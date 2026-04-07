ஆரோக்கியத்தை சீர்குலைக்கும் 'நான்-ஸ்டிக்' பாத்திரங்கள்! PFAS ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகள் என்ன தெரியுமா?
Published : April 7, 2026 at 12:19 PM IST
சமையலறையில் நாம் சௌகரியத்திற்காக பயன்படுத்தும் சில பொருட்கள், நமக்கே தெரியாமல் நம் ஆரோக்கியத்திற்கு வேட்டு வைக்கின்றன. புதிதாக ஒரு நான்-ஸ்டிக் தவாவை வாங்கும்போது அதன் கறுப்பு நிறமும், பளபளப்பும் நம்மை ஈர்க்கும்.
தோசை அப்படியே பூப்போல எழும்பி வரும் அழகைப் பார்த்து ரசிப்போம். ஆனால், நாட்கள் செல்ல செல்ல அந்த பளபளப்பு மங்கி, நடுவில் வெள்ளையாக தேயதொடங்குவதை நாம் கவனித்திருப்போம். "இன்னும் கொஞ்ச நாள் பயன்படுத்தலாம், ஒட்டாமல் தானே வருகிறது" என்று நாம் நினைக்கும் அந்த ஒரு பழைய பாத்திரம் தான், இன்று உலகத்தையே அச்சுறுத்தும் நுண் பிளாஸ்டிக் துகள்களை நம் உணவில் கலப்பதாகப் புதிய ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
கீறல் விழுந்த பாத்திரமும் நுண் பிளாஸ்டிக் துகள்களும்
நான்-ஸ்டிக் பாத்திரங்களில் உணவு ஒட்டாமல் இருக்க டெஃப்லான் போன்ற வேதிப்பொருட்கள் பூசப்படுகின்றன. இந்தப் பூச்சில் ஒரு சிறிய கீறல் விழுந்தால் கூட, அது சுமார் 9,000 நுண் பிளாஸ்டிக் துகள்களை வெளியேற்றுகிறது என்று ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.
ஒருவேளை அந்த பாத்திரம் மோசமாக தேய்ந்திருந்தால், அதிலிருந்து சுமார் 23 லட்சம் துகள்கள் வரை வெளிவரக்கூடும். நாம் வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியாத இந்த நுண் துகள்கள், நாம் சமைக்கும் பருப்பிலோ அல்லது பொரியலிலோ கலந்து நேராக நம் உடலுக்குள் செல்கின்றன.
அழியாத வேதிப்பொருட்கள் ஏற்படுத்தும் உடல்நல பாதிப்புகள்
இந்த பாத்திரங்களில் பயன்படுத்தப்படும் பி.எஃப்.ஏ.எஸ் (PFAS) போன்ற வேதிப்பொருட்களை நிபுணர்கள் "அழியாத வேதிப்பொருட்கள்" என்று அழைக்கிறார்கள். இவை ஒருமுறை நம் உடலுக்குள் சென்றால் அவ்வளவு எளிதில் வெளியேறாது, பல ஆண்டுகள் தங்கிவிடும்.
தொடர்ச்சியாக இப்படிப்பட்ட துகள்கள் கலந்த உணவை உட்கொள்வது, நம் உடலில் உள்ள ஹார்மோன்களின் சமநிலையைக் குலைக்கக்கூடும். மேலும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தளர்வடைய செய்வதுடன், நீண்ட கால அளவில் கடுமையான உடல்நல பாதிப்புகளையும் ஏற்படுத்தக்கூடும் என்கிறது NIH ஆய்வு. சத்தான காய்கறிகளையும், தானியங்களையும் நாம் தேடித் பிடித்து வாங்கினாலும், சமைக்கும் பாத்திரம் பாதுகாப்பற்றதாக இருந்தால் அந்தச் சத்துக்களால் பயன் இல்லாமலேயே போய்விடும்.
கவனக்குறைவால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்
பாத்திரத்தை கழுவுவது எளிது என்பதற்காகவே நம்மில் பலர் நான்-ஸ்டிக் பாத்திரங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறோம். ஆனால், அதில் இரும்பு கரண்டிகளைப் பயன்படுத்தும்போதோ அல்லது அதிக வெப்பத்தில் வைத்து சமைக்கும்போதோ அந்த பாதுகாப்புப் பூச்சு மிக வேகமாக சிதையத் தொடங்குகிறது.
கருப்பாக இருந்த தவா வெள்ளையாக மாறுகிறது என்றால், அந்த பூச்சு காற்றில் மறைந்துவிடவில்லை. அது நம் உணவோடு கலந்து நம் ரத்தத்திலும், திசுக்களிலும் சென்று சேர்கிறது. இந்த நுண் பிளாஸ்டிக் துகள்கள் இன்று நாம் குடிக்கும் தண்ணீர் முதல் சுவாசிக்கும் காற்று வரை பரவியிருந்தாலும், நம் கையில் இருக்கும் சமையல் பாத்திரத்தின் மூலம் நாமே அதை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது தான் இதில் உள்ள மிகப்பெரிய ஆபத்து.
என்ன தான் செய்வது?
இந்த அபாயத்தில் இருந்து தப்பிக்க நாம் பெரிய மாற்றங்களை செய்ய வேண்டியதில்லை. முதலில், கீறல் விழுந்த அல்லது பூச்சு தேய்ந்த நான்-ஸ்டிக் பாத்திரங்களை பயன்படுத்துவதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும். சமைக்கும்போது மரக்கட்டையிலான அல்லது சிலிகான் கரண்டிகளை பயன்படுத்துவது இந்த பாதிப்பை குறைக்க உதவும்.
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய இரும்புப் பாத்திரங்கள், கல் சட்டி அல்லது துருப்பிடிக்காத எஃகு (Stainless Steel) பாத்திரங்களுக்கு திரும்புவதே நிரந்தரத் தீர்வாகும். ஆரம்பத்தில் இவை பழகுவதற்கு சிரமமாக தெரிந்தாலும், நம் ஆரோக்கியத்தோடு ஒப்பிடும்போது இது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல.
ஒவ்வொரு நாளும் நாம் எடுக்கும் சிறிய முடிவுகள் தான் நம் ஆரோக்கியத்தை வடிவமைக்கின்றன. தேய்ந்து போன நான்-ஸ்டிக் தவாவைப் பிடிவாதமாகப் பயன்படுத்தாமல், அதை அப்புறப்படுத்துவதே பாதுகாப்பான வாழ்விற்கு நாம் எடுக்கும் முதல் முயற்சியாக இருக்கும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.