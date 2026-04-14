இளம் வயதில் அதிகரிக்கும் உடல் எடையால் மரண அபாயம் - சர்வதேச ஆய்வில் தகவல்!
பிஎம்ஐ அளவு 30-ஐ தாண்டும் போது, மாரடைப்பு, பக்கவாதம், டைப் 2 சர்க்கரை நோய் மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் போன்ற நோய்கள் மிக எளிதாக தொற்றிக் கொள்கின்றன.
Published : April 14, 2026 at 12:21 PM IST
பள்ளி படிப்பை முடித்துவிட்டு கல்லூரிக்குள் நுழையும் போதும், முதன்முதலில் வேலைக்கு சேரும் போதும் நம் வாழ்வில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. புதிய நண்பர்கள், ஊர் சுற்றல்கள், விதவிதமான உணவுகள் என அந்த பருவம் மிகவும் உற்சாகமானது. ஆனால், அதே சமயம் பலரும் தங்களது உடல் ஆரோக்கியத்தில் கோட்டை விடுவதும் இந்த வயதில்தான்.
டீன் ஏஜ் பருவத்தின் இறுதியிலும், இருபதுகளின் தொடக்கத்திலும் நாம் சேர்க்கும் ஒவ்வொரு கிலோ எடையும், பின்னாளில் நமது ஆயுளை தீர்மானிக்கிறது என்று சொன்னால் ஆச்சரியமாக இருக்கலாம். நம்மை அறியாமல் கூடும் இந்த உடல் எடை, எதிர்காலத்தில் இதய நோய் மற்றும் சர்க்கரை நோய் போன்ற பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி, அகால மரணத்திற்கு வழிவகுக்கும் என லண்ட் பல்கலைக்கழகம் (Lund University) நடத்திய சமீபத்திய ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.
6 லட்சம் நபர்களிடம் ஆய்வு:
சுமார் 6 லட்சம் பேரிடம் நடத்தப்பட்ட இந்த விரிவான ஆய்வு, இளம் பருவத்தில் ஏற்படும் உடல் பருமனுக்கும் நீண்ட கால ஆரோக்கியத்திற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை வெளிகொண்டுவந்துள்ளது. இந்த ஆய்வு சுவீடன் நாட்டில் உள்ள ஒபிசிட்டி மற்றும் டிசீஸ் டெவலப்மென்ட் (ODDS) அமைப்பின் தரவுகளை கொண்டு நடத்தப்பட்டது. சுமார் 17 வயது முதல் 60 வயது வரை உள்ள 6,00,000க்கும் மேற்பட்ட நபர்களின் உடல் எடை மற்றும் அவர்களது ஆரோக்கிய நிலை பல ஆண்டுகளாக கண்காணிக்கப்பட்டது.
பொதுவாக பலர் தாங்களாகவே சொல்லும் எடையை விட, மருத்துவ ரீதியாக அளவிடப்பட்ட எடையை வைத்து இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டதால், இதன் முடிவுகள் மிகவும் துல்லியமானவை என்று கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக, எந்த வயதில் உடல் எடை வேகமாக அதிகரிக்கத் தொடங்குகிறது மற்றும் அதனால் ஏற்படும் உயிரிழப்பு விகிதம் எவ்வளவு என்பதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் தீவிரமாகப் பகுப்பாய்வு செய்தனர்.
எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய வயது:
29 வயதிற்குள் உடல் பருமன் (Obesity) நிலையை எட்டும் நபர்களுக்கு, சராசரி எடை கொண்டவர்களை விட அகால மரணம் அடைவதற்கான வாய்ப்பு 70 முதல் 84 சதவீதம் வரை அதிகமாக உள்ளது. குறிப்பாக பெண்களை பொறுத்தவரை, சில அளவீடுகளில் இந்த ஆபத்து 84 சதவீதத்தை எட்டுகிறது. இளம் வயதிலேயே உடல் பருமன் ஏற்படும் போது, இதயம், ரத்த நாளங்கள், சிறுநீரகம் போன்ற முக்கிய உறுப்புகள் நீண்ட காலத்திற்கு அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகின்றன. இதுவே அவர்கள் முன்கூட்டியே மரணத்தை சந்திப்பதற்கு காரணமாக அமைகிறது.
ஆண்டிற்குச் சராசரியாக 0.4 கிலோ எடை கூடுவது என்பது சாதாரண விஷயமாக தோன்றலாம். ஆனால், 17 வயது முதல் 30 வயது வரை இதே வேகத்தில் எடை கூடினால், அது ஒட்டுமொத்த உடல் நலத்திலும் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. பிஎம்ஐ (BMI) அளவு 30-ஐத் தாண்டும் போது, மாரடைப்பு, பக்கவாதம், டைப் 2 சர்க்கரை நோய் மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் போன்ற நோய்கள் மிக எளிதாகத் தொற்றிக் கொள்கின்றன.
ஆண்களைப் பொறுத்தவரை, இளம் வயது எடை அதிகரிப்பு புற்றுநோய் ஆபத்தையும் அதிகரிக்கிறது. ஆனால் பெண்களிடம் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் மற்றும் மாதவிடாய் சுழற்சி காரணமாகப் புற்றுநோய் பாதிப்புகள் சற்று மாறுபட்டுள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
இளம் வயதில் எடை கூட காரணம் என்ன?
ஏன் இளம் வயதில் ஏற்படும் உடல் பருமன் இவ்வளவு ஆபத்தானது என்பதற்கு ஆராய்ச்சியாளர் ஹுயென் லே ஒரு முக்கியக் காரணத்தைச் சொல்கிறார். ஒருவரது உடல் மிக இளம் வயதிலேயே அதிக எடையை சுமக்க தொடங்கும் போது, உயிரியல் ரீதியாக அதன் பாதிப்புகளை அந்த உடல் நீண்ட காலத்திற்கு அனுபவிக்கிறது. இதனால் ரத்த நாளங்களில் கொழுப்பு படிவது, ரத்தச் சர்க்கரை அளவு அதிகரிப்பது மற்றும் உடலில் ஏற்படும் நீண்ட கால வீக்கம் போன்றவை சீக்கிரம் தொடங்குகின்றன.
இன்றைய இளைஞர்கள் வேலை மற்றும் படிப்பின் காரணமாக அதிக மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாவதும், உடற்பயிற்சி இல்லாத வாழ்க்கை முறையும், சத்தான உணவுகளுக்குப் பதில் துரித உணவுகளை அதிகம் உட்கொள்வதும் இந்த நிலைக்கு முக்கியக் காரணங்களாக இருக்கின்றன.
உடல் எடையை கட்டுப்படுத்த எளிய வழி..
- இளம் பருவத்தினர் தங்களது உடல் எடையை சரியாக பராமரிக்க சில எளிய பழக்கவழக்கங்களை மாற்றிக் கொண்டாலே போதுமானது என்று இந்த ஆய்வு பரிந்துரைக்கிறது. உணவில் சில மாற்றங்களை செய்வது முதல் படியாகச் சொல்லப்படுகிறது.
- நாள் ஒன்றுக்கு ஐந்து வகை காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை சேர்த்துக் கொள்வது பசியை கட்டுப்படுத்துவதோடு, உடலுக்குத் தேவையான சத்துக்களையும் கொடுக்கும். இனிப்பு பானங்களை தவிர்த்து தண்ணீரை அதிகம் குடிப்பதும் அவசியமாகும்.
- உடற்பயிற்சி என்று வரும்போது, ஜிம்மிற்கு சென்றுதான் ஆக வேண்டும் என்பதில்லை. தினமும் சுமார் 2000 அடிகள் கூடுதலாக நடப்பது, லிஃப்ட்டிற்குப் பதில் படிக்கட்டுகளைப் பயன்படுத்துவது போன்ற சிறிய முயற்சிகளே பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கும்.
- வாரத்திற்கு 150 நிமிடங்கள் சுறுசுறுப்பான நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது. எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமாக, அவ்வப்போது உங்கள் உடல் எடையை சரிபார்ப்பது அவசியம். சிறிய அளவில் எடை கூடும் போதே விழிப்புணர்வு அடைந்தால், பெரிய பாதிப்புகளில் இருந்து தப்பிக்கலாம்.
- நமது எதிர்கால ஆரோக்கியம் என்பது நாம் முப்பது வயதை தொடுவதற்குள் நம் உடலை எப்படி பராமரிக்கிறோம் என்பதில் தான் அடங்கியுள்ளது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.