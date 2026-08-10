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பிரபலங்கள் பயன்படுத்தும் 'இன்சுலேட்டட் டம்ப்ளர்' - அப்படி இதில் என்ன ஸ்பெஷல்?

பாட்டிலின் மேல் பகுதி அகலமாகவும், கீழ் பகுதி குறுகலாகவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் காரில் உள்ள கப் ஹோல்டரில் (Car Cup Holder) எளிதாக பொருந்தும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 10, 2026 at 12:49 PM IST

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ஒரு பாட்டிலில் நீர் எடுத்து செல்வது என்பது மிக சாதாரணமான விஷயம். ஆனால், சமீபகாலமாக சமூக வலைதளங்களில் பலரும் தங்கள் கைகளில் பெரிய அளவிலான 'இன்சுலேட்டட் டம்ப்ளர்' வைத்திருப்பதை பார்த்திருப்போம். குறிப்பாக, சினிமா நட்சத்திரங்கள், விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் இணைய பிரபலங்கள் எங்கு சென்றாலும் இந்த டம்ப்ளரை தங்களின் உடமையை போல கூடவே எடுத்து செல்கின்றனர்.

இதை பார்க்கும் பலரும், "தண்ணீர் எடுத்து செல்ல ஒரு சாதாரண பாட்டிலே போதுமே, இதற்கு ஏன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம்?" போன்ற கருத்துகளை சமூகவலைதளத்தில் பதிவிடுகின்றனர். இப்படியிருக்க, மற்ற சாதாரண பாட்டில்களை விட இது எவ்வாறு வேறுபடுகிறது, இதன் சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க..

குடிநீர் தேவையா? அடையாளமா?

முன்பெல்லாம் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வாங்கும் போது, அதில் எவ்வளவு நீர் பிடிக்கும், எவ்வளவு நேரம் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் என்று மட்டுமே கவனத்தில் கொள்வார்கள். ஆனால், தற்போதைய சூழல் முற்றிலும் மாறுபட்டுள்ளது. தான் அணியும் உடைக்கு இந்த டம்ப்ளரின் நிறம் பொருந்துகிறதா, பிரபலங்கள் பயன்படுத்தும் அதே வண்ண வடிவமைப்பா என்று பார்த்து பார்த்துத் தேர்வு செய்கிறார்கள்.

வெறும் டம்ப்ளராக பயன்படுத்துவதோடு நிறுத்தாமல், அதை மேலும் அழகாக்குவதும் ஒரு தனி விருப்பமாக மாறியிருக்கிறது. நீரை அருந்தும் ஸ்ட்ராவிற்கு பிரத்யேக சிலிகான் மூடிகள், பாட்டிலில் பொருத்தும் பெயர் பலகைகள், கையில் பிடிப்பதற்கான பிரத்யேக உறைகள் எனத் தங்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப இதனை அலங்கரித்துச் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்வதும் அதிகரித்து வருகிறது. பெரிய அளவிலான இந்த டம்ப்ளரை சுமந்து செல்வது சிரமம் எனக் கருதினாலும், இதன் அளவே இதன் மிகப்பெரிய சாதகமாக அமைகிறது.

  • தொடர்ந்து நீர் அருந்த நினைவூட்டும்: பணிபுரியும் மேஜையிலேயே ஒரு பெரிய டம்ப்ளர் கண்முன்னே இருக்கும் போது, இயல்பாகவே அடிக்கடி நீர் அருந்தும் பழக்கம் ஏற்படுகிறது.
  • அடிக்கடி நிரப்பத் தேவையில்லை: ஒரே முறை முழுமையாக நிரப்பி வைத்தால், நாள் முழுவதும் அடிக்கடி சென்று நீர் பிடிக்கும் வேலை இருக்காது.
  • வெப்பத்திலிருந்து பாதுகாப்பு: பயணங்களின் போதும் வெளியிடங்களுக்கு செல்லும் போதும் உடலில் நீர்ச்சத்து குறையாமல் (Dehydration) முழுமையாகப் பாதுகாக்க உதவுகிறது.

இன்சுலேட்டட் டம்ப்ளரின் சிறப்பம்சங்கள்

சாதாரண பாட்டில்களுக்கும் இந்த இன்சுலேட்டட் டம்ப்ளர்களுக்கும் இடையே பல முக்கிய வித்தியாசங்கள் உள்ளன. இதன் வடிவமைப்பு மிகவும் நேர்த்தியாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது,

  • பாட்டிலின் மேல் பகுதி அகலமாகவும், கீழ் பகுதி குறுகலாகவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் காரில் உள்ள கப் ஹோல்டரில் (Car Cup Holder) எளிதாகப் பொருந்தும்.
  • பணி செய்து கொண்டே, தலையைச் சாய்க்காமல் ஸ்ட்ரா மூலமாக எளிதாக நீர் அருந்தலாம். நீர் கீழே சிந்தாதவாறு இதன் மூடி முழுமையாக மூடப்பட்டிருக்கும்.
  • இதில் உள்ள 'டபுள் வால் வேக்யூம் இன்சுலேஷன்' (Double-wall vacuum insulation) தொழில்நுட்பம் காரணமாக, குளிர்ந்த நீர் 11 மணி நேரம் வரை அதே குளிர்ச்சியுடன் இருக்கும். ஐஸ் கட்டிகள் போட்டால் இரண்டு நாட்கள் வரை கூட உருகாமல் அப்படியே இருக்கும்.
  • உடலுக்குப் பாதுகாப்பான, மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட 'BPA-Free ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்' கொண்டு இவை தயாரிக்கப்படுகின்றன.

விலை எவ்வளவு?

பிராண்ட் மற்றும் அளவை பொறுத்து இதன் விலையில் மாற்றங்கள் உள்ளன:

  • 'ஸ்டான்லி குவெஞ்சர்' (Stanley Quencher) போன்ற சர்வதேச அளவில் பிரபலமான நிறுவனங்களின் 880 மிலி டம்ப்ளர் ரூ.5,900 முதல் ரூ.7,200 வரையிலும், 1200 மிலி கொண்ட பெரிய டம்ப்ளர் ரூ.7,000 முதல் ரூ.9,800 வரையிலும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
  • அரிதான வண்ணங்கள் அல்லது சிறப்பு பதிப்பு (Limited Edition) டம்ப்ளர்களின் விலை ரூ.10,000-க்கும் அதிகமாகவும் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
  • இதே வடிவமைப்பில் வரும் பிற சாதாரண நிறுவனங்களின் டம்ப்ளர்கள் சந்தையில் ரூ.1,500 முதல் கிடைக்கின்றன.
  • ஆரம்பத்தில் வெறும் குடிநீர் பாட்டிலாகப் பார்க்கப்பட்ட ஒரு பொருள், இன்று ஆரோக்கியத்தையும் தனிநபர் பாணியையும் இணைக்கும் ஒரு பொருளாக மாறியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

WATER BOTTLE VS INSULATED TUMBLER
இன்சுலேட்டட் டம்ப்ளர்
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