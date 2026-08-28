வாழ்வின் ஒவ்வொரு நொடியையும் 'அப்கிரேட்' செய்ய துடிக்கும் நவீன மோகம்: ஆரோக்கியமா? மன அழுத்தமா?
மற்றவர்களுக்காகவோ அல்லது சமூக வலைத்தளங்களில் காட்டுவதற்காகவோ நம் உடலையோ வாழ்க்கையையோ மாற்ற நினைப்பது சரியான வழியல்ல.
Published : August 28, 2026 at 11:11 AM IST
நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் எத்தனையோ விஷயங்களை மிகவும் இயல்பாக கடந்து போகிறோம். ஆனால், நவீன உலகில் நாம் வாழும் முறையில் எவ்வளவோ மாற்றங்கள் வந்துவிட்டன. குறிப்பாக, இணையமும் சமூக வலைத்தளங்களும் நம் வாழ்க்கையை இயக்கும் ஒரு சக்தியாகவே மாறிவிட்டன.
இன்றைக்கு எதை செய்தாலும் அதில் உச்சத்தை தொட்டே தீர வேண்டும் என்ற எண்ணம் எல்லோர் மனதிலும் பரவி வருகிறது. அழகு, உடல்நலம், மனநலம், மனித உறவுகள் என அனைத்திலுமே எல்லைகளை தொட்டு சாதனைகளை படைக்க வேண்டும் என்ற இந்த மனநிலையை இணையத்தில் 'Maxxing' (மேக்சிங்) என்றழைக்கிறார்கள்.
முன்பெல்லாம் கணினி மற்றும் வீடியோ கேம்களில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்ட இந்த வார்த்தை, இன்றைக்கு மனித வாழ்க்கைக்குள்ளும் நுழைந்துவிட்டது. ஆனால், எல்லாவற்றிலும் எல்லைகளை தொடத் துடிக்கும் இந்த 'மேக்சிங்' மனநிலை உண்மையிலேயே நமக்கு நன்மையை தருகிறதா அல்லது நமக்கே தெரியாமல் நமக்குள்ளேயே மிகப்பெரிய மன அழுத்தத்தை உருவாக்குகிறதா என்ற கேள்வியை உளவியல் வல்லுநர்கள் எழுப்புகிறார்கள்.
எல்லாவற்றிலும் உச்சம் தொடும் மோகம்
முன்பெல்லாம் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்வது என்றால், சத்தான உணவை உண்பதும், போதுமான அளவு உடற்பயிற்சி செய்வதும் மட்டுமே போதுமானதாக இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வரும் ஒரு புதிய கலாச்சாரம், நம்மை மாடல் போல் இருக்க வேண்டும் என்கிற எல்லை வரை செல்ல தூண்டுகிறது.
உதாரணத்திற்கு, உங்கள் தோற்றத்தை அழகுபடுத்த விரும்பினால், அதில் எந்த குறையும் இல்லாத அளவுக்கு உச்சகட்ட அழகை பெற உழைக்க வேண்டும் என்கிறார்கள். உங்கள் உணவு பழக்கத்தை மாற்ற நினைத்தால், குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு தேவையான நார்ச்சத்து உணவுகளை மட்டுமே மிக அதிக அளவில் உண்ண வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார்கள்.
மற்றவர்களிடம் பேசும் திறனை வளர்க்க வேண்டும் என்றால் கூட, எல்லாரையும் உடனடியாகக் கவரும் வகையில் உங்கள் ஆளுமையை உச்சக்கட்ட நிலைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார்கள்.
வாழ்க்கையின் எந்தவொரு பகுதியை மேம்படுத்த முடியுமென்றாலும், அதை ஒரு மிகப்பெரிய இலக்காக மாற்றி, அதற்கான விளம்பரப் பொருட்களையும் விற்பனை செய்யும் ஒரு வணிக சூழல் இன்று நம்மை சுற்றி உருவாகியுள்ளது.
உச்சத்தை துரத்துவதில் ஒளிந்திருக்கும் ஆபத்துக்கள்
இப்படி வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் துரத்தி துரத்தி மேம்படுத்த நினைப்பதில் ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கல் இருக்கிறது. அழகு, ஆரோக்கியம், மன அமைதி மற்றும் மனித உறவுகள் என்பவை ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் முடிந்துவிடும் ஓட்டப்பந்தயம் கிடையாது.
அவை நாள்தோறும் நாம் வாழும் வாழ்க்கையின் இயல்பான ஒரு பகுதி. அதில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருப்பது மிகவும் இயற்கை. ஆனால், 'எல்லாவற்றிலும் நான் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண் பெற வேண்டும்' என்று நினைக்கும் போது, அதுவே நமக்கு மிகப்பெரிய சுமையாக மாறுகிறது.
- சுய பரிசோதனையும் தேவையற்ற கவலையும்:
சமூக வலைத்தளங்களில் மற்றவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை மிகவும் சிறப்பாக காட்டுவதை பார்த்து, நாம் அவர்களுடன் நம்மை ஒப்பிட்டு பார்க்க தொடங்குகிறோம். இதனால், 'நம்மிடம் ஏதோ மிகப்பெரிய குறை இருக்கிறது' என்ற எண்ணம் நமக்குள்ளேயே ஆழமாக பதிந்துவிடுகிறது. இது நாளடைவில் கவலையையும் மன அழுத்தத்தையும் மட்டுமே அதிகரிக்கிறது.
- அளவுக்கு மீறிய தீவிரத்தன்மை:
உடலையும் தோற்றத்தையும் எப்போதும் கண்காணித்து கொண்டே இருப்பது, நாளடைவில் ஒருவிதமான பயமாகவே மாறிவிடும். தங்கள் உடலின் தசை அமைப்பை பற்றியே எப்போதும் சிந்தித்து கொண்டிருப்பது, மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவை மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும் என்ற தீவிரமான கட்டாயத்தில் தன்னைத்தானே வருத்தி கொள்வது போன்ற மனநலப் பாதிப்புகளுக்கு இது வழிவகுக்கிறது.
- போலி இலக்குகளும் ஏமாற்றமும்:
நாம் ஒரு இலக்கை அடைந்ததும் நிம்மதி அடைவோம் என்று நினைத்தால், அது நடப்பதில்லை. இணைய உலகம் அடுத்தடுத்து புதுப் புது இலக்குகளை நமக்கு காட்டி, நம்மை எப்போதும் ஒரு பதற்றத்திலேயே வைத்திருக்கிறது.
எதார்த்தமான வாழ்வியலே மெய்யான ஆரோக்கியம்
அப்படியென்றால் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை செலுத்த கூடாதா என்றால், நிச்சயமாக செலுத்த வேண்டும். ஆனால், எந்த மனநிலையோடு நாம் அதை அணுகுகிறோம் என்பது தான் மிகவும் முக்கியம்.
நாம் எதற்காக ஒரு விஷயத்தை செய்கிறோம் என்பதில் தெளிவு வேண்டும். மற்றவர்களுக்காகவோ அல்லது சமூக வலைத்தளங்களில் காட்டுவதற்காகவோ நம் உடலையோ வாழ்க்கையையோ மாற்ற நினைப்பது சரியான வழியல்ல.
மாறாக, நம்மை நாமே நேசிக்கும் மனப்பான்மையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். மனித வாழ்க்கை என்பது குறைகளும் மாறுதல்களும் நிறைந்தது என்பதை ஏற்றுக்கொள்வதே உண்மையான மன அமைதிக்கு வழிவகுக்கும். நிகழ்காலத்தில் வாழ பழக வேண்டும்.
வாழ்க்கை என்பது கேமில் அதிகப் புள்ளிகள் சேகரிக்கும் விளையாட்டு அல்ல. அந்த பயணத்தை நாம் எந்த அளவுக்கு மகிழ்ந்து, நிம்மதியாக அனுபவித்து வாழ்கிறோம் என்பதில்தான் அதன் அழகே இருக்கிறது. எனவே, தேவையற்ற ஒப்பீடுகளையும் அழுத்தங்களையும் தவிர்த்து, எதார்த்தமான முறையில் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதே நமக்கு என்றென்றும் நல்லது.
ஆய்வு:
https://www.psychologytoday.com/us/blog/am-i-dying/202603/wellnessmaxxing-when-self-care-leads-to-burnout?msockid=0a4b0a743da1615f22551d553caf60a0