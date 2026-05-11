ETV Bharat / lifestyle

கஷ்ட்டப்பட்டு குறைத்த எடையை தக்கவைக்க வேண்டுமா? தினமும் 8,500 ஸ்டெப்ஸ் நடந்தால் போதுமாம்!

தினசரி 8500 ஸ்டெப்ஸ் நடந்தவர்கள், எடையை குறைத்தது மட்டுமின்றி, அடுத்த 10 மாதங்களுக்கு அந்த எடையை தக்கவைக்கவும் செய்தார்கள்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 11, 2026 at 11:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

உடல் எடையை குறைப்பது எவ்வளவு சிரமமான காரியமோ, அதைவிட பெரிய சவால் குறைந்த எடையை தக்கவைத்து கொள்வதுதான். கடும் உடற்பயிற்சி மற்றும் உணவுக்கட்டுப்பாட்டின் மூலம் பலரும் எடையை குறைக்கிறார்கள். ஆனால், சில மாதங்களிலேயே அல்லது ஓரிரு வருடங்களிலேயே அந்த எடை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு திரும்பிவிடுகிறது.

உலகளவில் உடல் பருமனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் சுமார் 80 சதவீதம் பேர், எடையை குறைத்த 3 முதல் 5 ஆண்டுகளுக்குள் மீண்டும் உடல் எடை கூடும் சிக்கலை எதிர்கொள்கிறார்கள். இந்த எடை மீளுருவாக்கத்தை தடுக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் தற்போது புது வழியை கண்டறிந்துள்ளனர். தினமும் நாம் நடக்கும் நடைகளின் எண்ணிக்கையை சற்று அதிகரிப்பதன் மூலம், குறைந்த எடையை நீண்ட காலத்திற்கு நிலையாக வைத்திருக்க முடியும் என்று இந்த ஆய்வு கூறுகிறது.

இத்தாலி நாட்டின் மொடெனா மற்றும் ரெஜியோ எமிலியா பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த பேராசிரியர் மர்வான் எல் கோச் தலைமையிலான குழுவினர் இது குறித்த விரிவான ஆய்வை மேற்கொண்டனர். பிரிட்டன், அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஜப்பான் போன்ற நாடுகளை சேர்ந்த சுமார் 3,758 நபர்களிடம் நடத்தப்பட்ட 14 விதமான சோதனைகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆய்வு செய்தனர்.

இதில் பங்கேற்றவர்களின் சராசரி வயது 53 மற்றும் அவர்களின் உடல் நிறை குறியீடு (BMI) சராசரியாக 31 ஆக இருந்தது. துருக்கியின் இஸ்தான்புல்லில் நடைபெற்ற ஐரோப்பிய உடல் பருமன் மாநாட்டில் இந்த முடிவுகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. மேலும் இது 'Journal of Environmental Research and Public Health' இதழிலும் வெளியாக உள்ளது.

எடையை குறைத்த பின் ஏன் மீண்டும் கூடுகிறது?

உடல் எடையை குறைக்கும் ஆரம்ப கட்டத்தில் நாம் உணவு கட்டுப்பாட்டில் காட்டும் ஆர்வம், எடை குறைந்த பிறகு மெல்ல குறைய தொடங்குகிறது. நாம் அறியாமலேயே பழைய உணவு முறைக்கு திரும்பும்போது, உடல் மீண்டும் கலோரிகளை சேமிக்க ஆரம்பிக்கிறது.

இந்த இடத்தில் தான் நடைப்பயிற்சி முக்கியமாக கவனம் பெறுகிறது. தினமும் 10,000 நடைகள் நடக்க வேண்டும் என்கிற இலக்கு பலருக்கும் முடியாத காரியம் போல் தோன்றும், ஆனால் 8,500 நடைகள் என்பது நடைமுறைக்கு சாத்தியமான ஒரு இலக்காக இந்த ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

ஆய்வில் பங்கேற்றவர்கள் தொடக்கத்தில் 7,200 நடைகள் நடந்தனர். அவர்கள் எடையை குறைக்கும் முயற்சியில் இறங்கியபோது, அதை 8,450 நடைகளாக உயர்த்தினர். இப்படி தொடர்ந்து நடந்தவர்கள், எடையை குறைத்தது மட்டுமின்றி, அடுத்த 10 மாதங்களுக்கு அந்த எடையை தக்கவைக்கவும் செய்தார்கள்.

குறிப்பாக, இவர்கள் சராசரியாக 3 முதல் 4 கிலோ எடையை மீண்டும் கூடாமல் பார்த்துக் கொண்டனர். இதற்கு மாறாக, நடையை அதிகரிக்காமல் வெறும் உணவுக் கட்டுப்பாட்டை மட்டும் செய்தவர்கள், விரைவில் பழைய எடையை எட்டிவிட்டனர்.

நமது அன்றாட வாழ்வுடன் இதை எப்படி இணைப்பது?

இந்த 8,500 நடைகள் என்பது ஏதோ ஜிம்முக்கு சென்றுதான் செய்ய வேண்டும் என்பதில்லை. நமது அன்றாட பணிகளிலேயே இதை செய்ய முடியும்:

  • அலுவலகத்திலோ அல்லது வீட்டிலோ இருக்கும்போது ஒவ்வொரு ஒரு மணி நேரத்திற்கும் எழுந்து ஐந்து நிமிடங்கள் நடப்பது.
  • அருகில் உள்ள கடைகளுக்கு செல்லும்போது இருசக்கர வாகனங்களை தவிர்த்துவிட்டு நடப்பது.
  • லிஃப்ட் வசதி இருந்தாலும், ஒரு சில தளங்களுக்கு மட்டும் செல்ல வேண்டுமென்றால் படிக்கட்டுகளைப் பயன்படுத்துவது.
  • தொலைபேசியில் பேசும்போது அமர்ந்திருக்காமல் அறையிலேயே குறுக்கும் நெடுக்கும் நடப்பது.
  • இப்படிச் சிறிய மாற்றங்களைச் செய்யும்போது, நாம் தெரியாமலேயே அந்த 8,500 நடைகளைத் தொட்டுவிட முடியும்.

ஆய்வு சொல்வது என்ன?

நடைப்பயிற்சி மட்டுமே எடையை முழுமையாக குறைத்துவிடாது என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். உடல் எடை குறையும் காலத்தில் உணவு கட்டுப்பாடுதான் பிரதான பங்கு வகிக்கிறது. ஆனால், குறைந்த எடையை மீண்டும் ஏறாமல் தடுப்பதில் நடைப்பயிற்சிக்கு நிகர் வேறில்லை என்கின்றனர் ஆராய்ச்சியாளர்கள். எடையை குறைத்த பிறகு நம் உடல் பழைய நிலைக்கு திரும்ப துடிக்கும். அந்த துடிப்பைக் கட்டுப்படுத்தி, மெட்டபாலிசத்தைச் சீராக வைத்திருக்க இந்த 8,500 நடைகள் உதவுகின்றன.

பேராசிரியர் மர்வான் எல் கோச் குறிப்பிடுவது போல, உடல் பருமன் சிகிச்சையில் மிகப்பெரிய சவாலே எடை மீண்டும் கூடுவதை தடுப்பதுதான். அதற்கு தினமும் நடப்பதை ஒரு பழக்கமாக மாற்றிக்கொள்வது மிகவும் எளிமையான மற்றும் செலவில்லாத தீர்வாகும்.

நாம் எவ்வளவு சாப்பிடுகிறோம் என்பதில் காட்டும் கவனத்தை, எவ்வளவு நடக்கிறோம் என்பதிலும் காட்டினால், கஷ்டப்பட்டு குறைத்த எடை எப்போதும் ஏறாமல் பார்த்துக்கொள்ளலாம் என்கிறார்.

இதையும் படிங்க:

TAGGED:

8500 STEPS
HOW TO MAINTAIN WEIGHT AFTER DIET
WEIGHT GAIN AFTER STOPPING DIET

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.