பற்கள் வரிசையாக இல்லாமல் கோணலாக வளர காரணம் என்ன?
விரல் சூப்பும் பழக்கம் மூன்று அல்லது நான்கு வயதை தாண்டியும் தொடர்ந்து நீடித்தால், அது தாடையின் வளர்ச்சியையும் பற்களின் அமைப்பையும் பெரிதும் பாதிக்கும்.
Published : July 10, 2026 at 5:18 PM IST
குழந்தை பிறந்து, ஆறு மாதத்தில் அதன் முதல் பல் முளைக்கும் அழகை ரசிப்பதில் தொடங்கி, மூன்று வயதிற்குள் இருபது பற்களும் அழகாக முளைத்து வருவதை நாம் ஆசையோடு கவனிப்போம். இந்த பால் பற்கள் குழந்தைகளுக்கு சாப்பிடுவதற்கும், பேசுவதற்கும் மட்டும் உதவுவதில்லை, அடுத்து வரப்போகும் நிலையான பற்கள் எந்த இடத்தில் முளைக்க வேண்டும் என்பதற்கான இடத்தையும் தாடைக்குள் பத்திரமாக பிடித்து வைத்திருக்கின்றன.
ஆனால், குழந்தை வளர வளர சில குழந்தைகளுக்கு பற்கள் நேராக இல்லாமல் ஒன்றன் மேல் ஒன்று ஏறியோ, இடுக்கமாகவோ அல்லது கோணலாகவோ முளைக்க தொடங்குவதை கண்டு பல பெற்றோர்கள் கவலைப்படுவதுண்டு. இது பல குடும்பங்களில் சாதாரணமாக நடக்கும் ஒரு விஷயம்தான். பற்கள் இப்படி மாறுவதற்கு பின்னால் மரபணுக்கள், தாடையின் அளவு, சிறுவயது பழக்கவழக்கங்கள் என பல எதார்த்தமான காரணங்கள் இருக்கின்றன. அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
குடும்ப பாரம்பரியம் மற்றும் மரபணுக்கள்
குழந்தைகளின் பற்கள் கோணலாக மாறுவதற்கு மிக முக்கியமான மற்றும் முதல் காரணம் அவர்களின் குடும்ப பின்னணிதான். குழந்தையின் கண் நிறம், உயரம், உடல்வாகு எப்படி பெற்றோர்களை பொறுத்து அமைகிறதோ, அதே போல பற்களின் அமைப்பும் தாடையின் அளவும் கூட பெற்றோர்களிடமிருந்தே குழந்தைகளுக்கு வருகின்றன.
உதாரணமாக, ஒரு குழந்தைக்கு தன் அப்பாவை போல சிறிய தாடையும், அம்மாவை போல பெரிய பற்களும் அமைந்துவிட்டால், அந்த பற்கள் அனைத்தும் தாடைக்குள் நேராக முளைப்பதற்கு போதுமான இடம் இருக்காது. இதனால் பற்கள் இடமில்லாமல் ஒன்றையொன்று முட்டிக்கொண்டு, நேராக வராமல் கோணலாகவோ அல்லது ஏறியோ முளைக்க தொடங்குகின்றன. பெற்றோர் அல்லது குடும்பத்தில் உள்ள நெருங்கிய சொந்தங்களுக்கு பற்கள் சீரமைப்பு கம்பிகள் (Braces) போட வேண்டிய நிலை இருந்திருந்தால், அதே போன்ற அமைப்பு குழந்தைகளுக்கும் வர அதிக வாய்ப்பு உள்ளது.
பால் பற்கள் சீக்கிரமே விழுந்துவிடுவது
பலரும் நினைப்பது போல பால் பற்கள் தற்காலிகமானது மட்டுமல்ல, அவை அடுத்து வரும் பற்களுக்கு வழிகாட்டும் ஒரு முக்கிய பொறுப்பை செய்கின்றன. ஏதேனும் சொத்தை காரணமாகவோ, அடிபட்டு காயம் ஏற்பட்டதாலோ அல்லது அலட்சியத்தாலோ ஒரு பால் பல் அதன் இயற்கையான காலத்திற்கு முன்பே விழுந்துவிட்டால், அந்த இடத்தில் ஒரு பெரிய இடைவெளி உருவாகிவிடும்.
அப்போது அந்த பல்லுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் மற்ற பற்கள் மெதுவாக நகர்ந்து, இந்த வெற்று இடத்தை நோக்கி சாய்ந்துவிடும். இதன் காரணமாக, பின்னாட்களில் அந்த இடத்தில் முளைக்க வேண்டிய நிலையான புதிய பல்லுக்கு பாதை அடைபட்டு போகிறது. இதனால் அந்த புதிய பல் நேராக வர முடியாமல், வேறு வழியில் கோணலாகவோ அல்லது இடுக்கமாகவோ முளைக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது. அதனால்தான் பால் பற்களை சொத்தை ஏற்படாமல் பாதுகாப்பது மிகவும் அவசியமாகிறது.
கட்டை விரல் சூப்புதல்
குழந்தைகள் சிறு வயதில் அழும்போது தங்களை தாங்களே சமாதானப்படுத்தி கொள்ள கட்டை விரலை சூப்புவதும், வாயில் சூப்பிகளை (Pacifier) வைத்துக் கொள்வதும் மிகவும் இயல்பான ஒரு விஷயம்தான். ஆனால், இந்தப் பழக்கம் மூன்று அல்லது நான்கு வயதை தாண்டியும் தொடர்ந்து நீடித்தால், அது தாடையின் வளர்ச்சியையும் பற்களின் அமைப்பையும் பெரிதும் பாதிக்கும்.
குழந்தை தொடர்ந்து தன் விரலையோ அல்லது சூப்பியையோ வாயில் வைத்து அழுத்தும் போது, அந்த தொடர் அழுத்தம் முன்னால் இருக்கும் பற்களை வெளிநோக்கித் தள்ளும். இதனால் பற்கள் முன்னோக்கி நீட்டிக்கொண்டு, மேல் தாடையின் வடிவமே மாறிவிடும். இது பிற்காலத்தில் நிலையான பற்கள் முளைக்கும் போது பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது.
நாக்கால் பற்களைத் தள்ளும் பழக்கம்
சில குழந்தைகளுக்குப் பேசும் போதோ அல்லது உணவை விழுங்கும் போதோ, தங்களின் நாக்கை பற்களின் உட்புறத்தில் வைத்து முன்னோக்கி தள்ளும் பழக்கம் இருக்கும். நாம் சாதாரணமாக நினைக்கும் இந்த சின்ன விஷயம், நாளுக்கு நாள் பற்களின் மேல் ஒரு தொடர் அழுத்தத்தை கொடுத்துக்கொண்டே இருக்கும்.
காலப்போக்கில் இந்த அழுத்தம் முன் பற்களை முன்னோக்கித் தள்ளி, பற்களுக்கு இடையே தேவையற்ற இடைவெளிகளை உருவாக்கிவிடுகிறது. சில குழந்தைகளுக்கு கட்டை விரல் சூப்பும் பழக்கம் நின்ற பிறகு, இந்த நாக்கால் தள்ளும் பழக்கம் தானாகவே வந்துவிடுகிறது.
வாயால் மூச்சு விடுதல்
மூக்கிற்கு பதிலாக எப்போதும் வாய் வழியாகவே மூச்சு விடும் சில குழந்தைகளுக்கும் பற்கள் கோணலாக மாற வாய்ப்புகள் அதிகம். வாய் வழியாக தொடர்ந்து மூச்சு விடும்போது, குழந்தைகள் தங்களின் நாக்கை வாயின் கீழ் பகுதியில் எப்போதும் தாழ்த்தி வைத்திருக்க வேண்டியிருக்கும்.
நாக்கு இப்படி எப்போதும் ஒரே இடத்தில் கீழே அழுத்தி கொண்டிருக்கும் போது, தாடையின் இயற்கையான வளர்ச்சி தடைபடுகிறது. இது பற்களின் நேர்க்கோட்டு அமைப்பைக் குலைத்துவிடும். குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் ஒவ்வாமை (Allergies), தொண்டையில் சதை வளர்ச்சி (Tonsils) அல்லது மூக்கடைப்பு போன்ற காரணங்களால் தான் அவர்கள் வாயால் மூச்சு விடுகிறார்கள். எனவே, குழந்தை அடிக்கடி வாயால் மூச்சு விடுவதைக் கவனித்தால், அதை மருத்துவர்களிடம் ஆலோசிப்பது நல்லது.
தாடையின் அளவு மற்றும் பற்கள் முளைக்கும் காலம்
பால் பற்களை விட நிலையான பற்கள் அளவில் பெரியவை. வளர்ந்து வரும் குழந்தையின் தாடை, அந்த பெரிய பற்கள் அனைத்தும் உட்காருவதற்கு ஏதுவாக போதிய அளவு வளரவில்லை என்றால், பற்கள் நெரிசலாகிவிடும். இடம் பற்றாக்குறையால் பற்கள் திரும்பிக்கொண்டோ அல்லது வளைந்தோ முளைக்கும்.
அதேபோல, பற்கள் முளைக்கும் காலமும் இதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. புதிய பற்கள் வழக்கமான காலத்தை விட மிக சீக்கிரமாகவோ அல்லது ரொம்ப தாமதமாகவோ முளைக்கும் போது, பக்கத்தில் இருக்கும் பற்கள் காலியான இடங்களை நோக்கி நகர்ந்து விடுவதால் பற்களின் வரிசை மாறிவிடுகிறது.
பெற்றோர் கவனிக்க வேண்டிய அறிகுறிகள்
குழந்தையின் பற்கள் கோணலாக மாறப் போகிறது என்பதை சில ஆரம்பகால அறிகுறிகள் வைத்தே பெற்றோர்கள் கண்டறிந்துவிடலாம்.
- பற்கள் ஒன்றன் மேல் ஒன்று ஏறி, இடுக்கமாக இருப்பது போல் தோன்றுவது.
- புதிய பற்கள் நேராக வராமல் சற்று திரும்பியபடி அல்லது தவறான கோணத்தில் முளைப்பது.
- உணவைக் கடித்து சாப்பிடுவதிலும், மெல்லுவதிலும் குழந்தை சிரமப்படுவது.
- மேல் பற்களும் கீழ் பற்களும் சரியாக ஒன்றோடொன்று இணையாமல் இருப்பது.
- பற்களுக்கு இடையே மிக அதிகமான இடைவெளிகள் இருப்பது.
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