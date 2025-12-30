எப்போதும் சாப்பாடு பற்றிய யோசனையா? உங்களுக்கு 'Food Noise'ன்னா என்னனு தெரியுமா?
உணவின் சுவையை ரசித்து, மெதுவாக உண்ணும்போது மூளை திருப்தி அடையும். இது தேவையற்ற உணவு தேடலை குறைக்கும்.
Published : December 30, 2025 at 1:36 PM IST
நமது அன்றாட வாழ்வில் வேலைப்பளுவுக்கு நடுவே, திடீரென்று பிரியாணி அல்லது இனிப்பு வகைகளை பற்றிய எண்ணம் உங்கள் கவனத்தை திசைதிருப்பியதுண்டா? வயிறு நிறைந்திருந்தாலும், மூளை மட்டும் ஏதோ ஒரு உணவை தேடிக்கொண்டே இருக்கும் இந்த நிலையைத்தான் நிபுணர்கள் 'ஃபுட் நாய்ஸ்' (Food Noise) என்கிறார்கள்.
இது சாதாரண பசி அல்ல. மாறாக, உணவை பற்றிய தேவையற்ற மற்றும் ஊடுருவக்கூடிய எண்ணங்களின் தொடர் ஓட்டமாகும். 'நேச்சர் நியூட்ரிஷன்' (Nature Nutrition) ஆய்வுத்தளத்தின் படி, இது ஒருவரின் கவனத்தை வேலையிலிருந்தோ அல்லது ஓய்விலிருந்தோ முழுமையாக திசைதிருப்பும் வல்லமை கொண்டது.
மன அழுத்தம், தூக்கமின்மை மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் நாம் பார்க்கும் உணவு சார்ந்த காணொளிகள் இந்த சத்தத்தை நம் மூளையில் அதிகப்படுத்துகின்றன. இதை சரியான புரிதலோடும், எளிய வாழ்வியல் மாற்றங்களோடும் எப்படி கையாளலாம் என்பதை இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ஃபுட் நாய்ஸ் என்றால் என்ன? ஃபுட் நாய்ஸ் என்பது பசி எடுக்காத நிலையிலும், உணவை பற்றிய எண்ணங்கள் மூளையில் ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போல ஓடிக்கொண்டே இருப்பதாகும். ஒரு முக்கியமான மீட்டிங்கில் இருக்கும்போதோ அல்லது மின்னஞ்சல் அனுப்பும்போதோ, அடுத்த வேளை என்ன சாப்பிடலாம் அல்லது நேற்றைய மீதமுள்ள கேக் துண்டு எங்கே இருக்கிறது என்பது போன்ற எண்ணங்கள் உங்கள் மனதைக் கிளறும் என்கிறது NIH ஆய்வு.
இது ஏன் ஏற்படுகிறது? ஃபுட் நாய்ஸ் ஏற்படுவதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றின் விவரம் பின்வருமாறு.
சீரற்ற உணவு பழக்கம்: உணவை தவிர்ப்பது அல்லது மிக குறைவாக உண்பது மூளையை அதிக விழிப்புடன் இருக்க செய்யும். இதனால் உடல் ஆற்றல் தேவை என்று நினைத்து, உணவு எண்ணங்களை மீண்டும் மீண்டும் உருவாக்கும்.
மன அழுத்தம் மற்றும் சோர்வு: போதிய தூக்கம் இல்லாதபோது, மூளை உடனடி ஆற்றலுக்காகவும் ஆறுதலுக்காகவும் இனிப்பு அல்லது உப்பு நிறைந்த உணவுகளை தேடும்.
டிஜிட்டல் தாக்கம்: இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் அல்லது யூடியூப் விளம்பரங்களில் பார்க்கப்படும் சுவையான உணவு வீடியோக்கள், பசியே இல்லாத நேரத்திலும் உங்கள் நாவிற்கு சுவையை நினைவுபடுத்தி ஃபுட் நாய்ஸை அதிகப்படுத்தும்.
தடுப்பது எப்படி? கடுமையான டயட் முறைகளைப் பின்பற்றுவதை விட, சிறிய பழக்கவழக்க மாற்றங்களே இதற்கு சிறந்த தீர்வாகும்.
சத்தான உணவுகள்: பருப்பு வகைகள், முழு தானியங்கள், முட்டை, காய்கறிகள் மற்றும் நட்ஸ் போன்ற நார்ச்சத்து மற்றும் புரதம் மிகுந்த உணவுகளை சேர்த்துக்கொள்வது வயிறு மற்றும் மூளையை நீண்ட நேரம் நிறைவாக வைத்திருக்கும்.
விழிப்புணர்வுடன் உண்ணுதல் : உணவின் சுவையை ரசித்து, மெதுவாக உண்ணும்போது மூளை திருப்தி அடையும். இது தேவையற்ற உணவு தேடலை குறைக்கும்.
தண்ணீர் பருகுதல்: தாகத்தை உடல் சில நேரங்களில் பசியாக தவறாக புரிந்துகொள்ளும். எனவே, நாள் முழுவதும் போதிய அளவு தண்ணீர் குடிப்பது அவசியம்.
கவனத்தை திசைதிருப்புதல்: போரடிக்கும் நேரத்திலோ அல்லது தனிமையில் இருக்கும்போதோ உணவு எண்ணங்கள் வந்தால், ஒரு சிறிய நடைப்பயிற்சி, புத்தகம் வாசித்தல் அல்லது நண்பரிடம் பேசுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடலாம்.
ஃபுட் நாய்ஸ் என்பது ஒரு நிரந்தரப் பிரச்சனை அல்ல. உங்கள் தூண்டுவது எது என்பதை கண்டறிந்து, அவற்றுக்கு ஏற்ப உங்கள் அன்றாடச் செயல்பாடுகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் இதைக் கட்டுப்படுத்தலாம். இந்த நிலை மோசமானால், ஒரு ஊட்டச்சத்து நிபுணர் அல்லது மனநல ஆலோசகரின் உதவியைப் பெறுவது நல்லது. உணவு என்பது உடலுக்கான எரிபொருள் மட்டுமே என்பதை உணர்ந்து, அதை உங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வருவதே ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு வழிவகுக்கும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்