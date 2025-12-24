குளிர்காலத்தில் தினமும் மிளகு சாப்பிட்டால் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வராதாம்!

கருப்பு மிளகு உலகளவில் மிகவும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் மசாலாப் பொருட்களில் ஒன்றாகும். அதில் உள்ள பைப்பரின் என்ற சேர்மத்தின் காரணமாக, கருப்பு மிளகு பல வழிகளில் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது. இது செரிமானத்தை கணிசமாக மேம்படுத்துகிறது.
மேலும் ஆக்ஸிஜனேற்ற மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்புப் பண்புகளையும் வழங்குகிறது. இதனை மற்ற காலங்களை விட குளிர் காலங்களில் கட்டாயம் சேர்க்க வேண்டிய ஒரு பொருளாகும். அதன் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புப் பண்புகள் நோயெதிர்ப்புச் செயல்பாட்டிற்கு ஆதரவளித்து, சளி தொல்லையிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கக்கூடும். அந்த வகையில் குளிர்காலத்தில் ஏன் மிளகை தவறாமல் உணவில் சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்கான முக்கியமான காரணங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது: குளிர்காலத்தில் வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியாக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும். மிளகில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் வைட்டமின் சி ஆகியவை உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்துகின்றன. இது அடிக்கடி ஏற்படும் காய்ச்சல் மற்றும் தொற்றுநோய்களிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கிறது.
சுவாசப் பிரச்சனைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி: பனிக்காலத்தில் பலரையும் வாட்டும் முக்கிய பிரச்சனை நெஞ்சு சளி மற்றும் மூக்கடைப்பு. மிளகு ஒரு சிறந்த 'எக்ஸ்பெக்டோரண்ட்' (Expectorant) ஆகச் செயல்படுகிறது. அதாவது, இது நுரையீரலில் உள்ள சளியை இளக்கி வெளியேற்ற உதவுகிறது. மிளகுத் தூளைத் தேனுடன் கலந்து சாப்பிடுவது நீண்ட கால இருமலுக்கு உடனடி நிவாரணம் தரும்.
செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது: குளிர் காலத்தில் நமது உடல் இயக்கம் சற்று மந்தமாக இருக்கும், இதனால் செரிமானப் பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. மிளகு வயிற்றில் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலச் சுரப்பைத் தூண்டி, உணவை விரைவாகச் செரிக்க உதவுகிறது. இது வாயுத் தொல்லை மற்றும் வயிற்று உப்புசத்தைக் குறைக்கிறது.
உடல் எடையைக் குறைக்க உதவுகிறது: குளிர்காலத்தில் நாம் அதிக கலோரிகள் கொண்ட உணவுகளை உண்பது வழக்கம். மிளகின் மேல் அடுக்கில் உள்ள பைட்டோநியூட்ரியண்ட்கள் (Phytonutrients) கொழுப்புச் செல்களை உடைக்க உதவுகின்றன. இது வளர்சிதை மாற்றத்தை (Metabolism) அதிகரித்து, உடல் எடையைக் கட்டுக்குள் வைக்க உதவுகிறது.
ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்ச உதவுகிறது: நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள சத்துக்கள் முழுமையாக உடலில் சேர மிளகு அவசியம். குறிப்பாக, மஞ்சளில் உள்ள 'குர்குமின்' (Curcumin) என்ற சத்து உடலில் சேர மிளகு மிக முக்கியம். நீங்கள் பனிக்காலத்தில் ஆரோக்கியமான உணவுகளை உட்கொள்ளும்போது, அதில் ஒரு சிட்டிகை மிளகு சேர்த்தால் அந்த உணவின் முழுச் சத்தும் உங்கள் உடலுக்குக் கிடைக்கும்.
மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது: குளிர்காலத்தில் சூரிய வெளிச்சம் குறைவாக இருப்பதால், சிலருக்கு 'சீசனல் அஃபெக்டிவ் டிஸார்டர்' (SAD) எனப்படும் மனச்சோர்வு ஏற்படலாம். கருமிளகில் உள்ள பைப்பரின் மூளையில் செரோடோனின் சுரப்பைத் தூண்டி, மனநிலையை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
இயற்கையான நச்சு நீக்கி: மிளகு வியர்வையைத் தூண்டக்கூடியது மற்றும் சிறுநீர் பிரிப்பை அதிகரிக்கக்கூடியது. இதன் மூலம் உடலில் உள்ள நச்சுக்கள் (Toxins) இயற்கையான முறையில் வெளியேற்றப்படுகின்றன. இது சருமத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது.
எப்படிப் பயன்படுத்தலாம்?
- காலையில் குடிக்கும் டீ அல்லது காபியில் ஒரு சிட்டிகை மிளகுத் தூள் சேர்க்கலாம்.
- சூப் வகைகள் மற்றும் சாலட்களில் மிளகுத் தூளைத் தூவிச் சாப்பிடலாம்.
- இரவு உறங்கும் முன் பாலில் மிளகுத் தூள் மற்றும் மஞ்சள் கலந்து குடிப்பது மிகச்சிறந்த பலனைத் தரும்.
நமது பாரம்பரிய மருத்துவ முறையான கருமிளகை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது இந்த குளிர்காலத்தை ஆரோக்கியமாகவும், சுறுசுறுப்பாகவும் கடக்க உதவும்.
