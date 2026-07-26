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பிபி, மூட்டு வலிக்கு 'டாட்டா': ட்ரெண்டாகும் 'டை சி வாக்கிங்' - செய்வது எப்படி?

தொடர்ந்து வேகமாக ஓடுவதை விட அல்லது கடினமான பயிற்சிகள் செய்வதை விட, இந்த 'டை சி' நடையை வாரம் நான்கு முறை செய்து வருபவர்களுக்கு ரத்த அழுத்தம் கணிசமாக குறைவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 26, 2026 at 4:00 PM IST

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வாழ்க்கை இன்றைக்கு ஒரு பெரிய ஓட்டப்பந்தயமாக மாறிவிட்டது. காலையில் எழுந்தது முதல் இரவு படுக்கும் வரை ஏதோ ஒன்றை நோக்கி நாம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். ஓட்டம், வேகம், பரபரப்பு என வாழும் நமக்கு, உடல் ஆரோக்கியமும் மன அமைதியும் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் என்பதை நாம் சில நேரங்களில் மறந்துவிடுகிறோம்.

பொதுவாக ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால், ஜிம்மிற்கு சென்று எடையை தூக்க வேண்டும், வியர்க்க விறுவிறுக்க ஓட வேண்டும் அல்லது கடுமையான உடற்பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும் என்றே பலர் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், உடலை போட்டு வருத்தாமல், மிக மிக மெதுவாக நடப்பதன் மூலமே நம் உடலுக்கும் மனதிற்கும் மிகப்பெரிய நன்மைகளை தர முடியும் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? அதுதான் 'டை சி வாக்கிங்' (Tai Chi Walking) எனப்படும் ஒரு கலை.

இன்றைய நவீன உலகில், நாற்பது வயதை கடந்த பலரும் தங்கள் உடல்நலனில் அதிக கவனம் செலுத்த தொடங்கியிருக்கிறார்கள். அத்தகைய சூழலில், எந்தவித ஆரவாரமும் இல்லாமல், அமைதியான முறையில் உடலை புத்துணர்ச்சியோடு வைத்துக்கொள்ள இந்த நடைப்பயிற்சி பெரிதும் உதவுகிறது.

வெறும் கால்களை முன்னால் எடுத்து வைப்பது மட்டுமல்ல இந்த நடை. ஒவ்வொரு அடியையும் உணர்ந்து, கவனத்தோடு வைக்கும் ஒரு தியான பயிற்சி என்றே சொல்லலாம். அந்த வகையில், இது என்ன பயிற்சி, இதனால் நமது உடலுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க..

ஆர்வத்தை தூண்டும் விளம்பரங்கள்:

சமீபகாலமாக இணையதளங்களிலும், சமூக வலைதளங்களிலும் ஒரு விளம்பரம் அதிக அளவில் உலா வருவதை பார்த்திருக்கலாம். ஜிம்மில் உடற்பயிற்சி செய்தது போல கட்டுக்கோப்பான உடலமைப்பு கொண்ட ஒருவர், ஒரு அழகான தோட்டத்தில் நின்று மிக மெதுவாக கைகளை அசைத்து பயிற்சி செய்வது போல அந்த படங்கள் இருக்கும். "நாளுக்கு 15 நிமிடம் இந்த தற்காப்புக் கலை சார்ந்த நடையை செய்தால் போதும், உங்களுக்கும் இப்படி ஒரு உடலமைப்பு கிடைக்கும்" என்று ஆசைகாட்டும் விளம்பரங்கள் அவை.

உண்மையில், அந்த விளம்பரங்களில் காட்டப்படும் நபர்களின் உருவங்கள் கணினி மூலம் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டது (AI). அப்படியொரு உடலமைப்பை இந்த மெதுவான நடை தரும் என்பது உண்மைக்கு மாறான கூற்று. ஆனால், அந்த விளம்பரங்களுக்கு பின்னால் இருக்கும் 'டை சி வாக்கிங்' என்ற பயிற்சி முற்றிலும் உண்மையானது. இது நேற்றோ இன்றோ உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று அல்ல, ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பழமையான பாரம்பரியமிக்க ஒரு தற்காப்புக் கலையின் ஒரு முக்கியப் பகுதியாகும்.

சாதாரண நடைக்கும் 'டை சி' நடைக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

நாம் வழக்கமாக செய்யும் நடைப்பயிற்சியை சற்று யோசித்துப் பாருங்கள். நாம் நடக்கும்போது இயல்பாகவே உடலின் வேகத்தினால் (Momentum) முன்னோக்கி நகர்கிறோம். அதாவது, ஒரு காலை தூக்கி முன்னால் வைக்கும்போது, கீழே விழுந்துவிடாமல் இருக்க அடுத்த காலை நகர்த்துகிறோம். அதில் ஒரு வேகம் இருக்கும், கவனம் பெரும்பாலும் வேறு எங்காவது இருக்கும்.

  • ஆனால் 'டை சி வாக்கிங்' என்பதில் வேகம் என்பதே கிடையாது. இது ஒரு மெதுவான நடனம் போல இருக்கும்.
  • இதில் ஒவ்வொரு அடியையும் மிக மிக நிதானமாக, கவனமாக வைக்க வேண்டும்.
  • தரையில் முதலில் குதிங்கால் பட வேண்டும், பிறகு மெல்ல பாதத்தை ஊன்றி, உடலின் முழு எடையையும் அந்த காலிற்கு மாற்ற வேண்டும்.
  • பின்னர்தான் அடுத்த காலைத் தூக்க வேண்டும்.
  • நடக்கும்போது முதுகுத்தண்டு நேராக இருக்க வேண்டும், மூச்சுக்காற்று சீராக இருக்க வேண்டும்.

சுருக்கமாகச் சொன்னால், உங்கள் முழு கவனமும் உங்கள் கால்களிலும், வைக்கும் அடிகளிலும் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். ஆரம்பத்தில் இது கொஞ்சம் கஷ்டமாகவும், விசித்திரமாகவும் தோன்றலாம். ஆனால் பழகப் பழக, இது உடலுக்குள் ஒருவித அமைதியைத் தரும்.

இதனால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன?

இந்த நடைப்பயிற்சியினால் உடலுக்கு ஆபத்தான பல பிரச்சனைகள் குறைகின்றன என்று மருத்துவ ஆராய்ச்சிகள் கூறுகின்றன.

ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது:

தொடர்ந்து வேகமாக ஓடுவதை விட அல்லது கடினமான பயிற்சிகள் செய்வதை விட, இந்த 'டை சி' நடையை வாரம் நான்கு முறை செய்து வருபவர்களுக்கு ரத்த அழுத்தம் (BP) கணிசமாக குறைவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. மனதை அமைதிப்படுத்தி, மூச்சை கட்டுப்படுத்துவதால் ரத்த குழாய்கள் தளர்வடைந்து ரத்த அழுத்தம் சீராகிறது.

தடுமாற்றம் மற்றும் கீழே விழுவதைத் தடுக்கிறது:

வயது ஏற ஏற, மனிதர்களுக்கு உடலில் சமநிலை (Balance) குறைய தொடங்கும். நடக்கும்போது தடுமாறி விழுவது முதியவர்களுக்கு பெரிய ஆபத்தை விளைவிக்கும். இந்த 'டை சி' நடை, உடலின் சமநிலையை அற்புதமாக உயர்த்துகிறது. கால்களின் தசைகளை வலுவாக்கி, தடுமாற்றமே இல்லாமல் உறுதியாக நடக்க உதவுகிறது.

மூளையின் சுறுசுறுப்பு மற்றும் நினைவாற்றல்:

ஒவ்வொரு அடியையும் கவனமாக வைப்பதால், மூளையின் செயல்பாடு அதிகரிக்கிறது. நினைவாற்றல் திறன் மேம்படுவதோடு, வயது முதிர்வால் ஏற்படும் மறதி பிரச்சனைகளும் குறைகின்றன.

மூட்டு வலி உள்ளவர்களுக்கு சிறந்த தேர்வு:

நாற்பது அல்லது ஐம்பது வயதை தாண்டிய பலருக்கு முழங்கால் வலி, மூட்டு தேய்மானம் இருப்பது சகஜம். அவர்கள் ஓடவோ, கடினமான உடற்பயிற்சிகள் செய்யவோ முடியாது. அவர்களுக்கு இந்த மெதுவான நடை ஒரு வரப்பிரசாதம் என்றே சொல்லலாம். இது மூட்டுகளுக்கு எந்தவித அழுத்தத்தையும் தராமல், அதே நேரத்தில் மூட்டை சுற்றியுள்ள தசைகளைப் பலப்படுத்துகிறது.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9844554/

https://www.health.harvard.edu/exercise-and-fitness/the-health-benefits-of-tai-chi

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TAGGED:

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