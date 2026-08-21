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நிச்சயதார்த்தம் டூ கல்யாணம்: திருமண பயத்தை கையாள்வது எப்படி?

வேலைக்கு போகும் பெண்களாக இருந்தால், திருமணத்திற்கு பிறகு பணத்தை செலவழிப்பதில் சுதந்திரம் இருக்குமா, சேமிப்பு முடிவுகளை யார் எடுப்பது என்ற தெளிவு இல்லாததாலும் பதற்றம் உண்டாகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 21, 2026 at 10:59 AM IST

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திருமணம் என்பது ஒவ்வொரு பெண்ணின் வாழ்க்கையிலும் ஒரு முக்கியமான அத்தியாயம். பிறந்த வீட்டையும், பெற்றோரையும் விட்டுவிட்டு, புதிய மனிதர்கள், புதிய சூழல், புதிய பொறுப்புகள் நிறைந்த ஒரு புது உலகத்திற்குள் அடியெடுத்து வைக்கும் தருணம் அது.

ஆனால், திருமணம் நிச்சயமாகி நாள் நெருங்க நெருங்க, மணப்பெண்ணின் மனதிற்குள் சந்தோஷத்தோடு சேர்ந்து ஏதோ ஒரு புதுவிதமான பயமும் பதற்றமும் எட்டிப்பார்ப்பது முற்றிலும் இயல்பான ஒன்றுதான். இதனை மருத்துவ உலகில் 'ப்ரீ-வெடிங் ஆங்சைட்டி' (Pre-wedding Anxiety) என்று அழைக்கிறார்கள்.

தன்னுடைய வாழ்க்கை முறையில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் நிகழப்போகிறது என்பதை நினைக்கும்போது, எந்தவொரு பெண்ணின் மனதிலும் சிறிய தயக்கமும் கவலையும் எழுவது இயற்கை. "நாம் புதிய வீட்டிற்கு சென்று அங்குள்ள சூழலை சரியாக சமாளிப்போமா? எல்லாரும் நம்மை அன்போடு ஏற்றுக்கொள்வார்களா?" என ஆயிரம் எண்ணங்கள் மனதிற்குள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும்.

இது தனக்கு மட்டுமே நடக்கும் ஏதோ பெரிய பிரச்சனை என்று நினைத்து பயப்பட தேவையில்லை. திருமணத்திற்கு தயாராகும் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு இந்த மனநிலை கண்டிப்பாக இருக்கும். ஒரு பெண் மனதளவில் எதிர்கொள்ளும் இந்த பயங்கள் என்னென்ன, அதை எப்படி சுலபமாக கடந்து செல்வது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

புதிய சூழலும் மனதில் எழும் தயக்கமும்

பிறந்தது முதல் வளர்ந்த சொந்த வீடு, பெற்றோர்கள் இத்தனை காலம் வழங்கி வந்த பாதுகாப்பு, பழகிய மனிதர்கள் என அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு ஒரு புது இடத்திற்கு செல்லப்போகிறோம் என்ற எண்ணமே பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய மன அழுத்தத்தை கொடுக்கும்.

புகுந்த வீட்டின் பழக்கவழக்கங்கள், சமையல் முறைகள், அவர்களின் வாழ்க்கை முறை ஆகியவை நமக்கு ஒத்து வருமா, நாம் அங்கு சென்று அவர்களோடு எப்படி இணக்கமாக வாழப்போகிறோம் என்ற கேள்விகள் மனதில் எழும். மேலும், முதல் நாளிலேயே எல்லாரிடமும் நல்ல பெயர் வாங்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பும், தன்னுடைய இயல்பான சுதந்திரம் பறிபோய்விடுமோ என்ற அச்சமும் பெண்களின் தயக்கத்தை மேலும் அதிகரிக்கும்.

வாழ்க்கை துணையை புரிந்து கொள்வதில் உள்ள குழப்பம்

திருமணத்திற்கு முன்பாக பேசிப் பழகியிருந்தாலும் கூட, ஒரே வீட்டில் இணைந்து வாழத் தொடங்கும்போதுதான் ஒரு மனிதரின் உண்மையான குணநலன்களும் பழக்கவழக்கங்களும் வெளிப்படும். வெவ்வேறு குடும்ப சூழலில் வளர்ந்த இருவரின் சிந்தனைகளும் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும் விதமும் நிச்சயமாக வேற வேறாகத்தான் இருக்கும்.

"நாம் நம் கணவரை முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ள முடியுமா? எதிர்பாராமல் ஏதேனும் கருத்து வேறுபாடுகள் வந்தால் இந்த பந்தம் உறுதியாக நிலைக்குமா?" என்ற பயம், சுற்றியிருப்பவர்களின் அனுபவங்களைப் பார்க்கும்போது இயல்பாகவே வந்துவிடுகிறது.

சுதந்திரத்தை இழந்துவிடுவோமோ என்ற பயம்

இதுவரை தன் விருப்பம்போல வாழ்ந்த வாழ்க்கையில் இருந்து, திருமணத்திற்குப் பிறகு எல்லாமே மாறிவிடுமோ என்ற கவலை பெண்களுக்கு வருவது இயற்கை. தன்னுடைய தினசரிப் பழக்கவழக்கங்கள், தோழிகளுடன் செலவிடும் நேரம், சொந்தமாக முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் போன்றவை மற்றவர்களின் கைக்கு சென்றுவிடுமோ என்று யோசிக்க தோன்றும். சிறிய விஷயங்களுக்கு கூட புகுந்த வீட்டில் அனுமதி கேட்க வேண்டியிருக்குமோ என்ற எண்ணமே இந்த பயத்திற்கு முக்கிய காரணமாக அமைகிறது.

குடும்பப் பொறுப்புகளும் நிதி மேலாண்மையும்

இத்தனை காலம் பெற்றோரின் அரவணைப்பில் எந்த கவலையும் இன்றி வாழ்ந்த பெண்களுக்கு, திருமணத்திற்கு பிறகு குடும்ப நிர்வாகம், நிதித் திட்டமிடல், உறவினர்களை அரவணைத்து செல்வது என கூடுதல் பொறுப்புகள் வந்து சேரும். "குடும்பத்தின் எதிர்பார்ப்புகளை நம்மால் பூர்த்தி செய்ய முடியுமா, நம்மால் ஏதேனும் தவறுகள் நடந்துவிடுமோ" என்ற சுயசந்தேகம் அச்சத்தை கூட்டுகிறது.

அதேபோல, வேலைக்குப் போகும் பெண்களாக இருந்தால், திருமணத்திற்குப் பிறகு பணத்தை செலவழிப்பதில் சுதந்திரம் இருக்குமா, சேமிப்பு முடிவுகளை யார் எடுப்பது என்ற தெளிவு இல்லாததாலும் இந்தப் பதற்றம் உண்டாகிறது.

வேலையும் எதிர்காலக் கனவுகளும்

திருமணத்திற்கு பிறகு மாறப்போகும் இருப்பிடம் மற்றும் குடும்பப் பொறுப்புகளால், தன்னுடைய வேலை மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் சரியாக கவனம் செலுத்த முடியுமா என்ற கவலை பல பெண்களுக்கு இருக்கிறது. புகுந்த வீட்டில் தன்னுடைய கனவுகளுக்கும் லட்சியங்களுக்கும் ஆதரவு தருவார்களா அல்லது வேலையை நிறுத்த சொல்லி வற்புறுத்துவார்களா என்ற அச்சம் இருக்கும்.

அலுவலக வேலையையும் வீட்டுப் பொறுப்புகளையும் ஒரே நேரத்தில் எவ்வாறு சமன் செய்வது என்று தெரியாமல், தன் எதிர்காலக் தொழில் வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுமோ என்ற தயக்கமும் எழுகிறது.

பதற்றத்தில் இருந்து மீண்டு வருவது எப்படி?

  • முதலில் இந்த பயமும் பதற்றமும் எந்தவொரு பெண்ணுக்கும் இயல்பாக வரக்கூடிய ஒன்றுதான் என்பதைப் புரிந்து கொண்டு, உங்கள் மனநிலையை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
  • உங்கள் மனதிற்கு நெருக்கமானவர்களிடமும், உங்களோடு வாழப்போகும் வருங்காலக் கணவரிடமும் உங்கள் மனதிலுள்ள பயங்களைப் பற்றியும் எதிர்பார்ப்புகளைப் பற்றியும் ஒளிவுமறைவின்றித் திறந்து பேசுங்கள்.
  • திருமணத்திற்கு பிந்தைய வாழ்க்கை, நிதி மேலாண்மை, பணிச்சூழல் மற்றும் தனிப்பட்ட சுதந்திரம் குறித்து இருவரும் முன்னதாகவே பேசி ஒரு நல்ல புரிதலுக்கு வாருங்கள்.
  • போதிய தூக்கம், சத்தான உணவு, தினசரி உடற்பயிற்சி மற்றும் தியானம் ஆகியவை மன அழுத்தத்தை குறைத்து, திருமண நாளன்று உங்களை மிகவும் புத்துணர்ச்சியுடனும் உற்சாகத்துடனும் வைத்துக்கொள்ள உதவும்.

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WEDDING PREPARATION
திருமணம்
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