கனவுகளை நனவாக்குமா 'விஷன் போர்டு'? அப்படி என்றால் என்ன தெரியுமா?

வருடப் பிறப்பை முன்னிட்டு இணையத்தில் வைரலாகும் விஷன் போர்டு என்றால் என்ன? அதனை எப்படி செய்வது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம்
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 29, 2025 at 5:12 PM IST

புத்தாண்டு என்றாலே பலருக்கும் நினைவுக்கு வருவது 'New Year Resolution'. ஆனால், "இந்த வருடம் உடல் எடையை குறைப்பேன்", "நிறைய படிப்பேன்" என டைரியில் எழுதி வைக்கும் பழைய முறையை இன்றைய ஜென் ஸி (Gen Z) தலைமுறை ஓரம் கட்டிவிட்டது. இப்போது எங்கு பார்த்தாலும் விஷன் போர்டு (Vision Board) பற்றிய பேச்சுகள் தான். இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ்களிலும், யூடியூப் ஷார்ட்ஸ்களிலும் அழகான படங்கள், உத்வேகம் தரும் வாசகங்கள் நிறைந்த போர்டுகளை பலரும் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

வெறும் வார்த்தைகளாக ஒரு லட்சியத்தை வைத்திருப்பதை விட, அதை ஒரு காட்சியாக (Visual) நம் கண்முன் வைப்பது அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்கிறார்கள் இவர்கள். 2025-ல் நான் என்னவெல்லாம் சாதித்தேன் என்று பழைய விஷன் போர்டை காட்டிவிட்டு, 2026-க்கான புதிய போர்டை உருவாக்கும் வீடியோக்கள் இணையத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம்

இது வெறும் ஒரு ட்ரெண்ட் தானா? அல்லது இதன் பின்னால் ஏதேனும் அறிவியல் இருக்கிறதா? கனவுகளை நிஜமாக்க நீங்களும் எப்படி ஒரு விஷன் போர்டை உருவாக்கலாம்? என்பதை இந்த தொகுப்பில் விரிவாக பார்க்கலாம்.

விஷன் போர்டு என்றால் என்ன? சுருக்கமாக சொன்னால், உங்கள் இலக்குகளையும், ஆசைகளையும் பிரதிபலிக்கும் படங்களின் தொகுப்பு தான் விஷன் போர்டு. உங்களுக்கு பிடித்த வீடு, நீங்கள் செல்ல விரும்பும் நாடு, நீங்கள் வாங்க துடிக்கும் கார், அல்லது நீங்கள் அடைய விரும்பும் மனநிலை உதாரணத்திற்கு, அமைதி அல்லது ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றை குறிக்கும் புகைப்படங்களை ஒன்றிணைத்து ஒரு போர்டாக உருவாக்குவதே இது.

இது உண்மையிலேயே வேலை செய்கிறதா? "கேட்பது கிடைக்காது, எதை ஆழமாகப் பார்க்கிறோமோ அதுவே கிடைக்கும்" என்பதுதான் இதன் அடிப்படைத் தத்துவம். இதற்குப் பின்னால் Visualization என்ற உளவியல் நுட்பம் உள்ளது.

  • மூளையின் செயல்பாடு: நாம் ஒரு விஷயத்தை தினமும் பார்க்கும்போது, நம் மூளையிலுள்ள 'Reticular Activating System' (RAS) தூண்டப்படுகிறது. இது அந்த இலக்கை அடைய தேவையான வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண நமக்கு உதவுகிறது.
  • ஈர்ப்பு விதி (Law of Attraction): நேர்மறையான எண்ணங்களை ஒரு படத்தின் மூலம் மீண்டும் மீண்டும் உள்வாங்கும்போது, பிரபஞ்சம் அதை நோக்கி நம்மை நகர்த்தும் என்பது பலரது நம்பிக்கை என்கிறது ஆய்வு.

உங்கள் 'விஷன் போர்டு' 2025-ஐ உருவாக்குவது எப்படி? நீங்களும் இந்த 'விஷன் போர்டு எரா'-வில் இணைய விரும்பினால், இதோ எளிய வழிமுறைகள்:

இலக்குகளை தீர்மானியுங்கள்: முதலில் 2026-ல் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்பதில் தெளிவாக இருங்கள். கல்வி, வேலை, உடல்நலம், பயணம், சேமிப்பு எனப் பல பிரிவுகளாக பிரித்துக் கொள்ளுங்கள்.

படங்களைத் தேடுங்கள்: உங்கள் இலக்கை விவரிக்கும் படங்களைத் தேடுங்கள். Pinterest போன்ற செயலிகள் இதற்கு சிறந்தவை. உதாரணமாக, நீங்கள் 2026-ல் பாரிஸ் செல்ல விரும்பினால், ஈபிள் டவர் படத்தின் அருகே உங்கள் புகைப்படத்தை ஒட்டி வைக்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம்

டிஜிட்டல் அல்லது பிசிக்கல்:

Physical Board: ஒரு சார்ட் பேப்பர் அல்லது அட்டைப் பெட்டியில் படங்களை வெட்டி ஒட்டுவது. இது ஒரு கலைப்படைப்பு போல இருக்கும்.

Digital Board: Canva அல்லது பிற எடிட்டிங் ஆப்ஸ்களைப் பயன்படுத்தி மொபைல் வால்பேப்பராகவோ அல்லது லேப்டாப் ஸ்கிரீன் சேவராகவோ வைத்துக் கொள்வது.

தினமும் பாருங்கள்: உருவாக்கிய போர்டை நீங்கள் அடிக்கடி பார்க்கும் இடத்தில் உதாரணத்திற்கு, படுக்கையறைச் சுவர் அல்லது மொபைல் திரையாக வைக்கவும். அதைப் பார்க்கும்போதெல்லாம் அந்த இலக்கை ஏற்கனவே அடைந்துவிட்டது போன்ற உணர்வை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

2026-ம் ஆண்டு உங்கள் வாழ்க்கையையே மாற்றும் ஆண்டாக அமைய இந்த விஷன் போர்டு ஒரு தொடக்கப்புள்ளியாக இருக்கலாம். இது மட்டும் போதுமா? என்றால் இல்லை. கட்டாயம் நாம் ஆசைப்பட்ட விஷயத்திற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும். விஷன் போர்டு நமது ஆசைகளை நமக்கு நினைவுப்படுத்தி அதை அடைய முயற்சி எடுக்க தூண்டும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

