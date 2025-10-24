ETV Bharat / lifestyle

தாஜ்மஹால் மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்படாதது ஏன்? கண்டிப்பா இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாது!

தாஜ்மஹால்
தாஜ்மஹால் (Getty Images)
Published : October 24, 2025 at 11:05 AM IST

வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கட்டிடங்களும் நினைவுச்சின்னங்களும் பண்டிகைக் காலங்களிலும், முக்கிய நாட்களிலும் வண்ண மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்படுவது வழக்கம். இந்த மின்னொளி அலங்காரம் அவற்றிற்குத் தனித்துவமான அழகைத் தரும். ஆனால், நீங்கள் எப்பொழுதாவது உலக அதிசயங்களில் ஒன்றான தாஹ்மஹால் மின்னொளியில் ஒளிர்வதை பார்த்திருக்கிறீர்களா? ஒரு முறை கண்மூடி ஆழ்ந்து யோசித்து பாருங்களேன்!

தாஜ்மஹால் இரவில் வண்ண வண்ண மின் விளக்குகளால் மிளிரும் காட்சி கட்டாயம் உங்கள் நினைவில் இருக்காது. வரலாற்று சிறப்புமிக்க, உலக சுற்றுலா பயணிகளும் வியந்து பார்த்து ரசிக்கும் தாஜ்மஹால் எந்த நாளிலும் மின் அலங்கார வேலைப்பாடுகளால் ஒளிர வைக்கப்படுவதில்லை.

இரவில் ஒளிரும் குதுப்மினார்
இரவில் ஒளிரும் குதுப்மினார் (Getty Images)

இதற்கான காரணம் என்ன தெரியுமா? தாஜ்மஹால் மின் அலங்காரங்களால் ஒளிர வைக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு பழங்காலப் பெருமையைக் காக்கும் மிக முக்கியமான அறிவியல் மற்றும் பாரம்பரியக் காரணங்கள் உள்ளது. அது என்ன? என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

உலக அதிசயங்களில் ஒன்றான தாஜ் மஹால், அதன் வெண்ணிறப் பளிங்குக் கற்களால் நிலவொளியில் இயற்கையாகவே ஒளிரும் பொக்கிஷம். காதலின் சின்னமாகக் கருதப்படும் இந்தக் கட்டிடக்கலை, இரவில் செயற்கை விளக்குகளால் ஒளியூட்டப்படுவதில்லை. இந்தக் கட்டுப்பாடு, அதன் அழகைப் பாதுகாக்கவும், சுற்றுச்சூழல் சமநிலையைக் காக்கவும் இந்திய தொல்லியல் துறையினால் (ASI) உறுதியாகப் பின்பற்றப்படுகிறது.

தாஜ்மஹாலின் இரவுக் காட்சிக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதன் முதன்மையான மற்றும் மிகவும் முக்கியமான காரணம், கட்டடத்தின் பளிங்குக் கற்களைப் பூச்சிகள் சேதப்படுத்துவது தான். செயற்கை விளக்குகள் அதிக அளவில் பூச்சிகளைக் கவரும், குறிப்பாக யமுனா நதிக்கரைக்கு அருகில் இருப்பதால் பூச்சிகள் அதிகமாக இருக்கும். இந்த பூச்சிகள், ஒளியூட்டப்பட்ட பளிங்குக் கற்களின் மீது அமர்ந்து கழிவுகளை வெளியேற்றுகின்றன.

இந்தக் கழிவுகளில் உள்ள நிறமிகள் வெண்ணிறப் பளிங்குக் கற்கள் மீது படிந்து, நிரந்தரமான பச்சை கலந்த கறுப்பு நிறக் கறைகளை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்தக் கறைகள், காலப்போக்கில் தாஜ்மஹாலின் அழகை மிக மோசமாகப் பாதிக்கும். இந்திய தொல்லியல் துறையின் அறிவியல் பிரிவினர் நடத்திய ஆய்வுகளின் அடிப்படையில், செயற்கை விளக்குகள் பளிங்குக் கற்களின் மீது ஏற்படுத்தும் இந்தச் சேதம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.

மின் விளக்குகளால் மின்னும் ராஷ்டிரபதி பவன்
மின் விளக்குகளால் மின்னும் ராஷ்டிரபதி பவன் (Getty images)

1997 ஆம் ஆண்டு தாஜ்மஹாலில் ஒரு பிரபல இசை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றபோது, ஒளியூட்டல் காரணமாக ஆயிரக்கணக்கான இறந்த பூச்சிகளும் அவற்றின் கழிவுகளும் கட்டடத்தின் மீது படிந்தன. இந்த நிகழ்வுக்குப் பிறகு, சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் மற்றும் பாரம்பரிய நிபுணர்களின் கடும் எதிர்ப்பின் காரணமாக, நிரந்தர ஒளியூட்டல் திட்டங்கள் கைவிடப்பட்டன.

மேலும், தொல்லியல் வல்லுநர்கள் தாஜ் மஹால் இயற்கையான இரவு ஒளியிலேயே காணப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்றனர். முழு நிலவு இரவுகளில், தாஜ் மஹால் செயற்கை ஒளியை விட மிகவும் அற்புதமான காட்சியை அளிக்கிறது.

அதனால்தான், மாதத்தில் முழு நிலவு மற்றும் அதற்கு முன்னும் பின்னும் இரண்டு நாட்கள் என மொத்தம் ஐந்து நாட்களுக்கு மட்டும் பார்வையாளர்களுக்கு இரவில் தாஜ் மஹால் பார்க்க அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. இந்த நாட்களில் எந்த செயற்கை விளக்கும் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.

இது நிலவொளியில் அதன் அழகை ரசிக்க வழிவகுக்கிறது. இரவில் ஒளியூட்டுவது பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களை அதிகரிக்கும் என்றும், அத்துடன் செயற்கை விளக்குகள் கட்டடத்தின் வெப்பநிலையை உயர்த்தி, அதனால் ஏற்படும் வேதியியல் எதிர்வினைகள் பளிங்கின் அமைப்பை மேலும் பலவீனப்படுத்தலாம் என்றும் ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

