உடல் வலிக்கு நிவாரணம் தரும் கப்பிங் தெரபி - யாரெல்லாம் பண்ணலாம்?

நீண்ட நேரம் கணினி முன் அமர்ந்து வேலை செய்பவர்களுக்கு ஏற்படும் கழுத்து வலி, முதுகு வலி மற்றும் தோள்பட்டை இறுக்கத்தை கப்பிங் தெரபி எளிதில் தளர்த்த உதவுகிறது

ETV Bharat Lifestyle Team

February 18, 2026

உடல் வலி மற்றும் தசைப்பிடிப்பு என்று வரும்போது, பலரும் இப்போது மாற்று மருத்துவ முறைகளை நோக்கி திரும்புகிறார்கள். அதில் ஒன்று தான் 'கப்பிங் தெரபி'. இது ஏதோ நேற்று உருவான நவீன சிகிச்சை முறை அல்ல, பண்டைய எகிப்து மற்றும் சீனாவில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக புழக்கத்தில் இருந்த ஒரு பாரம்பரிய முறையாகும்.

பொதுவாக, கடுமையான வேலைப்பளு அல்லது நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்வதால் ஏற்படும் முதுகு வலி, கழுத்து வலி போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு இது ஒரு தீர்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது. சருமத்தின் மீது பிரத்யேகமான கிண்ணங்களை வைத்து, ஒருவித அழுத்தத்தை (Suction) உருவாக்குவதே இந்த சிகிச்சையின் அடிப்படை.

இது தசை நார்களில் உள்ள இறுக்கத்தை தளர்த்தி, ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்க உதவுகிறது. பல விளையாட்டு வீரர்கள் தங்கள் உடலில் ஏற்படும் சோர்வை நீக்க இந்த முறையைப் பயன்படுத்துவதை நாம் பார்த்திருப்போம். இருப்பினும், இது யாருக்கெல்லாம் செட் ஆகும், இதில் இருக்கும் பிளஸ் மற்றும் மைனஸ் என்ன என்பதைத் தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.

கப்பிங் தெரபி என்றால் என்ன? இது ஒரு மாற்று சிகிச்சை முறையாகும். இதில் கண்ணாடி, மூங்கில் அல்லது சிலிக்கான் கிண்ணங்களைச் சருமத்தின் மீது வைத்து, உள்ளிருக்கும் காற்றை நீக்கி ஒரு வெற்றிடத்தை உருவாக்குவார்கள். இந்த அழுத்தம் சருமத்தைச் சற்று மேல்நோக்கி இழுக்கும். இப்படி செய்வதால் தசைகளுக்குள் இருக்கும் ரத்த ஓட்டம் தூண்டப்பட்டு, உடல் வலிகள் குறைய ஆரம்பிக்கின்றன. இதில் முக்கியமாக இரண்டு வகைகள் உள்ளன.

முதலாவது, 'ட்ரை கப்ளிங்' (Dry Cupping). இதில் வெப்பம் அல்லது ஒரு சிறிய பம்ப் மூலம் கிண்ணங்களுக்குள் அழுத்தம் உருவாக்கப்படும். இரண்டாவது, 'வெட் கப்ளிங்' (Wet Cupping). இதில் கிண்ணங்களை வைப்பதற்கு முன் சருமத்தில் மிகச் சிறிய கீறல்கள் இடப்படும். அழுத்தம் கொடுக்கும்போது அந்த இடத்திலிருந்து சிறிதளவு ரத்தம் வெளியேறும். நச்சுத்தன்மை கொண்ட ரத்தத்தை வெளியேற்ற இது உதவுவதாக நம்பப்படுகிறது. தற்போது பெரும்பாலான கிளினிக்குகளில் 'ட்ரை கப்ளிங்' முறையே அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கப்பிங் தெரபி எடுப்பதால் உடலுக்குப் பல நன்மைகள் கிடைப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. குறிப்பாக 2018ம் வெளியான ஆய்வின்படி, உடலின் குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஏற்படும் வலிகள் மற்றும் உடல் முழுவதும் பரவியிருக்கும் வலிகளைக் குறைக்க இது உதவுகிறது.

  • நீண்ட நேரம் கணினி முன் அமர்ந்து வேலை செய்பவர்களுக்கு ஏற்படும் கழுத்து வலி, முதுகு வலி மற்றும் தோள்பட்டை இறுக்கத்தை இது எளிதில் தளர்த்துகிறது.
  • கிண்ணங்கள் வைக்கப்பட்ட பகுதியில் ரத்த ஓட்டம் அதிகரிப்பதால், அந்தத் திசுக்கள் சீக்கிரம் குணமாகின்றன. இது வீக்கத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது என்கிறது NIH ஆய்வு.
  • அடிக்கடி தலைவலியால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு, குறிப்பாக ஒற்றைத் தலைவலி (Migraine) உள்ளவர்களுக்கு இந்தச் சிகிச்சை ஒரு நல்ல மாற்றாக அமைகிறது.
  • கடுமையான பயிற்சிக்குப் பிறகு தசைகளில் ஏற்படும் சோர்வை நீக்க விளையாட்டு வீரர்கள் இதனை ஒரு சிறந்த வழியாகக் கருதுகிறார்கள்.

தழும்புகள் ஏற்படுமா? சிகிச்சைக்குப் பிறகு சருமத்தில் சிவப்பு அல்லது ஊதா நிறத்தில் வட்டமான தழும்புகள் ஏற்படுவதைப் பார்த்துப் பயப்படத் தேவையில்லை. இவை காயங்களோ அல்லது அடிபட்ட தழும்புகளோ அல்ல. கிண்ணங்கள் மூலம் அழுத்தம் கொடுக்கப்படும்போது, ரத்தம் சருமத்தின் மேற்பரப்பிற்கு இழுக்கப்படுவதால் ஏற்படும் தற்காலிக அடையாளங்கள் இவை.

இவை ஓரிரு நாட்களில் அல்லது ஒரு வாரத்திற்குள் தானாகவே மறைந்துவிடும். சருமத்தின் மென்மைத் தன்மையைப் பொறுத்து இந்தத் தழும்புகளின் அடர்த்தி மாறுபடலாம். எந்தவொரு சிகிச்சை முறையிலும் சில பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் உண்டு.

கப்பிங் தெரபியை முறையான பயிற்சியாளர் மூலம் செய்யவில்லை என்றால், சருமத்தில் தீக்காயங்கள், கொப்புளங்கள் அல்லது தொற்று ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக 'வெட் கப்ளிங்' செய்யும்போது சுத்தமான கருவிகளைப் பயன்படுத்தாவிட்டால் ரத்தம் மூலம் பரவும் நோய்கள் ஏற்படலாம்.

யாரெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும்?

  • ரத்தக் கசிவு தொடர்பான குறைபாடுகள் உள்ளவர்கள்.
  • ரத்தம் உறைவதைத் தடுக்கும் மருந்துகளை (Blood thinners) உட்கொள்பவர்கள்.
  • சருமம் மிகவும் மென்மையாகவோ அல்லது புண்கள் இருந்தாலோ தவிர்க்க வேண்டும்.
  • கர்ப்பிணிப் பெண்கள் தங்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனை இன்றி இதனைச் செய்யக்கூடாது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

கப்பிங் தெரபி என்றால் என்ன
