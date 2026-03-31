தினமும் சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்த தயங்கும் ஆண்கள்: வயதான தோற்றம் சீக்கிரம் வரணுமா?
Published : March 31, 2026 at 10:44 AM IST
"என்னப்பா பொண்ணுங்க மாதிரி க்ரீம் எல்லாம் தடவுற?" நண்பர்கள் வட்டாரத்தில் ஒரு ஆண் முகத்திற்கு ஏதோ ஒரு க்ரீம் தடவினால் உடனே வரும் முதல் கிண்டல் இதுதான். இன்றும் பல ஆண்கள் மத்தியில், சருமப் பராமரிப்பு என்பது பெண்களுக்கு மட்டுமே உரியது என்ற தவறான எண்ணம் இருக்கிறது.
முகத்திற்கு சோப்பு போட்டு கழுவினாலே போதும் என்று நினைக்கும் ஆண்களே இங்கு அதிகம். சமூக வலைதளங்களில் கூட, "பெண்கள் 10 வகை க்ரீம் பயன்படுத்துவார்கள், ஆனால் ஆண்கள் ஒரு சோப்பை வைத்தே தலை முதல் கால் வரை குளித்து முடிப்பார்கள்" என்ற மீம்களை நாம் கடந்து வந்திருப்போம்.
ஆனால், எதார்த்தம் என்ன தெரியுமா? வெயில், தூசு, புகை என தினமும் கடினமான சூழலில் அதிகம் வெளியில் சுற்றும் ஆண்களுக்குத்தான் சருமப் பாதுகாப்பு மிக முக்கியம். சன்ஸ்கிரீன் என்பது ஏதோ முகத்தை வெள்ளையாக மாற்றும் மேக்கப் பொருள் அல்ல, அது கதிர்வீச்சிலிருந்து உங்கள் சருமத்தை பாதுகாக்கும் ஒரு கவசம் என்பதை முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
பெரும்பாலான ஆண்கள் தினமும் சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்துவதில்லை என்றும், 38% பேர் வாரத்தில் ஒரு நாள் சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்துவதாக Men's Attitudes and Behaviors About Skincare and Sunscreen Use Behaviors என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சொல்லப்போனால், பெண்களை விட ஆண்களுக்குத்தான் சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்தாததால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் அதிகம் என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. மேகமூட்டமான நாளாக இருந்தாலும் சரி, அலுவலகத்திற்குள் அமர்ந்து வேலை செய்பவராக இருந்தாலும் சரி, உங்கள் சருமத்திற்கு சன்ஸ்கிரீன் ஏன் அவசியம் என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
தினமும் சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்தாவிட்டால் என்ன நடக்கும்?
சூரிய ஒளியில் உள்ள புற ஊதா கதிர்கள் (UV Rays) உங்கள் சருமத்திற்கு நாம் நினைக்காத அளவிற்கு பாதிப்பை உண்டாக்குகின்றன. இது வெறும் கருமை நிறம் (Tanning) சார்ந்தது மட்டும் அல்ல, அதையும் தாண்டிய சில தீவிரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.
வயதான தோற்றம் சீக்கிரம் வந்துவிடும்
முகத்தில் சுருக்கங்கள் விழுவதற்கும், வயதான தோற்றம் தெரிவதற்கும் 80% காரணம் சூரிய ஒளியின் தாக்கம் தான் என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. சூரிய கதிர்கள் சருமத்திலுள்ள கொலாஜன் மற்றும் எலாஸ்டின் எனும் புரதங்களை சிதைக்கின்றன. இதனால், முப்பது வயதிலேயே நாற்பது வயது போன்ற தோற்றம், தளர்ந்த சருமம் மற்றும் நெற்றியில் கோடுகள் உருவாகத் தொடங்கும்.
சருமப் புற்றுநோய் அபாயம்
இதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம். பாதுகாப்பின்றி தொடர்ந்து வெயிலில் செல்வது 'மெலனோமா' போன்ற ஆபத்தான சருமப் புற்றுநோய்களுக்கு வழிவகுக்கும். ஆண்கள் பெரும்பாலும் ஆரம்பகால அறிகுறிகளை அலட்சியப்படுத்துவதாலும், சருமப் பராமரிப்பில் அக்கறை காட்டாததாலும், அவர்களுக்கு புற்றுநோய் கண்டறியப்படும்போது அது தீவிரமான நிலையில் இருக்கிறது. எனவே, சன்ஸ்கிரீன் என்பது உங்கள் உயிருக்கு கொடுக்கும் பாதுகாப்பு.
கரும்புள்ளி மற்றும் மந்தமான சருமம்
வெயிலினால் சருமத்தில் ஆங்காங்கே கரும்புள்ளிகள், மந்தமான நிறம் மற்றும் நிறமாற்றம் (Pigmentation) ஏற்படும். சூரிய ஒளியிலிருந்து தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள சருமம் அதிகப்படியான மெலனினை உற்பத்தி செய்யும், இதுதான் முகத்தை பொலிவிழக்க செய்கிறது. ஒருமுறை இது போன்ற தழும்புகள் வந்துவிட்டால், அதை நீக்குவது மிகவும் கடினம்.
சரும பாதுகாப்பு:
சூரியக் கதிர்வீச்சு சருமத்தின் இயற்கையான ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சிவிடும். இதனால் சருமம் வறண்டு, சென்சிட்டிவ் ஆக மாறும். அடிக்கடி அரிப்பு, எரிச்சல் அல்லது பருக்கள் வருவதற்கும் இது ஒரு காரணமாக அமையும். வெயிலில் சென்று வந்ததும் முகம் சிவந்து போவது என்பது தற்காலிகமானதல்ல, அது உங்கள் சருமம் அடையும் பாதிப்பின் அறிகுறி.
ஆண்கள் ஏன் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்?
- பெண்கள் ஒப்பிடுகையில் ஆண்கள் வேலை நிமித்தமாக அதிக நேரம் வெயிலில் கழிக்க வேண்டிய சூழல் இருக்கிறது.
- ஆண்களின் சருமம் தடிமனாக இருந்தாலும், அது கதிர்வீச்சிலிருந்து தப்பிக்கும் வல்லமை கொண்டது அல்ல.
- பெரும்பாலான ஆண்கள் முறையாக முகத்தை கழுவுவதோ அல்லது ஈரப்பதமூட்டும் க்ரீம்களை பயன்படுத்துவதோ இல்லை. இந்த கவனக்குறைவு பாதிப்பை இரட்டிப்பாக்குகிறது.
சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்துவது எப்படி?
- பெரிய மெனக்கெடல் எதுவும் தேவையில்லை. காலையில் குளித்து முடித்ததும் அல்லது வெளியே கிளம்புவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பு, முகம், கழுத்து, காதுகள் மற்றும் கைகளில் தடவிக் கொள்ளுங்கள்.
- சன்ஸ்கிரீன் வாங்கும்போது அதில் SPF 50 இருக்கிறதா என்று பார்த்து வாங்குங்கள். இது 97% கதிர்வீச்சைத் தடுக்கும்.
- சன்ஸ்கிரீன் UVA மற்றும் UVB ஆகிய இரண்டு வகை கதிர்களிடமிருந்தும் உங்களை பாதுகாக்கும்.
- ஜன்னல் வழியாக வரும் கதிர்கள் மற்றும் மேகமூட்டமான காலநிலையிலும் கதிர்வீச்சு இருக்கும் என்பதால், தினமும் பயன்படுத்துவதை ஒரு பழக்கமாக மாற்றிக் கொள்ளுங்கள்.
ஆய்வு:
