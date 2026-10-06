ஸ்குவாட்ஸ் பயிற்சி: தொடை சதை குறைய தினமும் எத்தனை முறை செய்ய வேண்டும்?
ஸ்குவாட்ஸ் செய்யும்போது உடலின் சமநிலையை பேணுவதற்காக வயிற்று தசைகளும் இயல்பாகவே சுருங்கி விரிகின்றன. இது தொப்பையை குறைக்கவும், இடுப்பு மற்றும் கீழ் முதுகை வலுப்படுத்தவும் உதவுகிறது.
Published : October 6, 2026 at 2:27 PM IST
உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கும், முக்கியமாக தொடைப் பகுதியில் தேங்கியிருக்கும் அதிகப்படியான சதையை குறைக்க வேண்டும் என்று முயற்சிப்பவர்களுக்கும் முதலில் நினைவுக்கு வரும் முக்கியமான உடற்பயிற்சி ஸ்குவாட்ஸ் (Squats).
எவ்வித கருவிகளும் இல்லாமல், இருக்கும் இடத்தில் இருந்தபடியே மிக எளிதாக செய்யக்கூடிய பயிற்சி இது. உடலின் கீழ் பகுதியை வடிவமைப்பதில் இதற்கு மிகப்பெரிய பங்கு உண்டு.
ஆனால், இந்த பயிற்சியை தினமும் செய்யலாமா, ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை செய்ய வேண்டும், எப்போது செய்தால் முழுமையான பலன் கிடைக்கும், இதனால் உடலுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கின்றன என்பதில் பலருக்கும் சந்தேகங்கள் இருக்கின்றன. இப்படியிருக்க, உங்கள் சந்தேகத்திற்கான பதிலை இந்த செய்தி தொகுப்பில் தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
ஸ்குவாட்ஸ் பயிற்சியை எப்போது, எத்தனை முறை செய்ய வேண்டும்?
ஆரம்பத்தில் பயிற்சி செய்ய தொடங்குபவர்கள் ஒரே நாளில் அதிக எண்ணிக்கையில் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும். முதல் சில நாட்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 10 முதல் 15 முறைகள் (Squats) வீதம், 2 அல்லது 3 செட்களாக செய்யலாம். அதாவது, ஒரு நாளில் மொத்தம் 30 முதல் 45 முறை செய்வது போதுமானது.
உடல் இந்த பயிற்சிக்கு பழகிய பிறகு, எண்ணிக்கையை மெதுவாக உயர்த்தலாம். வாரத்திற்கு 4 முதல் 5 நாட்கள் இந்த பயிற்சியை செய்வது மிக சிறந்த முடிவுகளை தரும். தசை நார்கள் தங்களை மீளுருவாக்கம் செய்து கொள்ள ஓய்வு தேவை என்பதால், வாரத்தில் 1 அல்லது 2 நாட்கள் உடலுக்கு ஓய்வு தருவது அவசியம்.
எப்போது செய்வது நல்லது?
காலை வேளையில் வெறும் வயிற்றில் உடற்பயிற்சி செய்வது உடலில் உள்ள அதிகப்படியான கொழுப்பை வேகமாக குறைக்க உதவும். காலை நேரம் இயலாதவர்கள், மாலையிலும் செய்யலாம். ஆனால், உணவு சாப்பிட்ட உடனே செய்யக்கூடாது. சாப்பிட்டு குறைந்தபட்சம் 2 முதல் 3 மணி நேர இடைவெளி இருப்பது அவசியம்.
தொடை சதை குறைவது முதல் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள் வரை
- தொடை மற்றும் இடுப்பு சதை குறையும்: நாற்காலியில் உட்கார்ந்து எழுவது போன்ற இந்த அசைவு, தொடையின் முன் மற்றும் பின் பகுதி தசைகளையும், இடுப்பு தசைகளையும் நேரடியாக இயங்க வைக்கிறது. இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள தேவையற்ற கொழுப்புகள் கரைந்து, தொடை பகுதி நல்ல வடிவத்தைப் பெறுகிறது.
- இடுப்பு மற்றும் வயிற்றுப் பகுதி வலுவடையும்: ஸ்குவாட்ஸ் செய்யும்போது உடலின் சமநிலையை பேணுவதற்காக வயிற்று தசைகளும் இயல்பாகவே சுருங்கி விரிகின்றன. இது தொப்பையை குறைக்கவும், இடுப்பு மற்றும் கீழ் முதுகை வலுப்படுத்தவும் உதவுகிறது.
- கலோரி எரிப்பு அதிகரிக்கும்: நமது உடலிலேயே தொடை மற்றும் இடுப்பு பகுதியில் தான் மிகப்பெரிய தசைகள் உள்ளன. பெரிய தசைகளை இயக்கும்போது உடலுக்கு அதிக ஆற்றல் தேவைப்படுவதால், குறுகிய நேரத்திலேயே அதிக கலோரிகள் எரிக்கப்படுகின்றன. இது ஒட்டுமொத்த உடல் எடையையும் கட்டுக்குள் வைக்கிறது.
- மூட்டுகள் மற்றும் எலும்புகள் பலம்பெறும்: முறையாக செய்யப்படும் ஸ்குவாட்ஸ் பயிற்சி இடுப்பு, முழங்கால் மற்றும் கணுக்கால் மூட்டுகளுக்கு சிறந்த நெகிழ்வுத்தன்மையை தருகிறது. மேலும், எலும்புகளின் அடர்த்தியை அதிகரித்து, வயதான காலத்தில் வரும் மூட்டு வலி மற்றும் எலும்புத் தேய்மானத்தைத் தடுக்கிறது.
- அன்றாட சுறுசுறுப்பு கூடும்: தொடர்ந்து இந்த பயிற்சியை செய்து வரும்போது கால்களின் பலம் அதிகரிக்கும். இதனால் நடப்பது, படிக்கட்டுகளில் வேகமாக ஏறுவது, குனிந்து நிமிர்ந்து வேலைகள் செய்வது என அன்றாட நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் சோர்வின்றிச் செய்ய முடியும்.
பயிற்சி செய்யும்போது கவனிக்க வேண்டியவை
- குனிந்து அமரும்போது முதுகை வளைக்காமல் நேராக வைத்திருக்க வேண்டும்.
- முழங்கால்கள் பாதத்தின் விரல்களை தாண்டி முன்னால் போகாதவாறு பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
- மூட்டு வலி அல்லது தீவிர முதுகு வலி இருப்பவர்கள் தகுந்த வழிகாட்டுதல் இன்றி செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.
- சரியான முறையில், சீரான இடைவெளியில் தொடர்ந்து ஸ்குவாட்ஸ் பயிற்சி செய்து வந்தால், தொடை சதை குறைவதுடன் உடலும் நல்ல வடிவமும் வலிமையும் பெறும்.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12307640/
https://www.health.harvard.edu/healthy-aging-and-longevity/the-lowdown-on-squats