகுறியாக இருக்கலாம் என்கிறது NIH ஆய்வு. இது தூங்கும்போது சுவாசம் மீண்டும் மீண்டும் நின்று தொடங்குவதைக் குறிக்கிறது.
OSA இருந்தால், அது ரத்த அழுத்தம் அதிகரித்தல், இதய நோய்கள், பக்கவாதம் (Stroke) மற்றும் சர்க்கரை நோய் (Type 2 diabetes) போன்ற உடல்நலப் பிரச்சினைகளின் அபாயத்தை அதிகரிக்கலாம் எனவும் 50 வயதுக்குட்பட்டவர்களில் குறட்டை விடுபவர்களுக்கு, ஏட்ரியல் ஃபைப்ரிலேஷன் (Atrial Fibrillation) எனப்படும் ஒரு இதய நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு ஐந்து மடங்கு அதிகம் உள்ளது என்கிறது. அந்த வகையில், குறட்டை விடும் போது சில அறிகுறிகள் தோன்றினால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
- தூங்கும்போது சுவாசம் நிற்பது அல்லது மூச்சுத் திணறல் (Gasping or choking) ஏற்படுவது.
- பகல் நேரத்தில் அதிக சோர்வு, தூக்கம் (Excessive daytime sleepiness).
- காலை தலைவலி, கவனம் செலுத்துவதில் சிரமம்.
குறட்டையை நிறுத்துவது எப்படி?
எல்லாம் சரி தான். ஆனால் இந்த குறட்டையை எப்படி நிறுத்துவது என்பது பலரின் கேள்வியாக இருக்கும். அதற்கான விவரம் பின்வருமாறு. குறட்டையை நிறுத்த அல்லது குறைப்பதற்கு பல வழிகள் உள்ளன. இது குறட்டைக்கான காரணத்தைப் பொறுத்தது என்கிறது Treatments for Snoring என்ற தலைப்பில் Stanford Medicine தளத்தில் வெளியான ஆய்வு.
- தூங்கும் போது ஒரு பக்கமாகப் படுப்பது நல்லது. இது நாக்கு மற்றும் தொண்டையில் உள்ள தசைகள் பின்னோக்கிச் செல்வதைத் தடுக்க உதவும்.
- கழுத்தைச் சுற்றியுள்ள அதிகப்படியான சதை சுவாசப் பாதையைச் சுருக்கலாம். அதனால் எடையைக் குறைப்பது உதவும்.
- படுக்கைக்குச் செல்வதற்கு குறைந்தது 4 மணி நேரத்திற்கு முன்பு மது அருந்துவதைத் தவிர்க்கவும். இது தொண்டை தசைகளைத் தளர்த்தும்.
- புகைபிடித்தல் குறட்டையை மோசமாக்கும்.
- சளி அல்லது ஒவ்வாமை காரணமாக மூக்கடைப்பு இருந்தால், அதைச் சரிசெய்வதற்கு நாசி பட்டைகள் (Nasal strips) அல்லது மருந்துகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.