ஐபிஎல் போட்டியில் அனுஷ்கா சர்மா அணிந்த அந்த மோதிரம்: ஆன்மிகமும் தொழில்நுட்பமும் கலந்த புதிய டிரெண்ட்!

கடந்த வாரம் நடைபெற்ற ஆர்சிபி மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் போட்டியின் போது, நடிகை அனுஷ்கா சர்மா தனது விரலில் அணிந்திருந்த மேதிரம் என்ன?

விரலில் டிஜிட்டல் ஜப மாலை கவுண்டரை அணிந்திருக்கும் நடிகை அனுஷ்கா சர்மா (Eenadu)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 1, 2026 at 4:12 PM IST

ஒரு கிரிக்கெட் போட்டியின் போது கேமராக்கள் பிரபலங்களை நோக்கி திரும்புவது வழக்கம் தான். ஆனால், கடந்த வாரம் நடைபெற்ற ஆர்சிபி மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் 2026 போட்டியின் போது, நடிகை அனுஷ்கா சர்மா அணிந்திருந்த ஒரு சிறிய டர்க்கைஸ் நிற மோதிரம் ஒட்டுமொத்த இணையதளங்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

அது வெறும் சாதாரண மோதிரம் அல்ல, மாறாக மந்திரங்களை உச்சரிப்பதைக் கணக்கிடும் ‘டிஜிட்டல் ஜப மாலை கவுண்டர்’ (Japa Counter) என்று தெரிந்த சில மணி நேரங்களிலேயே, கூகுள் தேடல்களில் அது புதிய சாதனையை படைத்தது என்றே சொல்லலாம். இது தற்செயலாக நடந்த ஒரு வைரல் நிகழ்வு மட்டுமல்ல, இன்றைய நவீன சமூகம் மன அமைதியை நோக்கியும், ஆன்மிகப் பயிற்சிகளை நோக்கியும் எவ்வளவு வேகமாகத் திரும்பி வருகிறது என்பதை காட்டும் ஒரு முக்கிய விஷயமாக பார்க்க வேண்டியுள்ளது.

வெறும் 25 ரூபாய் முதல் 399 ரூபாய்க்குள் கிடைக்கும் இந்த எளிய சாதனம், எப்படி திடீரென ஒரு பெரும் வாழ்வியல் தேவையாக மாறியது என்பது குறித்து விரிவாகப் பார்ப்போம்.

சமூக வலைத்தளங்களை அதிரவைத்த தேடல்

அனுஷ்கா சர்மா மைதானத்தில் அமர்ந்திருந்த போது அவரது விரலில் இருந்த அந்த விசித்திரமான மோதிரத்தை சமூக தலைவாசிகள் கண்டறிந்தனர். அதுவரை ஆன்மிக ஈடுபாடு கொண்ட ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே தெரிந்திருந்த இந்த டிஜிட்டல் ஜப மாலை, ஒரே நாளில் மில்லியன் கணக்கான இளைஞர்களின் கவனத்தைப் பெற்றது.

சிலர் அதன் ஆன்மிகப் பின்னணியைப் பார்த்து வியந்தனர், வேறு சிலரோ அது பார்க்க மிகவும் ஸ்டைலாக இருப்பதாகக் கருதினர். காரணம் எதுவாக இருந்தாலும், பாரம்பரியமான ஒரு விஷயம் நவீன வடிவத்தில் வரும் போது, அது எந்தவொரு விளம்பரமும் இல்லாமல் மக்களின் அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்குள் எவ்வளவு எளிதாக நுழைந்துவிடுகிறது என்பதற்கு இந்த நிகழ்வே ஒரு சான்று.

டிஜிட்டல் ஜப கவுண்டர் என்பது என்ன?

நம் வீடுகளில் பெரியவர்கள் தியானம் செய்யும் போதோ அல்லது கடவுள் பெயரை உச்சரிக்கும் போதோ, எண்ணிக்கையை தவறவிடாமல் இருக்க 108 மணிகள் கொண்ட ஜப மாலைகளைப் பயன்படுத்துவதை நாம் பார்த்திருப்போம். அந்த பாரம்பரிய முறையை அப்படியே டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்திற்கு மாற்றியதுதான் இந்த மோதிரம்.

இது நம் விரலில் கச்சிதமாக பொருத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு சிறிய பட்டையுடனும், எண்களை காட்டும் சிறிய திரையுடனும் வருகிறது. நாம் ஒவ்வொரு முறை மந்திரத்தை சொல்லும் போதும், அதில் உள்ள பொத்தானை அழுத்தினால் போதும். அது துல்லியமாகக் கணக்கிட்டுக் கொள்ளும்.

இதனால், நாம் எத்தனையாவது முறை உச்சரிக்கிறோம் என்ற குழப்பமோ அல்லது கவனச்சிதறலோ ஏற்படுவதில்லை. மாடல்களைப் பொறுத்து, இவற்றால் 99,999 எண்ணிக்கைகள் வரை கணக்கிட முடியும். மீண்டும் முதலிலிருந்து தொடங்க ரீசெட் (Reset) பொத்தானும் இதில் உள்ளது.

இளைஞர்களை கவரும் ஆன்மிக தொழில்நுட்பம்

அனுஷ்கா சர்மாவின் இந்த வைரல் உடைக்கு பின்னால் இருக்கும் மக்களின் ஆர்வம், ஒரு முக்கியமான சமூக மாற்றத்தை காட்டுகிறது. இன்றைய தலைமுறையினர் மன அழுத்தம் நிறைந்த தங்களின் ஓட்டப்பந்தய வாழ்க்கையில், மன அமைதிக்காக தியானம், யோகா மற்றும் மந்திர உச்சரிப்புகளை நாட தொடங்கியுள்ளனர்.

அதே நேரத்தில், அவர்கள் ஸ்மார்ட் போன்களையும், தொழில்நுட்பத்தையும் பிரிக்க முடியாதபடி பயன்படுத்துபவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். தங்களின் இந்த இரண்டு தேவைகளையும் இணைக்கும் ஒரு பாலமாக இந்த டிஜிட்டல் மோதிரத்தைக் கருதுகிறார்கள். இதனை "ஆன்மிகத் தொழில்நுட்பம்" (Spiritual Tech) என்று அழைக்கலாம்.

அன்றாட வாழ்க்கையில் இது எப்படி உதவுகிறது?

தியானம் செய்ய நினைப்பவர்கள் எதிர்கொள்ளும் மிகப்பெரிய சவால் கவனம் சிதறுவதுதான். வேலைகளுக்கு நடுவிலும், பயணங்களின் போதும் பாரம்பரிய ஜப மாலைகளை கையில் வைத்திருப்பது பலருக்கும் நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லாமல் போகலாம். ஆனால், இந்த மோதிரம் அந்த பிரச்சனையை எளிதாகத் தீர்க்கிறது.

நாம் பேருந்திலோ அல்லது ரயிலிலோ பயணிக்கும் போது, அலுவலக இடைவேளையின் போது அல்லது மாலை நேரத்தில் பூங்காவில் நடக்கும் போது என எந்த இடத்திலும் இதனை விரலில் அணிந்து கொண்டு அமைதியாக நமது ஆன்மிகப் பயிற்சியை மேற்கொள்ளலாம். இது நம் கைகளோடு கையாக இருப்பதோடு, பிறரின் கவனத்தையும் ஈர்க்காமல் தனித்துவமாக இருக்கிறது.

மிகப் பழமையான ஒரு ஆன்மிகப் பழக்கத்தை, நவீன காலத்திற்கு ஏற்ப மாற்றி, அதனை நம் வாழ்வோடு இணைத்துக் கொள்ள இந்த எளிய மோதிரம் உதவுகிறது. அனுஷ்கா சர்மா அணிந்திருந்த அந்த சிறிய டர்க்கைஸ் மோதிரம் மக்களிடம் இவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதற்கு காரணமும் இதுதான்.

