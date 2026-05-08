உடல் எடையை கடகடவென குறைக்க உதவும் 30-30-30 ரூல்: எப்படினு தெரியுமா?
Published : May 8, 2026 at 12:30 PM IST
அதிக உடல் எடையால் அவதிப்படுபவர்கள் ஜிம்முக்கு செல்வது, கடுமையான டயட் இருப்பது எனப் பல முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறார்கள். ஆனால், என்ன செய்தாலும் எடை குறையவில்லை என்பதுதான் பலரின் ஆதங்கமாக இருக்கிறது.
உடல் எடையை குறைப்பதற்கும், உடலை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் நாம் செய்யும் முயற்சிகள் சமச்சீராக இருக்க வேண்டும். உணவு, உடற்பயிற்சி மற்றும் சாப்பிடும் முறை ஆகிய மூன்றையும் ஒருங்கிணைத்து செயல்படும்போதுதான் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்கும்.
இதற்கு நிபுணர்களும் ஆய்வுகளும் பரிந்துரைக்கும் மிக எளிய மற்றும் பயனுள்ள வழிமுறைதான் 30-30-30 விதி. நமது அன்றாட பழக்கவழக்கங்களை முறைப்படுத்துவதன் மூலம் உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை (Metabolism) சீராக்கி, கொழுப்பை இயற்கையான முறையில் கரைக்க உதவும் ஒரு அறிவியல் சார்ந்த அணுகுமுறை என்கிறது ஆய்வு. இந்த விதி உடல் எடையை குறைக்க எப்படி உதவுகிறது என்பதை பார்க்கலாம்.
கலோரி கட்டுப்பாடும் 30 சதவீத விதியும்
உடல் எடை குறைப்பில் முதல் படி நாம் உட்கொள்ளும் உணவில் இருக்கும் கலோரிகளை கவனிப்பதுதான். நாம் ஒரு நாளைக்கு செலவிடும் ஆற்றலை விட அதிக கலோரிகளை உணவின் மூலம் எடுக்கும்போது, அந்த உபரி கலோரிகள் உடலில் கொழுப்பாக சேமிக்கப்படுகின்றன. இதுவே நாளடைவில் உடல் பருமனுக்குக் காரணமாகிறது. இதனை தவிர்க்க, ஒரு நாளைக்குத் தேவையான மொத்த கலோரி அளவில் 30 சதவீதத்தை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.
குறைவான கலோரிகளை உட்கொண்டு, அதே நேரத்தில் உடல் உழைப்பின் மூலம் அதிக கலோரிகளை எரிக்கும்போது உடல் எடை குறைய தொடங்கும் என மாயோ கிளினிக் (Mayo Clinic) ஆய்வு குறிப்பிடுகிறது. இதற்காக பட்டினி கிடக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
ஜங்க் உணவுகள், அதிக சர்க்கரை மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளைத் தவிர்த்துவிட்டு, சத்தான காய்கறிகள் மற்றும் புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளைத் தேர்ந்தெடுத்தாலே கலோரிகளை எளிதாகக் கட்டுப்படுத்த முடியும்.
முப்பதே நிமிடம்: உடற்பயிற்சியின் முக்கியத்துவம்
உணவு கட்டுப்பாடு மட்டுமே எடையை குறைக்க போதுமானது என்று பலர் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், உடலில் தேங்கியுள்ள பழைய கொழுப்பை கரைக்க உடற்பயிற்சி மிக அவசியம். 30-30-30 விதியின் இரண்டாம் பகுதி, தினமும் குறைந்தது 30 நிமிடங்கள் உடற்பயிற்சி செய்வதாகும். உடற்பயிற்சி செய்ய நேரம் இல்லை என்று சாக்குப்போக்கு சொல்லாமல், நடைப்பயிற்சி, ஜாகிங் அல்லது நீச்சல் போன்ற எளிய பயிற்சிகளில் தொடங்கலாம்.
நேஷனல் லைப்ரரி ஆஃப் மெடிசின் (National Library of Medicine) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, வாரத்திற்கு 150 முதல் 300 நிமிடங்கள் வரை உடற்பயிற்சி செய்யாதவர்கள், மற்றவர்களை விட மிக விரைவாக உடல் எடையை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. நடைப்பயிற்சியில் தொடங்கிப் பின்னர் மெதுவாகப் புஷ்-அப்ஸ், கார்டியோ மற்றும் ஏரோபிக்ஸ் போன்ற பயிற்சிகளை செய்வதன் மூலம் தசை வலிமை கூடுவதோடு, உடல் அமைப்பும் கட்டுக்கோப்பாக மாறும்.
உணவும் கவனமும்: 30 நிமிட அமைதி
நாம் எதை சாப்பிடுகிறோம் என்பதை விட, எப்படி சாப்பிடுகிறோம் என்பது மிக முக்கியம். இன்றைய காலகட்டத்தில் மொபைல் பார்த்துக் கொண்டோ அல்லது டிவி பார்த்துக் கொண்டோ சாப்பிடுவது ஒரு பழக்கமாகிவிட்டது. இப்படிச் சாப்பிடும்போது மூளைக்கு வயிறு நிறைந்த செய்தி சரியாக சென்றடையாது. இதனால் நாம் தேவையை விட அதிகப்படியான உணவை உட்கொள்கிறோம்.
30-30-30 விதியின் மூன்றாவது பகுதி, உணவை ரசித்து 30 நிமிடங்கள் நிதானமாக சாப்பிட வேண்டும் என்பதாகும். சாப்பிடும்போது கேஜெட்களைத் தள்ளி வைத்துவிட்டு, உணவை நன்றாக மென்று சாப்பிடுவதால் செரிமானம் சீராகும். உணவிலுள்ள சத்துக்கள் முழுமையாக உடலுக்கு கிடைக்கும். நிதானமாக சாப்பிடுபவர்களுக்கு பசி உணர்வு கட்டுப்பட்டு, சீக்கிரம் வயிறு நிறைந்த உணர்வு ஏற்படும். இது தேவையற்ற உணவை உட்கொள்வதை தவிர்க்க உதவும்.
மன அழுத்தமும் உணவு தேடலும்
உடல் எடை அதிகரிப்பதில் மன அழுத்தத்திற்கு முக்கிய பங்கு உண்டு. நாம் அதிக மன அழுத்தத்தில் இருக்கும்போது உடலில் கார்டிசோல் மற்றும் கிரெலின் போன்ற ஹார்மோன்களின் அளவு அதிகரிக்கிறது. இவை மூளையை தூண்டி எதையாவது சாப்பிட வேண்டும் என்ற ஆவலை (Cravings) உண்டாக்கும்.
குறிப்பாக இனிப்பு மற்றும் எண்ணெய் பலகாரங்களை சாப்பிடத் தோன்றும். எனவே, எடையைக் குறைக்க நினைப்பவர்கள் மனதை அமைதியாக வைத்துக்கொள்வதும், போதிய அளவு உறங்குவதும் அவசியம். உடல் எடையைக் குறைப்பது என்பது ஒரு குறுகிய கால இலக்காக இருக்கக் கூடாது, அது ஒரு வாழ்க்கை முறையாவே மாற வேண்டும் என வலியுறுத்துகின்றனர் நிபுணர்கள்.
புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை சேர்த்து கொள்வது நீண்ட நேரம் பசி எடுக்காமல் தடுக்கும். முறையான உணவு, தினசரி உடற்பயிற்சி மற்றும் நிதானமாகச் சாப்பிடும் பழக்கம் ஆகிய மூன்றையும் இணைத்துப் பின்பற்றும் போது, உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படுவதோடு மனமும் புத்துணர்ச்சி அடையும். அப்புறம் என்ன நண்பர்களே? நிபுணர்கள் கூறும் இந்த 30-30-30 விதியை சரியாக கடைப்பிடித்தால் எடையை குறைப்பது கடினமான காரியம் அல்ல. முயற்சி செய்து பாருங்களேன்!
ஆய்வு:
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/weight-loss/in-depth/calories/art-20048065
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5556592/#s2
