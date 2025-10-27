ETV Bharat / lifestyle

இரவில் டார்க் சாக்லேட் சாப்பிட விரும்புபவரா நீங்கள்? செரிமானம் முதல் தூக்கம் வரை உள்ள பிரச்சனைகள் இதோ!

காஃபினுக்கு உணர்திறன் உள்ளவர்கள் படுக்கைக்கு முன் இவற்றை உட்கொள்வது தூக்கம் வருவதை தாமதப்படுத்தலாம் அல்லது தூக்கத்தின் தரத்தை குறைக்கலாம் என்று எச்சரிக்கப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 27, 2025 at 4:15 PM IST

3 Min Read
வயது வித்தியாசமின்றி அனைவருக்கும் பிடித்த உணவு அல்லது தின்பண்டங்களில் சாக்லேட்டிற்கும் பங்கு உண்டு. அதிலும், தற்போது மாறிவரும் வாழ்க்கை சூழல் மற்றும் ஆரோக்கியத்தின் மீதான அக்கறையினால் பலரும் டார்க் சாக்லேட் சாப்பிட ஆரம்பித்துள்ளனர். அதிலும் பலரும் ஒவ்வொரு முறை உணவு உட்கொண்டப்பின் கொஞ்சமாக டார்க் சாக்லேட் சாப்பிடுவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளனர்.

இவை இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துதல், நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்துதல், ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைத்தல், மூளையின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துதல் மற்றும் மன அழுத்தத்தைக் குறைத்தல் போன்ற ஆரோக்கிய நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

குறிப்பாக, இரவு உணவுக்கும் பின் சாப்பிடுவது உடல் மற்றும் மனதிற்கு ஆறுதலை வழங்குவதாக கூறுகின்றனர். இருப்பினும், இரவில் டார்க் சாக்லேட் சாப்பிடுவது நன்மைகளை வழங்குவதோடு எதிர்பாராத தீமைகளையும் ஏற்படுத்தும் என்கிறது ஆய்வு. அதன்படி, படுக்கைக்கு செல்வதற்கு முன் டார்க் சாக்லேட் சாப்பிடுவதால் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஆக்ஸிஜனேற்றிகள்: டார்க் சாக்லேட்டில் ஃபிளாவனாய்டுகள் எனப்படும் சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிறைந்துள்ளது. அவை வீக்கம் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும். மேலும், இரவில் உடல் செல்களைப் புதுப்பிக்க உதவுகிறது. டார்க் சாக்லேட் சோர்வைக் குறைக்கவும், மூளை ஆரோக்கியத்தையும் வாழ்க்கைத் தரத்தையும் மேம்படுத்தவும் உதவும் என்று NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

மனநிலை: டார்க் சாக்லேட் 'நல்ல உணர்வை ஏற்படுத்தும்' ரசாயனங்களான செரோடோனின் மற்றும் எண்டோர்பின்களின் உற்பத்தியைத் தூண்டுகிறது. இதனை உட்கொள்வதன் மூலம் மனதை அமைதிப்படுத்த முடியும் என்று கூறப்படுகிறது. கூடுதலாக, இதில் உள்ள பாலிபினால்கள் கார்டிசோலின் அளவைக் குறைக்கவும் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது.

தூக்கக் கலக்கம்: டார்க் சாக்லேட்டில் இயற்கை தூண்டுதல்களான காஃபின் மற்றும் தியோப்ரோமைன் உள்ளது. காஃபினுக்கு குறிப்பாக உணர்திறன் உள்ளவர்கள் படுக்கைக்கு முன் இவற்றை உட்கொள்வது தூக்கம் வருவதை தாமதப்படுத்தலாம் அல்லது தூக்கத்தின் தரத்தை குறைக்கலாம் என்று எச்சரிக்கப்படுகிறது. டார்க் சாக்லேட்டின் நன்மைகளை பெற அவற்றை மிதமாக உட்கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

செரிமான பிரச்சனைகள்: சிலருக்கு இது வயிற்று அமில ரிஃப்ளக்ஸ் அல்லது நெஞ்செரிச்சலைத் தூண்டும் என்கிறது ஆய்வு. குறிப்பாக தூங்குவதற்கு முன் அவற்றை சாப்பிடுவதால் இதுபோன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் என்று எச்சரிக்கப்படுகிறது. உணவுக்குப் பிறகு சாக்லேட் சாப்பிடுவது உணவுக்குழாய் பிரச்சனைகள் உள்ள நோயாளிகளுக்கு அமில வெளிப்பாட்டை கணிசமாக அதிகரிப்பதாக Chocolate and heartburn: evidence of increased esophageal acid exposure after chocolate ingestion என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஸ்வீட் க்ரேவிங்: டார்க் சாக்லேட்டில் மற்ற சாக்லேட்டை விட சர்க்கரை குறைவாக இருந்தாலும் , அது இனிப்பு ஆசைகளைத் தூண்டும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள். இரவில் அதிகமாக உட்கொள்வது ரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிப்பதற்கும் எடை அதிகரிப்பதற்கும் வழிவகுக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

காலை, மாலை, இரவு என எந்த நேரத்தில் சாக்லேட் உட்கொண்டாலும், அது ஆற்றல் சமநிலையை வித்தியாசமாக பாதிப்பதாகவும், ஆற்றல் உட்கொள்ளல், மேற்பரப்பு ஆக்சிஜனேற்றம், நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் சர்க்காடியன் தொடர்பான மாறிகள் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் உடல் எடையை பாதிக்கின்றன என்று தி FASEB ஜர்னல் தெரிவித்துள்ளது.

இரவில் டார்க் சாக்லேட் சாப்பிட விரும்பினால், படுக்கைக்கு குறைந்தது 1-2 மணி நேரத்திற்கு முன்பு, சிறிய அளவில் சாப்பிடுவது நல்லது என்று என்கின்றனர். 70 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான கோகோ உள்ளடக்கம் கொண்ட டார்க் சாக்லேட் மிதமான அளவில் சாப்பிட பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் இது ஆரோக்கியமான ஃபிளாவனாய்டுகள் அதிகமாகவும், சர்க்கரை குறைவாகவும் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

கூடுதலாக, தூக்கத்தைத் தொந்தரவு செய்யாமல் அமைதிப்படுத்தும் மற்றும் மனநிலையை மேம்படுத்தும் நன்மைகளை அனுபவிக்க முடியும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது. குறிப்பாக, தூக்கப் பிரச்சனைகள் அல்லது காஃபின் உணர்திறன் இருந்தால், இரவில் டார்க் சாக்லேட்டை தவிர்க்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்

டார்க் சாக்லேட் நன்மைகள்
இரவில் டார்க் சாக்லேட் சாப்பிடலாமா
இரவில் டார்க் சாக்லேட் சாப்பிடலாமா
DARK CHOCOLATE AFTER DINNER

