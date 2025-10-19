நாளை தீபாவளி! எண்ணெய் வைத்து குளிக்க உகந்த நேரம் எது?
Published : October 19, 2025 at 10:55 AM IST
நாம் கொண்டாடும் ஒவ்வொரு பண்டிகைக்கு பின்னால் நம்முடைய முன்னோர்கள் வகுத்து வைத்த ஆழமான சம்பிரதாயங்களும் வழிமுறைகளும் உள்ளன. அப்படி தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்கு என சில முறைகள் உள்ளது. மற்ற பண்டிகை நாட்கள் போல் இல்லாமல், தீபாவளி நாளில் மட்டும் தலைக்கு எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கும் பழக்கத்தை வழக்கமாக வைத்துள்ளோம். அது ஏன் அப்படி என்று நீங்கள் யோசித்தது உண்டா?
தீபாவளி நாளில் எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பது கங்கா ஸ்நானம் என்றழைக்கப்படுகிறது. சிலர் காய்ச்சாத நல்லெண்ணெயை உடல் முழுவதும் தேய்த்துக் குளிப்பதும், சிலர் காய்ச்சிய எண்ணெயைத் தலைக்கு மட்டும் வைத்துக் குளிப்பதும் வழக்கம்.
இதில் எந்த முறை பின்பற்றப்பட்டாலும், தீபாவளி அன்று எண்ணெய் குளியலை ஒரு முக்கிய சடங்காகக் கடைப்பிடிப்பதற்கு ஆன்மீக மற்றும் அறிவியல் ரீதியான பல காரணங்கள் உள்ளன. இந்தாண்டு தீபாவளி திங்கட்கிழமை (அக்.20) கொண்டாடப்படும் நிலையில், தீபாவளி அன்று ஏன் எண்ணெய் தேய்த்துக் குளிக்க வேண்டும்? கங்கா ஸ்நானம் செய்ய உகந்த நேரம் எது என்பதையும் விரிவாக பார்க்கலாம்.
தீபாவளிக்கு எண்ணெய் தேய்த்துக் குளிப்பது ஒரு பாரம்பரியமான சடங்காக பார்க்கப்படுகிறது. இதற்குப் பல காரணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. அவற்றின் முழு விவரம் பின்வருமாறு.
ஆன்மீக மற்றும் புராணக் காரணங்கள்:
புதிய ஆரம்பத்தின் அடையாளம்: தீபாவளி அன்று அதிகாலையில், நல்லெண்ணெயில் மகாலட்சுமியும், வெந்நீரில் கங்கா தேவியும் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. அதனால், இந்த எண்ணெய் தேய்த்துக் குளியலை "கங்கா ஸ்நானம்" (கங்கையில் நீராடுவதற்கு சமமானது) என்று அழைக்கின்றனர். இது உடலில் உள்ள அசுத்தங்களையும், மனதில் உள்ள தீய அல்லது எதிர்மறை எண்ணங்களை நீக்கி ஒரு புதிய, மங்களகரமான தொடக்கத்தை அளிப்பதாக நம்பப்படுகிறது.
நரகாசுரனை வதம் செய்ததன் நினைவாக: நரகாசுரனைக் கொன்ற பிறகு, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உடலில் படிந்திருந்த ரத்தக் கறைகளை நீக்க எண்ணெய் தேய்த்துக் குளித்ததாக ஒரு கதை உள்ளது. இது தீமையின் மீது நன்மை பெற்ற வெற்றியைக் குறிக்கிறது.
தெய்வங்களின் அருள்: நல்லெண்ணெய், சீயக்காய், வெந்நீர் ஆகியவற்றில் முறையே மகாலட்சுமி, சரஸ்வதி, கங்கா தேவி போன்ற தெய்வங்கள் வாசம் செய்வதாக நம்பப்படுவதால், இந்த குளியல் மூலம் அவர்களின் அருளைப் பெறலாம் எனவும் கூறப்படுகிறது.
ஆரோக்கிய நன்மைகள்:
உடல் உஷ்ணம் குறைதல்: பாரம்பரியமாக, இந்த எண்ணெய் குளியலுக்கு நல்லெண்ணெய் (எள் எண்ணெய்) பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது உடலின் உஷ்ணத்தைக் குறைத்து, உடலை குளிர்ச்சியாகவும், பாதுகாப்பாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது.
சரும ஆரோக்கியம்: எண்ணெய் தேய்த்துக் குளிப்பது சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது, வறட்சியை நீக்குகிறது, அழுக்குகளை அகற்றுகிறது மற்றும் ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குகிறது என 2017ம் ஆண்டு NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மன அழுத்தம் குறைதல்: தலைக்கு எண்ணெய் தேய்த்து மசாஜ் செய்வது மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து, மனதை அமைதிப்படுத்துகிறது. மொத்தத்தில், தீபாவளியன்று எண்ணெய் தேய்த்துக் குளிப்பது என்பது உடல், மனம் மற்றும் ஆன்மாவை தூய்மைப்படுத்தி, புதிய நம்பிக்கையுடனும், மகிழ்ச்சியுடனும் பண்டிகையை வரவேற்கும் ஒரு முக்கியமான சடங்காகும்.
எண்ணெய் குளியலுக்கு உகந்த நேரம்?
தீபாவளி அன்று எண்ணெய் குளியல் செய்வதற்கு மிக உகந்த நேரம் அதிகாலையில் வரும் பிரம்ம முகூர்த்தம் ஆகும். சூரிய உதயத்திற்கு முன் குளிப்பது சிறப்பு.
உகந்த நேரம்:
நாளை (அக். 20) அதிகாலை 3:30 மணி முதல் காலை 6:00 மணி வரை இந்த எண்ணெய் குளியலை முடிப்பது மிகவும் சிறந்தது என ஜோதிடர்கள் மற்றும் பஞ்சாங்கங்கள் கூறுகின்றன. பெரும்பாலானவர்கள் காலை 4:00 மணி முதல் 5:30 மணிக்குள் குளிப்பதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். இந்த நேரத்திற்குள் நல்லெண்ணெயைத் தேய்த்து, வெந்நீரில் குளித்து, புத்தாடை அணிந்து, வழிபாடுகளைத் தொடங்குவது சிறந்தது.