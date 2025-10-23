மாதவிடாய் காலங்களில் ஏற்படும் மூட் ஸ்விங்ஸ் - சமாளிப்பது எப்படி?
பெண்கள் பூப்படையும் சமயம் தொடங்கி, மாதவிடாய் நிற்கும் சமயம் வரை என குறைந்தது 30 முதல் 40 வருடங்கள் உடல் ரீதியான மாற்றங்களை சந்திப்பது வழக்கம். ஆண்களை விட பெண்கள் ஹார்மோன் ரீதியாக பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கின்றனர்.
அதிலும், ஒவ்வொரு மாதமும் மாதவிடாய் நெருங்கும் போதோ அல்லது அந்தச் சமயத்திலோ திடீரெனக் கோபம் கொள்வது, காரணமின்றி அழுவது, சிறிய விஷயங்களுக்குக்கூட எரிச்சலடைவது போன்ற பல மனநிலை மாற்றங்களை பெண்கள் கடந்து வருகின்றனர். மாதவிடாய்க்கு முந்தைய நாட்களில் இருந்து, பீரியட்ஸ் ஆரம்பிக்கும்வரை சில பெண்களுக்கு ஏற்படும் இந்த தீவிரமான மனநிலை மாற்றங்களை, மருத்துவத்தில் "பிரீமென்ஸ்ட்ரூவல் சிண்ட்ரோம்" (Premenstrual Syndrome - PMS) என்று கூறுவார்கள்.
தோராயமாக 70 சதவீத பெண்கள் இந்த தீவிரமான மனநிலை மாற்றங்களை எதிர்கொள்வதாக ஆய்வு கூறுகிறது. ஒவ்வொரு பெண்ணும் இதனை பற்றி தங்களுக்கு நெருங்காமானவர்களுடன் பகிர்ந்திருந்தாலும், இதன் மனநிலை மாற்றத்தை (Mood Swings) எப்படி சமாளிப்பது என்பதை பேச தவறிவிடுகிறார்கள். அந்த வகையில், மாதவிடாயின் போது ஏற்படும் மூட் ஸ்விங்ஸை சமாளிப்பது எப்படி என்பதை இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ஹார்மோன் ஏற்ற இறக்கங்கள்: இதுதான் மூட் ஸ்விங்ஸ்க்கான மிக முக்கியமான காரணம். மாதவிடாய் சுழற்சியின் இரண்டாம் பகுதியில் அதாவது ஓவுலேஷனுக்குப் பிறகு, இரண்டு முக்கிய ஹார்மோன்களான ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்ட்டிரோன் அளவுகள் திடீரெனக் குறைகின்றன என்கிறது NIH ஆய்வு.
ஈஸ்ட்ரோஜன், மனநிலையைச் சீராக்க உதவும் செரடோனின் (Serotonin) என்ற வேதிப்பொருளை மூளையில் சமநிலையில் வைத்திருக்க உதவுகிறது. ஈஸ்ட்ரோஜன் குறையும்போது செரடோனின் அளவும் குறைகிறது. இதனால் கோபம், பதட்டம், திடீர் சோகம் ஆகியவை ஏற்படலாம். புரோஜெஸ்ட்டிரோன், பொதுவாக அமைதியையும் தூக்கத்தையும் கொடுக்கிற ஒரு ஹார்மோன். இதன் அளவு குறையும்போது, மன அமைதி குறைந்து எரிச்சல் அதிகரிக்கிறது.
ரத்த சர்க்கரை அளவு மாறுபாடு: மாதவிடாயிற்கு முன்னால் சில பெண்களுக்கு இனிப்பு சாப்பிட வேண்டும் என்ற ஆசை அதிகமாக இருக்கும். அதே போல, சாக்லேட் போன்ற இனிப்புகளை சாப்பிடுவது அந்த சமயத்தில் இதமாக இருப்பதாக பலரும் நினைக்கின்றனர். ஆனால், மாதவிடாய் நாட்களில் அதிகமாக இனிப்பு சாப்பிடும்போது, ரத்த சர்க்கரை அளவு வேகமாக ஏறி இறங்குகிறது. இந்த ஏற்ற இறக்கம் சோர்வு, படபடப்பு மற்றும் மனநிலை மாற்றங்களை அதிகப்படுத்தும்.
ஊட்டச்சத்து குறைபாடு: மெக்னீசியம், கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் பி6 போன்ற சில ஊட்டச்சத்துக்கள் குறைவாக இருக்கும்போதும் மனநிலை மாற்றங்கள் தீவிரமடையலாம்.
சமாளிப்பது எப்படி?
இந்த மனநிலை மாற்றங்கள் இயற்கையானவை என்றாலும், அவற்றைச் சமாளிப்பதற்கான வழிகள் இருக்கின்றன. மாதவிடாய் காரணமாக ஏற்படும் மூட் ஸ்விங்ஸை பற்றி பேசும் பலர் அதனை எப்படி சமாளிப்பது என்பதை பேசுவதில்லை. இருப்பினும், அன்றாட வாழ்க்கைமுறையில் சில மாற்றங்களைச் செய்வதன் மூலம் மூட் ஸ்விங்ஸை சமாளிக்கலாம்.
உணவுமுறையில் கவனம் செலுத்துவது: புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளைச் சாப்பிட வேண்டும். இது ரத்த சர்க்கரை அளவைச் சீராகப் பராமரிக்கும். அதே போல, அதிக சர்க்கரை, பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் துரித உணவுகளைக் குறைக்க வேண்டும். இது திடீர் சோர்வு மற்றும் மனநிலை மாற்றங்களைத் தவிர்க்க உதவும். மெக்னீசியம் (பூசணி விதைகள், வாழைப்பழம், டார்க் சாக்லேட்) மற்றும் கால்சியம் (தயிர், பால்) நிறைந்த உணவுகளைச் சேர்ப்பது மூட் ஸ்விங்ஸைக் கட்டுப்படுத்த உதவும்.
உடல் ஓய்வு: தினமும் 30 நிமிடம் நடைப்பயிற்சி அல்லது யோகா செய்வது மூளையில் எண்டார்ஃபின்களை (Endorphins) வெளியிட்டு, மனநிலையை மேம்படுத்தும். மாதவிடாயிற்கு முன்னால் 7 முதல் 8 மணி நேரம் கட்டாயம் தூங்குவது அவசியம். தூக்கமின்மை மனநிலை மாற்றங்களை மேலும் மோசமாக்கும்.
மனநலப் பழக்கங்கள்: தினமும் சில நிமிடங்கள் அமைதியான இடத்தில் உட்கார்ந்து, ஆழமாக சுவாசிப்பது அல்லது தியானம் செய்வது பதட்டத்தைக் குறைத்து, மனதை அமைதிப்படுத்தும். மிக முக்கியமாக, மனநிலை மாற்றங்கள் பற்றி உங்கள் துணை, நண்பர் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் வெளிப்படையாகப் பேசுங்கள். மற்றவர்களுக்கு உங்கள் நிலையைப் புரியவைப்பது மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும்.
உங்களுக்குப் பிடித்ததைச் செய்யுங்கள்: ஓவியம் வரைவது, பாட்டுக் கேட்பது, அல்லது பிடித்த வேலையைச் செய்வது போன்ற உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும் விஷயங்களைச் செய்ய நேரம் ஒதுக்குங்கள். (இந்த கட்டுரைக்கு ஏற்ற தலைப்பு வேண்டும்)
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.