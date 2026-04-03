ETV Bharat / lifestyle

மன அழுத்தம் முதல் எலும்பு வலிமை வரை..'வாக்கிங்' செல்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்?

தினமும் ஒரு 30 நிமிடம் சுறுசுறுப்பாக நடப்பது இதய துடிப்பை சீராக்கி, ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 3, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

நமது ஆரோக்கியத்தை காக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாலே உடனே நமக்கு தோன்றுவது காலையில் சீக்கிரம் எழுந்து ஜிம்முக்கு ஓடுவது அல்லது விலை உயர்ந்த புரோட்டீன் உணவுகளை வாங்கி சாப்பிடுவதுதான். ஆனால், உண்மையில் நம் உடலை தேற்றி கொள்ள இவ்வளவு சிரமப்பட வேண்டுமா என்று யோசித்து பார்த்தால், அதற்கான பதில் நம் வீட்டு வாசலிலேயே இருக்கிறது.

அலுவலகத்திற்கு செல்ல பேருந்து நிறுத்தத்திற்கு நடப்பது, மாலையில் காய்கறிகள் வாங்க சந்தைக்கு செல்வது என நாம் அன்றாடம் செய்யும் ஒரு எளிய செயல்தான் 'நடைப்பயிற்சி'. பல நேரங்களில் நாம் இதை ஒரு உடற்பயிற்சியாகவே கருதுவதில்லை. "வெறும் நடைப்பயிற்சி என்ன செய்துவிட போகிறது?" என்று அலட்சியமாக கடந்து விடுகிறோம்.

ஆனால், எந்த விதமான பயிற்சியும் செய்யாமல் இருப்பதற்கு, ஒரு பத்து நிமிடம் தெருவில் நடப்பது எவ்வளவோ மேலானது. இது நம்மோடு ஒட்டியிருக்கும் ஒரு பழக்கம், அதை சற்று திட்டமிட்டுச் செய்தால் ஆரோக்கியத்திற்கு இதைவிட சிறந்த மருந்து வேறில்லை என்கிறது ஆய்வுகள்.

நடைப்பயிற்சி: ஒட்டுமொத்த உடல்நலத்திற்கு ஏற்றது!

நடைப்பயிற்சி என்பது வெறும் கலோரியை எரிக்கும் வேலை மட்டுமல்ல. கடினமான உடற்பயிற்சிகளை செய்ய முடியாதவர்களுக்கும், நேரம் இல்லாதவர்களுக்கும் இது ஒரு வரப்பிரசாதம். நடைப்பயிற்சியால் கிடைக்கும் முழுமையான பலன்களை இங்கே விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

இதய ஆரோக்கியம்:

ரத்த அழுத்தம் மற்றும் சர்க்கரை நோய் இன்று பலருக்கும் பொதுவான ஒரு பிரச்சனையாகிவிட்டது. தினமும் ஒரு 30 நிமிடம் சுறுசுறுப்பாக நடப்பது இதய துடிப்பை சீராக்கி, ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது. இது இதய தசைகளை வலுவாக்கி, மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தை கணிசமாக குறைக்கிறது. ரத்தத்தில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பை கரைத்து, நல்ல கொழுப்பை அதிகரிக்க செய்ய நடைப்பயிற்சி சிறந்ததாகும்.

எடையை குறைக்க உதவும் எளிய முறை

உடல் எடையை குறைக்க பலரும் ஓட்டப்பயிற்சியை (Running) மேற்கொள்வார்கள். ஆனால், ஓடும்போது மூட்டுகளில் அதிக அழுத்தம் ஏற்படும். நடைப்பயிற்சி அப்படிப்பட்டது அல்ல. நடக்கும் வேகம் மற்றும் உடல் எடையை பொறுத்து, அரை மணி நேர நடைப்பயிற்சியில் 100 முதல் 200 கலோரிகளை எரிக்க முடியும். லிஃப்டை தவிர்த்து படிக்கட்டுகளில் ஏறுவது, மதிய உணவிற்கு பிறகு ஒரு சிறு நடை செல்வது போன்றவற்றை செய்தாலே உடலில் தேவையற்ற கொழுப்பு சேர்வதை தவிர்க்கலாம்.

தசை மற்றும் எலும்பு வலிமை

நடைப்பயிற்சி என்பது ஒரு 'வெயிட் பேரிங்' (Weight-bearing) பயிற்சி. அதாவது உங்கள் உடல் எடையை தாங்கியே நீங்கள் நடக்கிறீர்கள். இது கால்கள், இடுப்பு மற்றும் முதுகு தசைகளை உறுதிப்படுத்துகிறது. குறிப்பாக 40 வயதை கடந்தவர்களுக்கு எலும்பு தேய்மானம் (Osteoporosis) ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகம். அவர்கள் தொடர்ந்து நடப்பதன் மூலம் எலும்புகளை வலிமையாக்க முடியும்.

மன அழுத்தம் குறையும்

வேலைப்பளு, குடும்ப சுமை என பல காரணங்களால் மன அழுத்தம் ஏற்படும்போது, ஒரு 20 நிமிடம் தனியாகவோ அல்லது நண்பர்களுடனோ நடப்பது மனதிற்கு அமைதியை தரும். நடக்கும்போது நம் உடலில் 'எண்டோர்பின்' சுரப்பதால் மனநிலை மேம்படும். இயற்கை சூழலில் நடக்கும்போது கிடைக்கும் சுத்தமான காற்றும், வெளிச்சமும் இரவு நேர தூக்கத்தை சீராக்கும்.

ஆய்வுகள் சொல்வது என்ன?

eClinical Medicine எனும் மருத்துவ ஆய்விதழ், ஒரு நபர் தினமும் 10 நிமிடம் வேகமாக நடந்தாலே, அவர் உயிரிழக்கும் வாய்ப்பு 15% குறைகிறதாம். அதேபோல், 17,000 முதிய பெண்களிடம் நடத்தப்பட்ட மற்றொரு ஆய்வில், ஒரு நாளைக்கு 4,400 அடிகள் நடப்பவர்களுக்கு இறப்பு விகிதம் 41% குறைவாக இருப்பது உறுதியானது. இந்த பலன்கள் 7,500 அடிகள் வரை நடக்கும்போது இன்னும் அதிகமாகக் கிடைக்கிறது.

மூட்டு மற்றும் உடல் இயக்கம்

நமது மூட்டுகள் துருப்பிடிக்காமல் இருக்க வேண்டுமானால் அவை இயக்கத்தில் இருக்க வேண்டும். தொடர்ந்து நடப்பது மூட்டுகளில் உள்ள திரவத்தை சீராக சுரக்க செய்து, மூட்டு வலியை தடுக்கிறது. இது வயதான காலத்தில் யாருடைய உதவியும் இன்றி நாம் சுதந்திரமாக நடமாட வழிவகை செய்கிறது.

நடைப்பயிற்சியை ஒரு பழக்கமாக மாற்ற...

தொடங்குவது கடினம், ஆனால் ஒருமுறை தொடங்கிவிட்டால் இது உங்கள் வாழ்க்கையின் அங்கமாகிவிடும்.

  • முதலில் 10 அல்லது 15 நிமிடங்கள் மட்டும் நடங்கள். உடல் பழகிய பிறகு நேரத்தை அதிகரியுங்கள்.
  • வாரத்திற்கு 150 நிமிடங்கள் நடப்பதை இலக்காக கொள்ளுங்கள். இதை தினசரி 30 நிமிடம் என பிரித்து கொள்ளலாம்.
  • காலுக்கு பொருத்தமான, சௌகரியமான காலணிகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.
  • நீங்கள் எத்தனை அடி நடக்கிறீர்கள் என்பதை கவனிக்க மொபைல் செயலிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

நடைப்பயிற்சி நன்மைகள்
WALKING FOR HEART HEALTH
WALKING HEALTH BENEFITS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.