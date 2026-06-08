பெற்றோர்களே! பிறக்கப்போகும் குழந்தைக்கு தொட்டில் ரெடி, சமையலறை ரெடியா?
குழந்தைகள் வெறும் தட்டில் இருக்கும் உணவை மட்டும் கற்றுக்கொள்வதில்லை, அந்த உணவு பரிமாறப்படும் போது வீட்டில் இருக்கும் சுமுகமான சூழலையும் சேர்த்தே பழகுகிறார்கள் என்கிறார் ஆய்வாளர் ஷ்லோம்.
Published : June 8, 2026 at 3:00 PM IST
வீட்டிற்கு ஒரு புதிய வரவு வரப்போகிறது என்றாலே, குடும்பத்தினருக்கு அலாதியான மகிழ்ச்சி தொற்றிக்கொள்ளும். உடனே அலமாரி முழுக்க குட்டிக்குட்டி உடைகள், அழகான தொட்டில், விளையாட்டுப் பொருட்கள் என வீடே திருவிழா கோலம் பூண தொடங்கிவிடும். ஆனால், பிறக்கப்போகும் குழந்தையின் எதிர்கால ஆரோக்கியத்திற்காக, நாம் முதலில் தயார் செய்ய வேண்டிய இடம் சமையலறைதான் என்பதை எத்தனை பெற்றோர்கள் யோசித்திருப்போம்?
இது குறித்து பெலெஸ் (Peles) மற்றும் அவரது குழுவினர் நடத்திய புதிய மருத்துவ ஆய்வு, ஒரு மிக முக்கியமான உண்மையை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. கர்ப்ப காலம் என்பது வெறும் பிரசவத்திற்கானவை மட்டுமல்ல, பிறக்கப்போகும் குழந்தை பின்னாளில் என்ன மாதிரியான உணவுப் பழக்க வழக்கத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதை, இப்போதே வீட்டில் உள்ள சமையலறையில் தீர்மானிக்கும் வாய்ப்பு என்கிறது இந்த ஆய்வு. இதனை ஆராய்ச்சியாளர்கள் 'ஊட்டச்சத்து கூடுகட்டல்' (Nutritional nesting) என்று அழைக்கிறார்கள்.
கைக்கெட்டும் தூரத்தில் இருக்க வேண்டும்
நமது வீடுகளில் பொதுவாகவே காய்கறிகளும் பழங்களும் வாங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால், குழந்தை பிறந்து வீட்டிற்கு வந்த ஆரம்ப நாட்களை கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்கள். இரவு முழுதும் தூக்கமில்லாமல், கடுமையான உடல் சோர்வில் இருக்கும் தம்பதிகளுக்கு சமையலறையில் நின்று சமைக்க நேரமும் இருக்காது, தெம்பும் இருக்காது.
அந்த நேரத்தில், காய்கறியை எடுத்து, நறுக்கி சமைக்க யாருக்கும் பொறுமை இருக்காது. விளைவு? எளிதாக கிடைக்கும் பிஸ்கட்டுகளையோ அல்லது துரித உணவுகளையோதான் நாட தோன்றும். இங்குதான் "உணவு வீட்டில் இருப்பது முக்கியமல்ல, அது சோர்வான நேரத்திலும் சுலபமாக எடுத்து சாப்பிடும் வகையில் இருக்க வேண்டும்" என்ற எதார்த்தத்தை இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
காய்கறிகளை முன்கூட்டியே நறுக்கி சமைக்க தயாராக வைப்பது, மேஜையின் மீது பழங்களை எப்போதும் கண் படும்படி வைப்பது, வார இறுதி நாட்களில் ஆரோக்கியமான உணவுகளை சற்று கூடுதலாக சமைத்து சேமித்து வைப்பது போன்ற எளிய திட்டமிடல், சோர்வான நேரத்திலும் நம்மை ஆரோக்கியமான உணவை நோக்கி நகர்த்தும்.
சமையலறை என்பது பெண்களின் தனிப்பட்ட வேலை அல்ல!
கர்ப்ப காலம் என்றாலே "பெண்கள் இதை சாப்பிட வேண்டும், அதை சாப்பிடக் கூடாது" என்று பெண்களுக்கு மட்டுமே அடுக்கடுக்கான அறிவுரைகள் வழங்கப்படும். ஆனால், ஆரோக்கியமான ஒரு உணவு சூழலை வீட்டில் உருவாக்குவது என்பது பெண்களின் தனிப்பட்ட வேலை அல்ல, அது தம்பதிகள் இருவருக்குமான கூட்டு பொறுப்பு என்பதை உணரவேண்டும்.
முதல்முறை தந்தையாக போகும் ஆண்கள், இந்த கர்ப்ப காலத்தைத் தங்களின் பொறுப்பை உணரும் ஒரு பெரிய திருப்புமுனையாக பார்க்கிறார்கள் என்று பெலெஸ் அவர்களின் ஆய்வு கூறுகிறது. தனது மனைவிக்கும் பிறக்கப்போகும் குழந்தைக்கும் நல்லதை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் எல்லா ஆண்களுக்கும் இருக்கிறது.
ஆனால், வெறும் நல்ல எண்ணங்கள் மட்டுமே சமையலறையை மாற்றிவிடாது. அதற்கு பொருட்கள் வாங்குவது, பட்ஜெட் போடுவது, சமையலுக்கு உதவுவது எனப் நடைமுறையில் கணவன்மார்களும் சமமாகப் பங்கெடுக்க வேண்டும். இது கர்ப்பிணிப் பெண்களின் மன பாரத்தைக் குறைப்பதோடு, குடும்பத்தின் ஆரோக்கியத்தையும் பலமடங்கு உயர்த்தும்.
திட்டமிடுவதற்கு சரியான நேரம் எது?
கர்ப்ப காலத்தின் முதல் மூன்று மாதங்கள் வாந்தி, மயக்கம் மற்றும் கடுமையான உடல் சோர்வு இருக்கும். கடைசி மூன்று மாதங்களிலோ உடல் ரீதியான பாரமும் அசதியும் கூடிவிடும். எனவே, தம்பதிகள் இருவரும் சேர்ந்து சமையலறையை திட்டமிட்டு மாற்றுவதற்கு இடைப்பட்ட இரண்டாவது மூன்று மாதக் காலம் (Second Trimester) தான் மிக சரியான தருணமாகும்.
இந்த காலத்தில், குழந்தை பிறந்த பிறகு வாழ்க்கை எவ்வளவு பிஸியாக மாறும் என்பதை உணர்ந்து, தம்பதிகள் இருவரும் சில எளிய முடிவுகளை எடுக்கலாம். சமையலை எளிதாக்கும் எளிய சமையல் குறிப்புகளை பழகி வைத்து கொள்வது, மாலை நேரப் பசிக்கு கண்ட கண்ட நொறுக்கு தீனிகளை சாப்பிடாமல் இருக்க, சத்தான தின்பண்டங்களை எங்கு வைப்பது என்று இப்போதே திட்டமிடுவது நல்லது.
உணவும் உறவும்: ஆரோக்கியமான எதிர்காலம்
குழந்தைகள் வெறும் தட்டில் இருக்கும் உணவை மட்டும் கற்றுக்கொள்வதில்லை, அந்த உணவு பரிமாறப்படும் போது வீட்டில் இருக்கும் சுமுகமான சூழலையும் சேர்த்தே பழகுகிறார்கள் என்று ஆய்வாளர் ஷ்லோம் (Shloim) குறிப்பிடுகிறார். சாப்பிடும் நேரத்தில் எந்தவிதமான மிரட்டலோ, கட்டாயமோ இல்லாமல், குழந்தையின் பசியறிந்து உணவளிக்கும் போது, அது பிற்காலத்தில் குழந்தைகள் தங்களின் உணவுத் தேவையை அவர்களாகவே சரியாகக் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளப் பழகும்.
ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு சமையலறையை ஏதோ பிரம்மாண்டமாக மாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை. சாதாரண சத்தான உணவுகளை நம் கண்ணில் படும்படியும், சுலபமாக எடுக்கும்படியும் வைப்பதே இந்த 'ஊட்டச்சத்து கூடுகட்டல்' முறையின் ரகசியமாகும். குழந்தையின் அறைக்கு வண்ணம் தீட்டுவதை விட, சமையலறையை ஆரோக்கியமாக மாற்றுவதே ஒரு சிறந்த தலைமுறையின் தொடக்கமாக அமையும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது ஆய்வு.
ஆய்வு:
https://www.mdpi.com/2072-6643/16/19/3335