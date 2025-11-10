ETV Bharat / lifestyle

உங்கள் குழந்தை உணவை எதுக்களிக்கிறதா? காரணத்தை தெரிந்து கொண்டு சரிசெய்யுங்கள்!

தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பெண்கள் அதிக காரமான அல்லது வயிற்றில் வாயுவை ஏற்படுத்தும் உணவுகளை தவிர்ப்பது சில குழந்தைகளுக்கு எதுக்களிப்பதைத் தடுக்க உதவும்.

குழந்தைகள் பால் அல்லது திட உணவை சாப்பிட்ட பிறகு அதை எதுக்களிப்பது (Spitting up/Reflux) என்பது முதல் முறை குழந்தையை பெற்றெடுத்த பெற்றோரானவர்களுக்கு மிகவும் கவலை அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தோன்றும். பெரும்பாலான சமயங்களில், இது குழந்தைகளின் சீரண மண்டலம் இன்னும் முழுமையாக வளர்ச்சி அடையாததால் ஏற்படும் ஒரு பொதுவான நிகழ்வே. எனினும், சில எளிய வழிமுறைகளைக் கையாள்வதன் மூலம் இந்தச் சிக்கலைத் தவிர்க்கலாம் அல்லது குறைக்கலாம். அவற்றை பற்றி இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

நேர இடைவெளி விடவும்: குழந்தைகளின் செரிமான அமைப்பு மிகவும் குறைந்த திறன் கொண்டது. இதை புரிந்து கொண்டு, ஒரே நேரத்தில் குழந்தைகளுக்கு அதிகமாக உணவளிக்காமல் நேர இடைவெளி எடுத்து கொடுக்க வேண்டும். பால் கொடுக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் குறைந்த அளவில் கொடுக்க வேண்டும் என Mayoclinic தளத்தில் வெளியான கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது எளிதாகவும் விரைவாகவும் ஜீரணமாக உதவும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

உடனடியாகப் படுக்க வைக்ககூடாது:குழந்தைகளை விரைவில் தூங்க வைப்பதற்காக, பலரும் பால் கொடுத்து உடனடியாக உறங்க வைத்து விடுகின்றனர். அப்படி செய்வது குழந்தை தூக்கத்தில் இருந்து எழுந்ததும் பாலை எதுக்களிப்பார்கள். பிறந்த குழந்தைகள் தாய்ப்பால் குடிக்கும் போது காற்றை விழுங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அதனால் பால் கொடுத்தவுடன் உடனடியாக குழந்தைகள் படுக்க வைக்க்க்கூடாது.

பால் கொடுத்தபின், கொஞ்ச நேரம் தோளில் வைத்துக்கொண்டு முதுகை தடவிவிடவும். இந்த முறை "பர்ப்பிங்" (Burping) எனப்படுகிறது. பொதுவாக, குழந்தைக்கு ஏப்பம் வந்ததும் படுக்க வைப்பதே சரியான முறையாகும் என்கிறது NIH ஆய்வு. குழந்தையை உடனடியாக படுக்க வைத்தால், எச்சில் ஊறவும் வாந்தி எடுக்கவும் அதிக வாய்ப்பு உள்ளது.

அளவைக் கவனிக்கவும்: குழந்தைகளுக்கு எந்த அளவு பால் அல்லது உணவுக் கொடுக்கிறோம் என்பது முக்கியம். பால் கொடுத்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே குழந்தை அழுதால், பசிக்கிறது என மீண்டும் பால் கொடுப்பார்கள். அப்போது வயிற்றில் இடம் கொள்ளாமல் செரிமான அமைப்பு உணவை வெளியே தள்ளும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஒரே நேரத்தில் அதிகமாக கொடுப்பது தவறான முறையாகும். அத்துடன், குழந்தைகளை வேகமாக பால்குடிக்க விடக்கூடாது, புரை ஏறிவிடும். இதன் விளைவாகக் குடித்த மொத்த பாலும் வெளியே வந்துவிடும். குழந்தையை மெதுவாக மட்டுமே பால் குடிக்கப் பழக்க வேண்டும்.

கால்சியம் குறைபாடு: குழந்தை தூக்கத்தில் சிரமம் அல்லது அடிக்கடி எச்சில் துப்புதல், இருமல், வாந்தி எடுத்தல் போன்றவை குழந்தைகளுக்குக் கால்சியம் குறைபாடு இருப்பதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம். கால்சியம் உள்ள உணவுப்பொருட்களை (தாய்ப்பாலில் கால்சியம் இருந்தாலும், திட உணவு எடுத்துக்கொள்ளும் குழந்தைகளுக்கு) கொடுக்கலாம். தாய்ப்பால் கொடுக்கும் தாய்மார்களும் போதுமான கால்சியம் நிறைந்த உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது அவசியம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

மேலும், குழந்தைகள் எதுக்களிப்பதைத் தடுக்கவும், அவர்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் சிலவற்றில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.

  • குழந்தைக்கு உணவளிக்கும்போது தலையை உடலின் மற்ற பகுதியை விடச் சற்றே உயர்த்தி வைத்திருப்பது உணவு எதுக்களிப்பதற்கான வாய்ப்பைக் குறைக்கும். ஃபீடிங் பாட்டில் பயன்படுத்தினால், பால் வேகமாகக் கீழே இறங்காமல் மெதுவாக வருவதை உறுதி செய்யவும்.
  • தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பெண்கள் அதிகக் காரமான அல்லது வயிற்றில் வாயுவை ஏற்படுத்தும் உணவுகளைத் (உதாரணமாக, சில வகை பருப்பு வகைகள்) தவிர்ப்பது சில குழந்தைகளுக்கு எதுக்களிப்பதைத் தடுக்க உதவும்.
  • குழந்தைக்கு ஒரு வயதிற்குப் பிறகு பசும்பால், தேன், நட்ஸ், சிட்ரஸ் பழங்கள் போன்றவற்றை உடனடியாகக் கொடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். இது சில சமயங்களில் ஒவ்வாமை அல்லது செரிமானச் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தி எதுக்களித்தலை அதிகரிக்கலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்

