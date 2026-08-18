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குழந்தையை தந்தையே முழுநேரமும் பார்த்துக்கொண்டால் எப்படி இருக்கும்? இதைப் படிங்க!

குழந்தையை பார்த்துக்கொண்ட தந்தைகள், தங்கள் அலுவலகத்திலும் குடும்பப் பொறுப்புகளை பற்றி திறந்தமனதுடன் பேச தொடங்கினார்கள். இதனால் ஆண்கள் வேலைக்கு மட்டும் தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் என்ற பழைய எண்ணமும் மாற தொடங்கியுள்ளது

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 18, 2026 at 12:42 PM IST

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முன்னெல்லாம் வீட்டில் ஒரு குழந்தை பிறந்தால், அதை முழுமையாக பார்த்துக்கொள்ளும் பொறுப்பு தாயிடம் மட்டுமே இருக்கும். "பெண்களோட கைதான் மென்மையானது, அவங்களால தான் குழந்தையை நல்லா வளர்க்க முடியும்" என்று சொல்லி எல்லாவற்றையும் பெண்களிடமே விட்டுவிடுவார்கள்.

ஆனால், காலம் மாற மாற வீட்டில் நடக்கும் பல விஷயங்களும் மாற தொடங்கியுள்ளன. இன்றைக்கு ஆண்கள் வீட்டின் அனைத்து வேலைகளையும் பெண்களோடு சமமாக பகிர்ந்துகொள்ள தொடங்கியுள்ளனர். அதில் குழந்தையை பார்த்துக்கொள்ளும் பொறுப்பும் அடங்கும்.

இப்படியிருக்க, ஒரு தந்தை தன் குழந்தையை தானே முழுநேரமும் பார்த்துக்கொண்டால் வீட்டில் என்னவெல்லாம் நடக்கும்? குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி மாறும்? என்பதை பற்றி தெரிந்துகொள்ள சர்வதேச அளவில் ஒரு சுவாரசியமான ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.

ஆண்களும் குழந்தை பராமரிப்பும்:

இங்கிலாந்தில் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வில், குழந்தை பிறந்த பிறகு தாய்க்கு பதிலாக தந்தை வேலையிலிருந்து விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு, குழந்தையை முழுநேரமாக பார்த்துக்கொண்ட 10 குடும்பங்களை சுமார் 5 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து கண்காணித்தார்கள்.

தந்தைகள் குழந்தையை தனியாக பார்த்துக்கொள்ளும் போது அவர்களுக்கு ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் தயக்கம் இருந்தாலும், போக போகக் குழந்தை பராமரிப்பில் சிறந்த தன்னம்பிக்கையும் திறமையும் கிடைத்தது. வெறும் குழந்தையை பார்த்துக்கொள்வதுடன் அவர்களின் வேலை முடிந்துவிடவில்லை.

சமையலறை வேலைகள், பாத்திரங்களை சுத்தம் செய்வது, துணிகளை துவைப்பது, வீட்டை ஒழுங்குபடுத்துவது என வீட்டிற்குள் இருக்கும் மற்ற வேலைகளையும் ஆண்கள் சுலபமாக கற்றுக்கொண்டு செய்ய தொடங்கினார்கள். "குழந்தையை தனியாக விட்டுவிட்டு, அவர்களை சுதந்திரமாக செய்ய அனுமதிக்கும் போதுதான் ஆண்களுக்குப் பொறுப்பும் தன்னம்பிக்கையும் கூடுகிறது" என்று அந்த ஆய்வில் பங்கேற்ற தாய்கள் மகிழ்ச்சியோடு பகிர்ந்துள்ளனர்.

வீட்டிற்குள் இருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத உழைப்பு

பொதுவாகவே ஒரு வீட்டையும் குடும்பத்தையும் வழிநடத்துவது சாதாரண விஷயம் அல்ல. சமையலுக்கு என்ன காய்கறி வாங்குவது, குழந்தைக்கு எப்போது என்ன உணவு கொடுப்பது, வீட்டில் இருக்கும் பொருட்களின் இருப்பு என்ன என யோசித்து திட்டமிடுவதே ஒரு பெரிய மன அழுத்தத்தை கொடுக்கும். இந்த யோசனைகளும் திட்டமிடுதலும் பெரும்பாலும் பெண்களின் தலையிலேயே இருக்கும்.

ஆனால், குழந்தையை முழுநேரமாக பராமரித்த தந்தைகள், இந்த மன உழைப்பின் (Mental Load) கஷ்டத்தை புரிந்துகொண்டார்கள். "குழந்தைக்கு சாப்பாடு ஊட்டுவது என்பது வெறும் உணவை கொடுப்பது மட்டுமல்ல, இந்த வாரம் முழுமைக்கும் தேவையான உணவுப் பொருட்கள் வீட்டில் இருக்கிறதா என்று யோசிப்பதும் தான்" என்று ஒரு தந்தை கூறியுள்ளார். "குழந்தையை முழுநேரமாகப் பார்த்துக்கொள்வது எவ்வளவு கடினமான வேலை என்பதை நாமே இறங்கிப் பண்ணும்போதுதான் புரியும்" என்றும் அவர்கள் உணர்ந்துள்ளனர்.

தாயின் வேலைக்கும் உயர்வுக்கும் கிடைத்த உதவி

பொதுவாகக் குழந்தை பிறந்த பிறகு பெரும்பாலான பெண்களுக்கு வேலைக்கு செல்வதிலும், பதவிய உயர்வு பெறுவதிலும் பல தடைகள் ஏற்படும். ஆனால், தந்தை குழந்தை பராமரிப்பைப் பகிர்ந்துகொண்ட குடும்பங்களில் பெண்களின் தொழில் வாழ்க்கை பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் கண்டது.

  • தந்தை குழந்தையைப் பார்த்துக்கொண்டதால், எந்தப் பயமும் இல்லாமல் தாய்மார்களால் தங்கள் வேலையில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த முடிந்தது. ஒரு தாய் கூறும்போது, "என் கணவர் குழந்தையைப் பார்த்துக்கொள்ள உறுதுணையாக இருந்ததால்தான் என்னால் தைரியமாக அடுத்தகட்டப் பதவி உயர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க முடிந்தது" என்றார்.
  • இருவரில் ஒருவரின் வேலையை மட்டும் முன்னிலைப்படுத்தாமல், குடும்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாறி மாறி ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவாக இருந்து இருவருமே தங்கள் வேலையில் வளர முடிந்தது.
  • குழந்தையைப் பார்த்துக்கொண்ட தந்தைகள், தங்கள் அலுவலகத்திலும் குடும்பப் பொறுப்புகளைப் பற்றித் திறந்தமனதுடன் பேசத் தொடங்கினார்கள். இதனால் "ஆண்கள் வேலைக்கு மட்டும் தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள்" என்ற பழைய எண்ணமும் மாறத் தொடங்கியுள்ளது.

தந்தைகளுக்கும் சம்பளத்துடன் கூடிய விடுப்பு அவசியம்

ஸ்பெயின் போன்ற நாடுகளில் தந்தையர்களுக்காகவே சுமார் 16 வாரங்கள் சம்பளத்துடன் கூடிய சிறப்பு விடுமுறை வழங்கப்படுகிறது. டென்மார்க், சுவீடன் போன்ற நாடுகளிலும் தந்தையர் குழந்தை பராமரிப்பில் ஈடுபட அதிக வாய்ப்புகள் தரப்படுகின்றன.

குழந்தை பிறந்த சில மாதங்களில் தந்தை எடுக்கும் இந்த விடுமுறையானது, அந்த சில மாதங்களோடு முடிந்துவிடுவதில்லை. அது வாழ்நாள் முழுமைக்கும் தந்தைக்கும் குழந்தைக்குமான பிணைப்பை அதிகப்படுத்துகிறது. அதேபோல், கணவன் மனைவிக்கு இடையே இருக்கும் மரியாதையையும் அன்பையும் கூட்டி, குடும்பத்தில் ஒரு நல்ல சமநிலையை கொண்டுவருகிறது.

ஆண்களுக்கு குழந்தை பராமரிப்பில் போதிய விடுப்பும் வாய்ப்பும் கொடுப்பது, வெறும் விடுமுறை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மட்டுமல்ல. அது ஆண்களை சிறந்த தந்தையாக மாற்றவும், பெண்களின் கனவுகளுக்கு் சிறகு கொடுக்கவும், குடும்பத்தில் சமத்துவத்தை உருவாக்கவும் போடப்படும் அடித்தளமாகும்.

ஆய்வு:

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00187267261462035

https://www.gov.uk/government/collections/parental-leave-and-pay-review

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