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உடல் எடை குறையும் போது கொழுப்பு காற்றில் கலக்கிறதா? உண்மையில் எங்கே போகிறது?

நீங்கள் 10 கிலோ உடலை குறைக்கிறீர்கள் என்றால், அதில் 8.4 கிலோ கொழுப்பு நீங்கள் சுவாசித்து வெளிவிடும் காற்றின் வழியாகவே உடலை விட்டு வெளியேறுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 25, 2026 at 10:44 AM IST

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உடல் பருமனாக இருக்கும் ஒருவர், சில மாதங்கள் கழித்து நன்றாக மெலிந்து ஒல்லியாகி வந்திருப்பதை பார்க்கும் போது நம் மனதில் ஒரு கேள்வி வருவது இயல்பு. "அட, இவ்வளவு எடையை குறைத்து விட்டாரே, உடலில் இருந்த அவ்வளவு கொழுப்பும் எங்கேதான் போயிருக்கும்?" என்று வியந்து யோசித்திருப்போம்.

பெரும்பாலோர் அது வேர்வையாகவோ அல்லது கழிவாகவோ வெளியேயிருக்கும் என்று தவறாக நினைக்கிறார்கள். ஆனால், நாம் குறைக்கும் கொழுப்பில் பெரும் பகுதி நாம் சுவாசித்து வெளிவிடும் காற்றில் தான் கரைந்து போகிறது என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? ஆம், நாம் மூச்சுவிடும் போது வெளியேறும் கரியமில வாயுவே (Carbon Dioxide) நாம் குறைத்த கொழுப்பின் முக்கிய பகுதியாகும். இந்த சுவாரஸ்யமான விஷயத்தை விரிவாக பார்க்கலாம் வாங்க.

உணவிலிருந்து உடலுக்குள் கொழுப்பு எப்படி சேர்கிறது?

நாம் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்றால், நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் கலோரிகளின் அளவை குறைத்து, உடற்பயிற்சி மூலம் அதிக கலோரிகளை எரிக்க வேண்டும் என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்றுதான். ஆனால், உடலுக்குள் இந்த கொழுப்பு எவ்வாறு சேமிக்கப்படுகிறது என்பதை முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

நாம் சாப்பிடும் உணவில் இருக்கும் கொழுப்பை நமது செரிமான மண்டலம் சிறிய கூறுகளாக, அதாவது கொழுப்பு அமிலங்களாக உடைக்கிறது. இந்த கொழுப்பு அமிலங்கள் ரத்தம் மூலமாக உடல் முழுவதும் எடுத்து செல்லப்பட்டு, செல்களின் கட்டமைப்பு, ஹார்மோன் சீரமைப்பு மற்றும் உறுப்புகளை பாதுகாத்தல் போன்ற முக்கிய வேலைகளுக்கு பயன்படுகின்றன.

இப்படி பயன்பட்டது போக மீதமுள்ள கொழுப்பு அமிலங்களை, உடல் 'ட்ரை கிளிசரைடுகள்' (Triglycerides) என்னும் வடிவத்தில் மாற்றி நமது கொழுப்பு செல்களில் (Adipocytes) சேமித்து வைக்கிறது. பின்னாளில், உடலுக்கு ஆற்றல் தேவைப்படும் போதோ அல்லது உணவு கிடைக்காத சூழலிலோ பயன்படுத்தி கொள்ளவே இந்த சேமிப்பு நடக்கிறது.

உடலில் கொழுப்பு எங்கு அதிகமாக இருக்கும்?

நமது உடலில் இரண்டு முக்கிய இடங்களில் கொழுப்பு சேமிக்கப்படுகிறது.

  • தோலுக்கு அடியில் உள்ள கொழுப்பு (Subcutaneous Fat): நமது வயிறு, தொடைகள் மற்றும் கைகளின் தோலுக்கு அடியில் சேரும் கொழுப்பு இதுவாகும். நாம் எடையை குறைக்கும் போது பெரும்பாலும் இந்த கொழுப்புதான் கரைகிறது.
  • உள் உறுப்புகளின் கொழுப்பு (Visceral Fat): இது நமது வயிற்று பகுதியில் உள்ள கல்லீரல், குடல் போன்ற முக்கிய உறுப்புகளை சுற்றி ஆழமாக இருக்கும் கொழுப்பு.

எடையை குறைக்கும் போது உண்மையில் என்ன நடக்கிறது?

நாம் உண்ணும் உணவின் அளவை குறைத்து, உடற்பயிற்சிகளை அதிகமாக்கும் போது உடலுக்கு தேவையான ஆற்றல் உடனடியாக கிடைப்பதில்லை. இதனால் உடலுக்கு ஒருவிதமான 'ஆற்றல் தட்டுப்பாடு' ஏற்படுகிறது. இந்த சமயத்தில், சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் கொழுப்பை பயன்படுத்துமாறு மூளையிலிருந்தும் ஹார்மோன்களிலிருந்தும் கொழுப்பு செல்களுக்கு தகவல்கள் அனுப்பப்படுகின்றன.

இந்த தகவலை பெற்றவுடன், கொழுப்பு செல்களில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள ட்ரை கிளிசரைடுகள் மீண்டும் கொழுப்பு அமிலங்களாக உடைக்கப்படுகின்றன. இந்த நிகழ்விற்கு 'லைபோலிசிஸ்' என்று பெயர். இவ்வாறு பிரிக்கப்பட்ட கொழுப்பு அமிலங்கள் செல்களின் ஆற்றல் மையமான 'மைட்டோகாண்ட்ரியா' பகுதிக்கு எடுத்து செல்லப்படுகின்றன.

அங்கே 'பீட்டா ஆக்சிடேஷன்' என்ற வேதியியல் மாற்றம் நடக்கிறது. இதில் கொழுப்பு அமிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டு, உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை தரும் ATP (Adenosine Triphosphate) மூலக்கூறுகளாக மாற்றப்படுகின்றன. இந்த நிகழ்வின் போது தான் கொழுப்பு முற்றிலும் உடைக்கப்பட்டு, கரியமில வாயுவாகவும் (Carbon Dioxide) நீராகவும் மாறுகிறது.

எரிக்கப்படும் கொழுப்பு எங்கே போகிறது?

ஆராய்ச்சியாளர்களின் கூற்றுப்படி, நாம் கரைக்கும் கொழுப்பின் அளவை கணக்கிட்டு பார்த்தால்,

  • 84% கொழுப்பு: நாம் சுவாசித்து வெளிவிடும் மூச்சுக்காற்று வழியாக (கரியமில வாயு - CO2) உடலை விட்டு வெளியேறுகிறது.
  • 16% கொழுப்பு: நீர் வடிவில் வேர்வை, சிறுநீர் மற்றும் பிற திரவங்கள் வழியாக வெளியேறுகிறது.

உதாரணமாக, நீங்கள் 10 கிலோ உடலைக் குறைக்கிறீர்கள் என்றால், அதில் 8.4 கிலோ கொழுப்பு நீங்கள் சுவாசித்து வெளிவிடும் காற்றின் வழியாகவே உடலை விட்டு வெளியேறுகிறது. மீதமுள்ள 1.6 கிலோ கொழுப்பு மட்டுமே நீர் வடிவில் வேர்வையாகவோ அல்லது சிறுநீராகவோ வெளியேறுகிறது.

கொழுப்பை குறைக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

காற்றின் வழியாகவே கொழுப்பு வெளியேறுகிறது என்பதற்காக, ஒரே இடத்தில் அமர்ந்துகொண்டு வேகமாக மூச்சுப் பயிற்சி செய்தால் மட்டும் கொழுப்பு குறைந்துவிடாது. ஏனெனில், உடலுக்கு ஆற்றல் தேவைப்பட்டால் மட்டுமே கொழுப்பு செல்கள் உடைக்கப்பட்டு இந்த வேதிவினை நடக்கும்.

எனவே, எடையைக் குறைப்பதற்கான எளிய வழிகள் இவைதான்:

மிதமான உணவு: தினமும் உடலுக்கு தேவையான கலோரிகளை விட சற்று குறைவாகவும், ஆரோக்கியமான உணவுகளையும் உட்கொள்ள வேண்டும்.

உடற்பயிற்சி: நடைபயிற்சி, ஓட்டம் அல்லது வலிமைப் பயிற்சிகள் செய்யும்போது உடலின் ஆற்றல் தேவை அதிகரித்து, கொழுப்பு வேகமாக எரிக்கப்படுகிறது.

தசைகளை வலுப்படுத்துதல்: உடற்பயிற்சி செய்வதன் மூலம் கொழுப்பு குறைவதோடு, தசை நார்கள் வலுப்பெற்று உடல் கட்டுக்கோப்பாக மாறும்.

ஆய்வு:

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMra2032804

https://www.bmj.com/content/349/bmj.g7257

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TAGGED:

WEIGHT LOSS TRANSFORMATION
உடல் எடை குறைப்பு
VISCERAL FAT
WHERE DOES THE FAT GO

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