சுவாசப் பிரச்சனைகளுக்கு நிவாரணம் தரும் 'சால்ட் தெரபி' - அப்படியென்றால் என்ன தெரியுமா?
உப்பிற்கு தண்ணீரை ஈர்க்கும் தன்மை இருப்பதால், நுரையீரலில் உள்ள கெட்டியான சளியை இது நீர்மமாக்குகிறது. இதனால் சளி எளிதில் வெளியேறி, மூச்சுப்பாதை சீராகிறது.
Published : February 11, 2026 at 12:43 PM IST
சுவாசப் பிரச்சனைகளால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு இன்று பல நவீன மருத்துவ முறைகள் இருந்தாலும், பழங்காலத்திலிருந்தே பின்பற்றப்பட்டு வரும் ஒரு இயற்கை சிகிச்சை முறைதான் 'சால்ட் தெரபி' (Salt Therapy) அல்லது 'ஹாலோதெரபி' (Halotherapy).
உப்புச் சுரங்கங்களுக்குள் சென்ற தொழிலாளர்களுக்கு சுவாசப் பிரச்சனைகள் குறைவாக இருந்ததைக் கவனித்த பிறகுதான், இந்த முறை ஒரு சிகிச்சையாகப் பிரபலமடைந்தது. குறிப்பாக ஆஸ்துமா, சைனஸ், சளி மற்றும் அலர்ஜி போன்றவற்றால் மூச்சுவிட சிரமப்படுபவர்களுக்கு இது ஒரு மாற்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
உப்புக்காற்றை சுவாசிப்பதன் மூலம் நுரையீரலில் உள்ள கழிவுகளை வெளியேற்ற முடியும் என்பது இதன் அடிப்படை தத்துவம். இது ஆஸ்துமா போன்றவற்ற குணப்படுத்த பயன்படுவதாக கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில், சால்ட் தெரபி என்றால் என்ன? இது உண்மையில் ஆஸ்துமா போன்ற பிரச்சனைகளை குணப்படுத்துமா? என்பதை இந்த செய்தி தொகுப்பில் விரிவாக பார்க்கலாம்.
சால்ட் தெரபி என்றால் என்ன? சால்ட் தெரபி என்பது உப்பு துகள்கள் நிறைந்த காற்றை சுவாசிக்கும் ஒரு எளிய முறை. இதற்காக தனித்தனியாக 'சால்ட் ரூம்' (Salt Rooms) அல்லது உப்புக் குகைகள் போன்ற அமைப்புகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. அங்குள்ள காற்றில் மிக நுண்ணிய உலர் உப்புத் துகள்கள் பரவவிடப்படும்.
நோயாளி அந்த அறையில் அமர்ந்து இயல்பாக சுவாசிக்கும்போது, அந்த உப்பு துகள்கள் மூச்சுக்குழாய் வழியாக நுரையீரலுக்குள் செல்கின்றன. உப்பு இயற்கையிலேயே கிருமிநாசினி பண்புகளைக் கொண்டது. இது நுரையீரலில் உள்ள வீக்கத்தைக் குறைக்கவும், தேங்கியிருக்கும் சளியை இளக்கி வெளியேற்றவும் உதவுகிறது என்கிறது NIH ஆய்வு. இது மருந்துகள் இல்லாத ஒரு இயற்கை சிகிச்சையாகக் கருதப்படுகிறது.
ஆஸ்துமா சிகிச்சையில் இதன் பங்கு என்ன? ஆஸ்துமா என்பது மூச்சுக்குழாய்களில் ஏற்படும் வீக்கம் மற்றும் அடைப்பால் உண்டாகும் ஒரு பாதிப்பு. சால்ட் தெரபி எடுக்கும்போது, உப்பின் நுண்ணிய துகள்கள் நுரையீரலின் ஆழமான பகுதிகளுக்கு செல்கின்றன.
உப்பிற்கு தண்ணீரை ஈர்க்கும் தன்மை இருப்பதால், நுரையீரலில் உள்ள கெட்டியான சளியை இது நீர்மமாக்குகிறது. இதனால் சளி எளிதில் வெளியேறி, மூச்சுப்பாதை சீராகிறது. மேலும், இது நுரையீரலில் உள்ள பாக்டீரியாக்களை அழிப்பதன் மூலம் நோய்த்தொற்று ஏற்படும் வாய்ப்பை குறைக்கிறது. ஆஸ்துமா நோயாளிகளுக்கு தூய்மையான மற்றும் ஈரப்பதம் குறைந்த உப்புக்காற்று தற்காலிகமாக ஒரு நிம்மதியை தருகிறது.
ஆஸ்துமாவை இது முழுமையாகக் குணப்படுத்துமா? மக்களிடையே உள்ள மிகப்பெரிய சந்தேகம் இதுதான். சால்ட் தெரபி ஆஸ்துமாவிற்கு ஒரு 'நிவாரணி'யாக இருக்குமே தவிர, இது ஒரு 'மருந்து' அல்ல என்கிறது Salt Therapy as a Complementary Method for the Treatment of Respiratory Tract Diseases என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
அதாவது, இன்ஹேலர்கள் (Inhalers) மற்றும் மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் மருந்துகளை நிறுத்திவிட்டு இதற்கு மாறக்கூடாது. நவீன மருத்துவ ஆய்வுகளின்படி, சால்ட் தெரபி ஆஸ்துமாவின் அறிகுறிகளைக் குறைக்க உதவுகிறது. குறிப்பாக இருமல், மூச்சுத்திணறல் மற்றும் நெஞ்சு இறுக்கம் போன்றவற்றை இது தற்காலிகமாகச் சரிசெய்கிறது.
ஆனால், இது ஆஸ்துமாவை வேரோடு குணப்படுத்தும் என்பதற்குப் போதுமான அறிவியல் ஆதாரங்கள் இன்னும் முழுமையாகக் கிடைக்கவில்லை. எனவே, இதை ஒரு கூடுதல் சிகிச்சையாக (Complementary therapy) மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் என ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது.
யாருக்கெல்லாம் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்? ஆஸ்துமா தவிர, நீண்ட கால சைனஸ் பிரச்சனை உள்ளவர்கள், புகைப்பிடிப்பதால் நுரையீரலில் பாதிப்பு ஏற்பட்டவர்கள் மற்றும் அடிக்கடி சளித் தொந்தரவு இருப்பவர்களுக்கு இது நல்ல பலனைத் தரும். மேலும், தோலில் ஏற்படும் எக்ஸிமா மற்றும் தடிப்புத் தோல் அழற்சி போன்ற தோல் நோய்களுக்கும் சால்ட் தெரபி ஓரளவு பலன் தருவதாக கூறப்படுகிறது.
காற்றில் உள்ள உப்புத் துகள்கள் தோலில் படும்போது, அங்குள்ள கிருமிகளை அழித்துத் தோலின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகின்றன. குறிப்பாக நகரங்களில் வசிக்கும் மக்கள், மாசுபட்ட காற்றைச் சுவாசிப்பதால் ஏற்படும் நுரையீரல் சோர்வை நீக்க இந்த முறையைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
சால்ட் தெரபி அனைவருக்கும் ஏற்றது என்று சொல்ல முடியாது. தீவிரமான காய்ச்சல், புற்றுநோய், காசநோய் (TB) அல்லது அதிக ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் இந்த சிகிச்சையை மேற்கொள்வதற்கு முன்பு கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டும்.
சிலருக்கு இந்த சிகிச்சை எடுத்த பிறகு தற்காலிகமாக இருமல் அதிகரிக்கலாம் அல்லது தொண்டையில் லேசான எரிச்சல் ஏற்படலாம். இது நுரையீரலில் உள்ள சளி வெளியேறுவதற்கான அறிகுறியாக இருந்தாலும், அசௌகரியம் நீடித்தால் உடனே நிறுத்த வேண்டும். மேலும், கருவுற்ற பெண்களும், கைக்குழந்தைகளும் மருத்துவரின் அனுமதியின்றி இந்த அறைக்குள் செல்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.