தினசரி 10,000 ஸ்டெப்ஸ் நடந்தால் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்ன?
Published : March 24, 2026 at 10:52 AM IST
வீட்டை விட்டு வெளியே கிளம்பும் போதோ அல்லது அலுவலகத்தில் இருக்கும் போதோ, நம் கையில் இருக்கும் மொபைல் ஃபோனோ அல்லது கைக்கடிகாரமோ நாம் இன்று எத்தனை அடிகள் நடந்திருக்கிறோம் என்பதை காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறது.
பல நேரங்களில் "இன்று வெறும் 2000 அடிகள் தான் நடந்திருக்கிறோமா?" என்ற குற்ற உணர்வும், சில நேரங்களில் அந்த 10,000 என்ற இலக்கை தொட்டுவிடும் போது ஒருவிதமான வெற்றியும் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஜிம்முக்கு சென்று கடினமான பயிற்சிகளை செய்ய நேரம் இல்லாதவர்களுக்கும், உடலை வருத்திக்கொள்ள விரும்பாதவர்களுக்கும் நடைப்பயிற்சி ஒரு வரப்பிரசாதம் என்றே சொல்லலாம்.
காலையில் பால் வாங்க செல்வதில் தொடங்கி, மதிய உணவிற்கு பிறகு நடப்பது, போனில் பேசிக்கொண்டே நடப்பது என சிறு சிறு மாற்றங்கள் நம் ஆரோக்கியத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. அவை என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
இதய ஆரோக்கியம்: நமது இதயம் ஒரு பம்ப் போல செயல்படுகிறது. நாம் தினமும் 10,000 அடிகள் நடக்கும்போது, அது இதயத்திற்கும் ரத்த நாளங்களுக்கும் ஒரு மென்மையான பயிற்சியை கொடுக்கிறது. ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருப்பவர்கள், தினமும் கூடுதலாக ஒரு 1,000 அடிகள் நடக்க தொடங்கினால் கூட, அது மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தை வெகுவாகக் குறைப்பதாக ஆய்வுகள் சொல்கின்றன.
வேகமாக நடக்கும்போது ரத்த ஓட்டம் சீராகிறது, கெட்ட கொழுப்பின் அளவு குறைகிறது என NIH ஆய்வுதளத்தில் வெளியான ஆய்வு கட்டுரையில் தெரியவந்துள்ளது. இது உங்கள் இதயத்தை நீண்ட காலத்திற்கு பலமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
ரத்த சர்க்கரை அளவு: சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கும், அது வரும் வாய்ப்பு இருப்பவர்களுக்கும் நடைப்பயிற்சி ஒரு சிறந்த மருந்து. நாம் நடக்கும்போது நமது தசைகள் ரத்தத்தில் உள்ள குளுக்கோஸை ஆற்றலுக்காக பயன்படுத்தி கொள்கின்றன.
இதற்கு இன்சுலின் உதவி பெரிய அளவில் தேவைப்படுவதில்லை. இதனால் சாப்பிட்ட பிறகு ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு திடீரென அதிகரிப்பதை தவிர்க்கலாம். தினமும் 10,000 அடிகள் நடப்பவர்களுக்கு நீண்ட கால சர்க்கரை அளவை குறிக்கும் HbA1c அளவு குறைவதாக தெரியவந்துள்ளதாக NIH ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மனநலம்: உடல் ஆரோக்கியத்தை தாண்டி, நடைப்பயிற்சி மனதிற்கு ஒரு நிம்மதியை தருவதாக American Psychological Association ஆய்வுதளத்தில் வெளியான ஆய்வு உறுதிப்படுத்துகின்றன. வேலையில் இருக்கும் மன அழுத்தம், கவலை, சோர்வு போன்றவற்றை குறைக்க நடைப்பயிற்சி உதவுகிறது.
நடக்கும்போது உடலில் 'எண்டோர்பின்கள்' எனப்படும் மகிழ்ச்சியை தரும் ஹார்மோன்கள் சுரக்கின்றன. இது மன அழுத்தத்தை உருவாக்கும் 'கார்டிசோல்' அளவை குறைக்கிறது. தனியாக நடக்கும்போது கிடைக்கும் அந்த சிறு இடைவெளி, அன்றைய நாளின் சிக்கல்களை தெளிவுபடுத்தவும், இரவு நிம்மதியான உறக்கத்தை பெறவும் வழிவகுக்கிறது.
எடை மேலாண்மை மற்றும் ஆற்றல்: 10,000 அடிகள் நடப்பது என்பது மட்டுமே உடல் எடையை குறைக்கும் என்பது இல்லை. ஆனால், இது ஒரு நாளைக்கு தோராயமாக 300 முதல் 500 கலோரிகளை எரிக்க உதவுகிறது. நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் உணவோடு சேர்த்து இந்த பயிற்சியையும் செய்யும்போது, உடலில் உள்ள தேவையற்ற கொழுப்பு குறைய தொடங்குகிறது.
குறிப்பாக வயிற்று பகுதியில் சேரும் கொழுப்பை குறைக்க இது பெரிதும் உதவுகிறது. பலரும் நடப்பதால் உடல் சோர்வடையும் என்று நினைக்கிறார்கள், ஆனால் உண்மையில் நடைப்பயிற்சி செய்பவர்கள் அன்றைய நாள் முழுவதும் அதிக உற்சாகத்துடனும், குறைந்த சோர்வுடனும் இருப்பதை உணர முடியும்.
வளர்சிதை மாற்றம்: தொடர்ந்து 10,000 அடிகள் நடப்பது உங்கள் உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தையே மாற்றியமைக்கும். நாம் ஓய்வில் இருக்கும்போது கூட நமது உடல் கலோரிகளை எரிக்கும் திறனை இது அதிகரிக்கிறது. முறையான உணவோடு நடைப்பயிற்சியை மேற்கொள்ளும்போது, உடலில் தசை வலிமை கூடுகிறது மற்றும் தேவையற்ற கொழுப்பு குறைகிறது. இது இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்தி, ஒட்டுமொத்த உடல் அமைப்பையே ஆரோக்கியமானதாக மாற்றுகிறது.
அப்புறம் என்ன நண்பர்களே? இவ்வளவு நன்மைகளை தரும் நடைபயிற்சியை நீங்களும் தொடங்கி நன்மைகளை பெறுங்கள்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.