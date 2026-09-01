கல்யாணம் முடிஞ்சா 'ஹனிமூன்' இப்போ அது என்ன 'பேபிமூன்'? தம்பதிகள் கவனிக்க வேண்டிய புதிய ட்ரெண்ட்!
அமைதியான மற்றும் இதமான சூழலில் சில நாட்கள் செலவிடுவதால், தாய்-தந்தை ஆகப்போகும் இருவருக்குமே கர்ப்ப கால மன அழுத்தம் பெருமளவு குறையும்.
Published : September 1, 2026 at 7:00 AM IST
திருமணம் முடிந்த கையோடு புதுத்தம்பதிகள் ஹனிமூன் செல்வது காலம் காலமாக நாம் பார்த்து வரும் ஒரு வழக்கமான விஷயம்தான். ஆனால், சமீபகாலமாக சமூக வலைத்தளங்களிலும், மக்கள் மத்தியிலும் 'பேபிமூன்' என்ற ஒரு புதிய கலாச்சாரம் வேகமாக பரவி வருகிறது.
பிரபலங்கள் பலரும் இந்த வகையான பயணங்களை மேற்கொண்டு அது தொடர்பான புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்து வருவதால், இப்போது இது பலரையும் கவரும் ஒரு புதிய ட்ரெண்டாக மாறியுள்ளது. ஒரு தம்பதி தங்கள் வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்டத்திற்கு அடி எடுத்து வைக்கும் போது, இந்த பேபிமூன் பயணம் ஏன் அவசியமாகிறது, இதன் நன்மைகள் என்ன, இதை எப்படி பாதுகாப்பாக திட்டமிட வேண்டும் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
என்ன இந்த 'பேபிமூன்'? அது ஏன் இவ்வளவு முக்கியம்?
கணவன்-மனைவியாக தங்கள் வாழ்க்கையை தொடங்கும் தம்பதிகளுக்கு, கர்ப்பம் என்பது ஒரு மிக முக்கியமான மற்றும் அழகான தருணமாகும். தாய்-தந்தையாக போகிறோம் என்ற அளவற்ற மகிழ்ச்சி ஒருபுறம் இருந்தாலும், வரப்போகும் புதிய பொறுப்புகளும், வாழ்க்கையில் ஏற்படப்போகும் மாற்றங்களும் தம்பதிகளுக்கு சிறிய அளவில் பயத்தையும் மன அழுத்தத்தையும் தரவே செய்யும்.
குறிப்பாக, கர்ப்ப காலத்தில் பெண்களுக்கு உடலில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்களால் தீவிர மன அழுத்தமும், தேவையில்லாத பதற்றமும் ஏற்படுவது இயற்கையான ஒன்றுதான். குழந்தை பிறந்த பிறகு தூக்கமில்லாத இரவுகள், குழந்தை வளர்ப்பு என வாழ்க்கையின் போக்கே முற்றிலும் மாறப்போகிறது.
அந்த புதிய பொறுப்புகளை ஏற்பதற்கு முன்பாக, தம்பதிகள் இருவரும் மனதளவில் தங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ளவும், தங்களுக்குள் இருக்கும் பயத்தை போக்கிக்கொள்ளவும் இந்த 'பேபிமூன்' பயணம் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அமைகிறது.
பொதுவாக கர்ப்பத்தின் 14 முதல் 28 வாரங்களுக்குள் இந்த பயணத்தை திட்டமிடுவது சிறந்தது என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். அமைதியான ரிசார்ட்டுகள், இயற்கை நிறைந்த பகுதிகள் மற்றும் ஸ்பாக்கள் போன்ற இடங்களை தேர்ந்தெடுத்து தம்பதிகள் தங்கள் நேரத்தை செலவிடுகிறார்கள்.
பேபிமூன் பயணத்தால் கிடைக்கும் நன்மைகள்:
- மன அழுத்தம் குறையும்: அமைதியான மற்றும் இதமான சூழலில் சில நாட்கள் செலவிடுவதால், தாய்-தந்தை ஆகப்போகும் இருவருக்குமே கர்ப்ப கால மன அழுத்தம் பெருமளவு குறையும்.
- எதிர்காலத் திட்டமிடல்: குழந்தை பிறப்பிற்கு பிறகு எதிர்கொள்ள போகும் பொறுப்புகள், பிரசவத்திற்கு பிந்தைய பராமரிப்பு (Postpartum Support) மற்றும் குடும்பத்தின் நிதி நிலைமைகளை பற்றி பதற்றமின்றி இருவரும் நிதானமாக பேசி திட்டமிட இது வழிவகுக்கும்.
- குடும்ப உறவுகள் வலுப்படும்: சிலர் தங்களுக்கு நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடனும் இந்த பயணத்தை செலவிடுகிறார்கள். இது குடும்ப உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவதோடு, குழந்தை பிறப்பிற்கு பிறகு குடும்பத்தினர் தம்பதிகளுக்கு உறுதுணையாக நிற்கவும் உதவுகிறது என்கிறார் உளவியல் நிபுணர் அர்ச்சனா கிருஷ்ணா.
(குறிப்பு: பேபிமூன் என்றால் கண்டிப்பாக வெளியூர்களுக்குத்தான் செல்ல வேண்டும் என்பதில்லை. இருவரும் தங்களுக்குள் நேரத்தைச் செலவிட்டு, மனதளவில் நெருக்கமாவதே பேபிமூனின் உண்மையான நோக்கமாகும்.)
பயணத்தைத் திட்டமிடும்போது கவனிக்க வேண்டியவை!
மருத்துவ ஆலோசனை அவசியம்: பயணத்தை திட்டமிடுவதற்கு முன்பு கண்டிப்பாக உங்களை கவனிக்கும் மருத்துவரிடம் ஆலோசிக்க வேண்டும். அவர் அனுமதித்தால் மட்டுமே பயணத்தை தொடங்க வேண்டும். செல்லும் இடத்தில் அவசர மருத்துவ வசதிகள் இருக்கிறதா, அருகில் நல்ல மருத்துவமனைகள் மற்றும் குழந்தைகள் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு (NICU) இருக்கிறதா என்பதை சரிபார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்கிறார் உளவியல் நிபுணர்.
உடலின் நிலையை தெரிந்துகொள்ளுதல்: தலைச்சுற்றல், வாந்தி அல்லது உடல்நல குறைவு அதிகமாக இருந்தால் பயணத்தை தவிர்ப்பது நல்லது. மற்றவர்கள் பேபிமூன் செல்கிறார்கள் என்பதற்காக நாமும் செல்ல வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்திக் கொள்ளக் கூடாது.
அமைதியான இடங்களை தேர்ந்தெடுத்தல்: நீண்ட தூரப் பயணங்களை தவிர்க்கலாம். கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் நகரங்களை விட்டுவிட்டு, அமைதியான இயற்கை எழில் கொஞ்சும் இடங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
உணவு மற்றும் உடைகளில் கவனம்: பயணத்தின் போது உடலுக்கு சௌகரியமான, தளர்வான ஆடைகளையே அணிய வேண்டும். புதிய வகை உணவுகளை முயற்சி செய்யாமல், உடலுக்கு பழகிய, ஆரோக்கியமான உணவுகளையும் தண்ணீரையும் கையோடு கொண்டு செல்வது பாதுகாப்பானது.
பயண வசதிகள்: கடைசி நேரத்தில் பயணத்தை மாற்றுவதற்கோ அல்லது ரத்து செய்வதற்கோ வசதியான (Refundable) டிக்கெட்டுகளையே முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். விமானத்திலோ அல்லது ரயிலிலோ பயணிக்கும் போது, ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருக்காமல் இடை இடையே லேசாக நடப்பதும், நிறைய தண்ணீர் குடிப்பதும் நல்லது.
நீண்ட தூரம் பயணிக்க முடியாதவர்கள், வார இறுதி நாட்களில் அருகில் இருக்கும் இயற்கை நல மையங்களுக்கு சென்று லேசான நடைப்பயிற்சி, தியானம் போன்றவற்றில் ஈடுபடலாம்.
முறையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளோடும், ஒருவரையொருவர் புரிந்து கொள்ளும் மனநிலையோடும் மேற்கொள்ளப்படும் இந்த பேபிமூன் பயணம், தாய்மையின் தொடக்கத்தில் தம்பதிகளுக்கு ஒரு மறக்க முடியாத அழகான அனுபவமாக அமையும்.
ஆய்வு:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517718301778